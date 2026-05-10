Nhận định Athletic Club vs Valencia - La Liga: Điểm tựa San Mames Athletic Club đặt mục tiêu củng cố vị trí trong top 10 khi tiếp đón một Valencia đang suy yếu vì khủng hoảng nhân sự và phong độ sân khách tồi tệ tại vòng đấu này.

Đại chiến tại San Mames: Cơ hội cho đội bóng xứ Basque

Trận đấu giữa Athletic Club và Valencia diễn ra vào lúc 21:15 ngày 10/05/2026 tại Estadio de San Mamés. Đây là cuộc đối đầu quan trọng cho mục tiêu trụ lại nửa trên bảng xếp hạng của đội chủ nhà, trong khi Valencia đang rất cần điểm để bứt phá khỏi vị trí thứ 14 đầy rủi ro.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Athletic Club đang đứng thứ 9 với 44 điểm sau 34 trận. Phong độ của họ trong 5 trận gần nhất là khá bất ổn với 2 chiến thắng và 3 trận thua. Tuy nhiên, San Mamés vẫn là pháo đài thực sự khi họ đã giành tới 9 chiến thắng trên sân nhà mùa này.

Ngược lại, Valencia đang trải qua một mùa giải đầy sóng gió khi đứng ở vị trí thứ 14 với 39 điểm. Đội bóng này chỉ có duy nhất 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, thành tích sân khách của "Bầy dơi" rất kém cỏi khi đã phải nhận tới 10 thất bại sau 17 lần hành quân xa nhà.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Athletic Club 9 44 Thắng 2, Thua 3 Valencia 14 39 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Athletic Club đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Valencia có 2 lần hưởng niềm vui. Trận lượt đi diễn ra vào tháng 2/2026 đã kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về phía đội bóng xứ Basque ngay trên sân khách.

Athletic Club: Ghi trung bình 1.2 bàn/trận nhưng để thủng lưới 1.5 bàn/trận.

Ghi trung bình 1.2 bàn/trận nhưng để thủng lưới 1.5 bàn/trận. Valencia: Hiệu suất ghi bàn thấp hơn với 1.1 bàn/trận và cũng để thủng lưới 1.5 bàn/trận.

Tình hình lực lượng: Valencia tổn thất nặng nề

Đội khách bước vào trận đấu này với một danh sách bệnh binh dài dặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phòng ngự và vận hành lối chơi. Đặc biệt, sự vắng mặt của các trụ cột như M. Diakhaby và T. Rendall do chấn thương cơ bắp sẽ là bài toán nan giải cho ban huấn luyện.

Athletic Club: Vắng U. Egiluz (chấn thương), B. Prados Diaz (chấn thương đầu gối) và M. Sannadi (quyết định của huấn luyện viên).

Vắng U. Egiluz (chấn thương), B. Prados Diaz (chấn thương đầu gối) và M. Sannadi (quyết định của huấn luyện viên). Valencia: Thiếu hụt nghiêm trọng với L. Beltran (đầu gối), J. Copete (cổ chân), M. Diakhaby (cơ bắp), D. Foulquier (đầu gối) và T. Rendall (cơ bắp).

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Với ưu thế sân nhà và lực lượng đầy đủ hơn, Athletic Club được dự báo sẽ chủ động kiểm soát thế trận. Khả năng giành chiến thắng của đội chủ nhà được đánh giá ở mức 45%. Tuy nhiên, khả năng hai đội chia điểm cũng rất cao (45%) nếu Valencia chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu để đối phó với cơn khủng hoảng nhân sự.

Nhìn chung, Athletic Club có nhiều cơ sở để giành ít nhất 1 điểm trong cuộc đối đầu này. Trận đấu được dự báo sẽ không có quá nhiều bàn thắng khi cả hai đội đều có hiệu suất ghi bàn không quá ấn tượng trong thời gian qua.

Cập nhật đội hình lúc 21:01 10/05/2026

Đội hình chính thức

Athletic Club

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Ernesto Valverde

Đội hình xuất phát:

1. Unai Simón (G)

2. Andoni Gorosabel (D)

5. Yeray Álvarez (D)

14. Aymeric Laporte (D)

17. Yuri Berchiche (D)

18. Mikel Jauregizar (M)

30. Alejandro Rego Mora (M)

23. Robert Navarro (M)

8. Oihan Sancet (M)

10. Nico Williams (M)

11. Gorka Guruzeta (F)

Dự bị:

27. Alex Padilla

19. Adama Boiro

4. Aitor Paredes

15. Íñigo Lekue

3. Dani Vivian

12. Jesús Areso

9. Iñaki Williams

6. Mikel Vesga

22. Nico Serrano

7. Álex Berenguer

20. Unai Gómez

25. Urko Izeta

Valencia

Sơ đồ: 4-4-1-1

HLV: Carlos Corberan

Đội hình xuất phát:

1. Stole Dimitrievski (G)

20. Renzo Saravia (D)

24. Eray Cömert (D)

5. César Tárrega (D)

14. José Luis Gayà (D)

11. Luis Rioja (M)

18. Pepelu (M)

2. Guido Rodríguez (M)

16. Diego López (M)

8. Javier Guerra (F)

9. Hugo Duro (F)

Dự bị: