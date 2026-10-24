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Nhận định Atletico Madrid vs Deportivo La Coruna: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu

Văn Thể24/10/2026 21:16

Atletico Madrid còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang xếp thứ 2 với 22 điểm. Trận gặp Deportivo La Coruna đá lúc 02:00 ngày 25/10/2026 tại Riyadh Air Metropolitano.

Atletico Madrid đang đứng thứ 2 với 22 điểm và còn nguyên cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Trận tiếp đón Deportivo La Coruna lúc 02:00 ngày 25/10/2026 trên sân Riyadh Air Metropolitano là cơ hội để đội chủ nhà giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu. Ở chiều ngược lại, Deportivo La Coruna đang xếp thứ 9 với 11 điểm, kém đối thủ đúng 11 điểm.

Atletico Madrid giữ nhịp tốt trong nhóm dẫn đầu

Trong 5 trận gần nhất, Atletico Madrid thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm thất bại nào. Đáng chú ý, trận hòa là kết quả mới nhất của đội, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước đó.

Chuỗi kết quả này giúp Atletico Madrid duy trì vị trí thứ 2 với 22 điểm. Với đội đang bám đuổi ngôi đầu, mỗi trận làm khách của nhóm giữa bảng đều cần được tận dụng tối đa. Trận đấu trên sân nhà là cơ hội để họ trở lại mạch thắng sau trận hòa gần nhất.

Deportivo La Coruna chưa tìm lại cảm giác thắng

Phong độ của Deportivo La Coruna kém ổn định hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa thắng trận nào. Kết quả mới nhất của họ là một trận hòa.

Dù vậy, việc hòa tới 3 trong 5 trận cho thấy Deportivo La Coruna không dễ bị đánh bại hoàn toàn. Hiện đội xếp thứ 9 với 11 điểm, và một kết quả tích cực trước đối thủ cùng nhóm đầu bảng sẽ là tín hiệu đáng giá cho họ.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về đội chủ nhà

Lịch sử gặp nhau gần đây ủng hộ Atletico Madrid. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 lần và hòa 1 lần, còn Deportivo La Coruna chưa có chiến thắng nào.

Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho Atletico Madrid trước trận đấu. Ngược lại, Deportivo La Coruna cần phá vỡ thế bất lợi kéo dài này nếu muốn tạo bất ngờ ở thủ đô Madrid.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách 7 bậc trên bảng xếp hạng và chênh lệch 11 điểm phản ánh rõ sự khác biệt về chất lượng giữa hai đội. Atletico Madrid có phong độ tốt hơn, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu áp đảo. Những yếu tố này khiến họ được đánh giá cao hơn trước trận.

Tuy vậy, trận hòa gần nhất cho thấy Atletico Madrid vẫn có thể bị cầm chân nếu thiếu sự tập trung. Về phía Deportivo La Coruna, chuỗi 5 trận không thắng đặt ra yêu cầu phải chơi chắc chắn và tận dụng tốt từng cơ hội để có điểm.

Nhận định

Nhìn chung, Atletico Madrid là bên có nhiều lợi thế hơn khi hội tụ phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu. Với mục tiêu bám đuổi ngôi đầu, đội chủ nhà có động lực rõ ràng để giành trọn ba điểm. Deportivo La Coruna cần một màn trình diễn kỷ luật để chấm dứt chuỗi trận không thắng và phá vỡ thế bất lợi trong các lần chạm trán gần đây.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Atletico Madrid · 4 thắng1 hòaDeportivo La Coruna · 0 thắng
14/01/2026
Vòng 1/8
Deportivo La Coruna
0 - 1
Atletico Madrid
AM
02/04/2018
Atletico Madrid
1 - 0
Deportivo La Coruna
AM
04/11/2017
Deportivo La Coruna
0 - 1
Atletico Madrid
AM
03/03/2017
Deportivo La Coruna
1 - 1
Atletico Madrid
Hòa
25/09/2016
Atletico Madrid
1 - 0
Deportivo La Coruna
AM
Atletico Madrid
5 trận gần nhất
HTTTT
9
Trận
7-1-1
T-H-B
19
Ghi (TB 2.1)
8
Thủng lưới
Deportivo La Coruna
5 trận gần nhất
HBBHH
9
Trận
2-5-2
T-H-B
13
Ghi (TB 1.4)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona9900+3027TTTTT
2Atletico Madrid9711+1122TTTTT
3Real Madrid9702+1421TTBTT
8Celta Vigo9252+311THTHH
9Deportivo La Coruna9252+111HBHBH
10Osasuna9324-811TBHBB
Tình hình lực lượng
Atletico Madrid
J. Cardoso (Thigh Injury)
Koke (Muscle Injury)
C. Romero (Muscle Injury)
J. Cardoso (Thigh Injury)
Koke (Muscle Injury)
C. Romero (Muscle Injury)
Deportivo La Coruna
P. Aubameyang (Knee Injury)
N. Carrillo (Muscle Injury)
M. Casado (Collarbone injury)
Z. Eddahchouri (Wrist Injury)
B. Ede (Hamstring Injury)
P. Aubameyang (Knee Injury)
N. Carrillo (Muscle Injury)
M. Casado (Collarbone injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Atletico Madrid vs Deportivo La Coruna: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu
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