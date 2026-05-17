Nhận định Atletico Madrid vs Girona - La Liga: Sức mạnh tại Riyadh Air Metropolitano Atletico Madrid đặt mục tiêu củng cố vị trí trong top 4 khi tiếp đón Girona, đội bóng đang chật vật ở nhóm cuối bảng xếp hạng La Liga vào rạng sáng ngày 18/05.

Atletico Madrid sẽ bước vào cuộc đối đầu với Girona tại thánh địa Riyadh Air Metropolitano trong bối cảnh cuộc đua giành vé dự Champions League đang ở giai đoạn quyết định. Với lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu áp đảo, đoàn quân của huấn luyện viên Diego Simeone được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ đang đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Atletico Madrid đang đứng thứ 4 với 66 điểm sau 36 vòng đấu. Đội bóng thủ đô duy trì phong độ ổn định tại sân nhà với 14 chiến thắng trong tổng số 20 trận thắng từ đầu mùa. Ngược lại, Girona đang trải qua giai đoạn khó khăn khi xếp vị trí 15 với 40 điểm, chỉ cách nhóm nguy hiểm một khoảng cách không quá an toàn.

Đội Vị trí Điểm Phong độ gần đây Atletico Madrid 4 66 Thắng 3, Thua 2 Girona 15 40 Hòa 2, Thua 3

Phân tích phong độ và sức mạnh sân nhà

Sức mạnh của Atletico Madrid mùa này dựa trên nền tảng hàng thủ vững chắc và hiệu suất ghi bàn ổn định. Họ ghi trung bình 1.7 bàn mỗi trận trong khi chỉ thủng lưới 1.1 bàn. Đặc biệt, tại Metropolitano, Atletico chỉ mới để thua 3 trận kể từ đầu mùa giải. Đây là thử thách cực đại cho Girona, đội bóng vốn chỉ có được 3 chiến thắng trong các chuyến làm khách.

Phong độ gần đây của Girona đang ở mức báo động với chuỗi trận không thắng, bao gồm 3 thất bại liên tiếp trước khi có được 2 trận hòa. Hàng thủ của đội khách cũng là một vấn đề lớn khi đã để lọt lưới tới 53 bàn sau 36 trận (trung bình 1.5 bàn/trận).

Lịch sử đối đầu ủng hộ Atletico Madrid

Lịch sử đang đứng về phía đội bóng áo sọc đỏ trắng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Atletico Madrid đã giành tới 4 chiến thắng. Đáng chú ý, ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 12/2025, Atletico đã đánh bại Girona với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách.

21/12/2025: Girona 0 - 3 Atletico Madrid

25/05/2025: Girona 0 - 4 Atletico Madrid

26/08/2024: Atletico Madrid 3 - 0 Girona

13/04/2024: Atletico Madrid 3 - 1 Girona

04/01/2024: Girona 4 - 3 Atletico Madrid

Tình hình lực lượng: Cơn đau đầu của hai huấn luyện viên

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách chấn thương kéo dài, ảnh hưởng đáng kể đến lựa chọn nhân sự. Đáng chú ý nhất bên phía Atletico Madrid là sự vắng mặt của tiền đạo J. Alvarez do chấn thương mắt cá và M. Llorente do án treo giò (thẻ đỏ).

Danh sách vắng mặt của Atletico Madrid:

J. Alvarez: Chấn thương mắt cá

P. Barrios, N. Gonzalez, R. Mendoza, N. Molina: Chấn thương cơ

M. Llorente: Treo giò

J. M. Gimenez: Chấn thương

J. Cardoso: Vết bầm tím

Danh sách vắng mặt của Girona:

Juan Carlos, Portu: Chấn thương đầu gối

M. ter Stegen: Chấn thương gân kheo

A. Ruiz, V. Vanat: Chấn thương chưa xác định

Dự đoán diễn biến trận đấu

Dựa trên các số liệu thống kê, Atletico Madrid sở hữu 45% cơ hội giành chiến thắng và 45% khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Với hàng thủ lùi sâu của Girona, Atletico có thể sẽ chủ động chơi ép sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, sự thiếu vắng nhiều trụ cột trong đội hình xuất phát có thể khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Các chuyên gia nhận định đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ. Atletico Madrid nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm hoặc tối thiểu là một kết quả hòa để bảo toàn vị trí trong top 4 La Liga.