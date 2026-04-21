Nhận định Athletic Club vs Osasuna - Vòng 32 La Liga Cuộc đối đầu tại Estadio de San Mamés mang tính chất quyết định vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng La Liga khi Athletic Club và Osasuna đang bám sát nhau với cách biệt chỉ 1 điểm.

Vào lúc 00:00 ngày 22/04/2026, Athletic Club sẽ tiếp đón Osasuna trên sân nhà Estadio de San Mamés trong khuôn khổ vòng 32 La Liga. Đây là trận đấu quan trọng cho mục tiêu cải thiện thứ hạng của cả hai đội khi họ đang đứng sát nhau ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Bối cảnh và Vị trí bảng xếp hạng

Hiện tại, Osasuna đang giữ vị trí thứ 9 với 39 điểm. Ngay phía sau là chủ nhà Athletic Club xếp ở vị trí thứ 11 với 38 điểm. Một chiến thắng tại San Mamés sẽ giúp Athletic vượt mặt chính đối thủ để tiến gần hơn vào top 10, trong khi Osasuna cần điểm để bảo vệ lợi thế mong manh của mình.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Osasuna 9 39 1 thắng, 3 hòa, 1 thua Athletic Club 11 38 1 thắng, 0 hòa, 4 thua

Phân tích phong độ và Thống kê lối chơi

Athletic Club: Điểm tựa sân nhà đối đầu phong độ bất ổn

Đoàn quân chủ sân San Mamés đang trải qua giai đoạn khó khăn khi để thua tới 4 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, hiệu suất thi đấu tại sào huyệt của Athletic vẫn là điểm tựa đáng kể. Trong số 11 trận thắng mùa này, có tới 8 trận diễn ra trên sân nhà.

Trung bình 1.1 bàn/trận (ghi 33 bàn sau 31 trận). Khả năng phòng ngự: Nhận trung bình 1.5 bàn thua/trận (thủng lưới 45 bàn).

Osasuna: Sự ổn định từ hàng thủ

Trái ngược với chủ nhà, Osasuna duy trì phong độ ổn định hơn với 1 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ 1 trận thua trong 5 vòng đấu gần đây. Đội khách cho thấy sự cân bằng trong lối chơi với các chỉ số tấn công và phòng ngự tương đương nhau.

Nhận trung bình 1.2 bàn thua/trận (thủng lưới 38 bàn). Thành tích sân khách: Đội bóng chỉ mới có 2 chiến thắng khi rời xa sân nhà mùa này.

Lịch sử đối đầu và Tình hình lực lượng

Xét trong 5 lần chạm trán gần nhất, Athletic Club đang chiếm ưu thế nhẹ với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 lần thất bại trước Osasuna. Trận lượt đi vào tháng 1 năm 2026 đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Danh sách vắng mặt

Cả hai đội đều đối mặt với những tổn thất về nhân sự trước thềm trận đấu này:

Athletic Club: B. Prados Diaz vắng mặt do chấn thương đầu gối; U. Egiluz và M. Sannadi không thể ra sân.

Osasuna: I. Benito ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối; A. Catena bị treo giò vì nhận đủ thẻ vàng và A. Osambela vắng mặt do thẻ đỏ trực tiếp.

Nhận định chiến thuật

Dựa trên phong độ và dữ liệu thống kê, Athletic Club vẫn được đánh giá có khả năng giành kết quả khả quan tại San Mamés. Tỷ lệ dự đoán cho thấy chủ nhà có 35% cơ hội thắng và 35% khả năng hai đội chia điểm. Với lợi thế sân nhà, Athletic Club được kỳ vọng sẽ triển khai lối chơi tấn công trực diện để phá vỡ khối phòng ngự kỷ luật của Osasuna. Kịch bản một trận đấu chặt chẽ với ít bàn thắng là điều dễ xảy ra, khi cả hai đội đều thiếu vắng các trụ cột quan trọng.