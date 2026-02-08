Nhận định Athletic Club vs Levante - La Liga: Điểm tựa San Mamés Athletic Club tiếp đón Levante tại vòng đấu La Liga trong bối cảnh cả hai đều khát điểm để cải thiện vị trí, khi đội chủ nhà đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng.

Vào lúc 22:15 ngày 08/02/2026, sân vận động Estadio de San Mamés sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Athletic Club và Levante. Trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội khi họ đang ở những vị thế khác nhau nhưng cùng chung mục tiêu tìm lại cảm giác chiến thắng tại đấu trường La Liga.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Athletic Club đang đứng ở vị trí thứ 11 với 25 điểm sau 22 vòng đấu. Dù sở hữu lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Basque đang trải qua giai đoạn khó khăn về phong độ. Trong khi đó, Levante đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ ở vị trí thứ 19 với 18 điểm. Tuy nhiên, đội khách đang cho thấy những dấu hiệu khởi sắc với phong độ nhỉnh hơn đối thủ trong thời gian gần đây.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Athletic Club 11 25 2 trận hòa, 3 trận thua Levante 19 18 2 trận thắng, 2 trận hòa, 1 trận thua

Phân tích phong độ và hiệu số bàn thắng

Athletic Club: Nỗ lực vượt khó tại San Mamés

Đội chủ nhà đã thi đấu 22 trận mùa này, giành được 7 chiến thắng (5 trận trên sân nhà), hòa 4 và để thua 11 trận. Hiệu suất ghi bàn của Athletic Club đạt trung bình 1.0 bàn/trận, trong khi hàng thủ để thủng lưới 1.4 bàn/trận. Đáng chú ý, phong độ 5 trận gần nhất của họ không thực sự ấn tượng khi chỉ giành được 2 điểm từ các trận hòa.

Levante: Hy vọng từ những chuyến hành quân

Dù đứng áp chót bảng xếp hạng, Levante cho thấy họ là đối thủ khó chịu khi thi đấu xa nhà với 3 trong tổng số 4 chiến thắng mùa này đến từ sân khách. Họ ghi trung bình 1.1 bàn/trận nhưng hàng thủ là điểm yếu lớn nhất khi để lọt lưới trung bình 1.6 bàn/trận. Phong độ gần đây của Levante khá ổn định với 2 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất.

Lịch sử đối đầu ưu thế nghiêng về chủ nhà

Dữ liệu lịch sử đối đầu đang ủng hộ tuyệt đối cho Athletic Club. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội bóng xứ Basque chưa từng nếm mùi thất bại trước Levante với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Gần nhất, vào ngày 30/11/2025, Athletic Club đã giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Levante.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách thương binh đáng kể, đặc biệt là đội chủ nhà Athletic Club.

Danh sách vắng mặt

Athletic Club: Y. Alvarez (cấm thi đấu), A. Berenguer (chấn thương), U. Egiluz (chấn thương đầu gối), B. Prados Diaz (chấn thương đầu gối), O. Sancet (chấn thương), M. Sannadi (chấn thương đầu gối), D. Vivian (chấn thương đùi).

Y. Alvarez (cấm thi đấu), A. Berenguer (chấn thương), U. Egiluz (chấn thương đầu gối), B. Prados Diaz (chấn thương đầu gối), O. Sancet (chấn thương), M. Sannadi (chấn thương đầu gối), D. Vivian (chấn thương đùi). Levante: R. Brugue (chấn thương đầu gối), V. Garcia (chấn thương), M. Moreno (chấn thương vùng đầu).

Nhận định chuyên môn

Mặc dù đang gặp khủng hoảng về lực lượng với 7 trụ cột vắng mặt, Athletic Club vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà San Mamés và thành tích đối đầu vượt trội. Tuy nhiên, Levante với phong độ đang lên và tâm thế không còn gì để mất trong cuộc đua trụ hạng hoàn toàn có thể gây ra bất ngờ.

Các chuyên gia dự báo một trận đấu chặt chẽ với tỷ lệ dự đoán chủ nhà thắng hoặc hòa đạt mức cao. Hiệu suất ghi bàn của cả hai đội đều dưới 2.5 bàn mỗi trận cho thấy đây có thể là một cuộc đối đầu không có quá nhiều bàn thắng được ghi.