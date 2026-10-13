Về Báo Hà Tĩnh

Nhận định Atletico Madrid vs Manchester United: Chủ nhà nối dài mạch thăng hoa?

Văn Thể13/10/2026 21:46

Atletico Madrid đang có mạch thắng ấn tượng với 4 trận thắng liên tiếp, sẵn sàng tiếp Manchester United tại Riyadh Air Metropolitano lúc 02:00 ngày 14/10/2026.

Atletico Madrid bước vào trận tiếp đón Manchester United với mạch thắng ấn tượng: thắng cả 4 trận gần nhất và chỉ thua ở trận xa nhất trong chuỗi 5 trận. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 14/10/2026 trên sân Riyadh Air Metropolitano.

Atletico Madrid giữ đà thăng hoa

Trong 5 trận gần nhất, Atletico Madrid thắng 4 và thua 1. Điểm đáng chú ý là chuỗi thắng đang được duy trì ở những trận mới nhất, cho thấy đội chủ nhà đang vào guồng và có sự tự tin cao khi thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng lại kể một câu chuyện khác. Atletico Madrid đang đứng hạng 26 với 0 điểm. Khoảng cách giữa phong độ gần đây và thứ hạng hiện tại khiến trận đấu này trở thành phép thử đáng chú ý cho đội bóng của thủ đô Tây Ban Nha.

Manchester United thiếu sự ổn định

Ngược lại, Manchester United có chuỗi 5 trận gần nhất kém thuyết phục hơn: thắng 1, hòa 2 và thua 2. Hai trận gần nhất của đội khách đều kết thúc với kết quả hòa, trước đó là hai trận thua liên tiếp, và chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất.

Dù vậy, trên bảng xếp hạng, Manchester United đang đứng hạng 4 với 3 điểm. Đây là lợi thế về thứ hạng so với đối thủ, song phong độ chưa ổn định khiến đội khách khó có thể chủ quan khi hành quân đến Riyadh Air Metropolitano.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Atletico Madrid thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trước Manchester United. Thành tích này cho thấy đội bóng Tây Ban Nha có lợi thế tâm lý nhất định trước đối thủ đến từ nước Anh.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu này là sự va chạm giữa hai hướng đi khác nhau. Atletico Madrid mang theo đà thắng dồn dập nhưng cần chuyển hóa phong độ thành điểm số. Manchester United nắm lợi thế về thứ hạng nhưng chưa tìm được sự ổn định trong các trận gần đây.

Nếu Atletico Madrid tiếp tục duy trì tinh thần và hiệu quả như các trận vừa qua, họ có cơ sở để tạo áp lực lên đối thủ ngay từ đầu. Ngược lại, Manchester United cần chấm dứt chuỗi hòa liên tiếp để giữ vững vị trí trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về phong độ và thành tích đối đầu, Atletico Madrid được đánh giá nhỉnh hơn trước trận đấu. Tuy vậy, Manchester United đang ở vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng nên vẫn có đủ cơ sở để cạnh tranh. Một trận đấu giằng co, nơi sự tự tin của chủ nhà đối đầu với thử thách tìm lại nhịp độ của đội khách, là kịch bản đáng chờ đợi.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Atletico Madrid · 3 thắng1 hòaManchester United · 1 thắng
01/08/2026
Manchester United
2 - 1
Atletico Madrid
MU
30/07/2022
Atletico Madrid
1 - 0
Manchester United
AM
30/07/2022
Atletico Madrid
1 - 0
Manchester United
AM
16/03/2022
Vòng 1/8
Manchester United
0 - 1
Atletico Madrid
AM
24/02/2022
Vòng 1/8
Atletico Madrid
1 - 1
Manchester United
Hòa
Atletico Madrid
5 trận gần nhất
TTTTB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Manchester United
5 trận gần nhất
HHBBT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
4
Ghi (TB 4.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain1100+53T
2Bayern München1100+53T
3Barcelona1100+43T
4Manchester United1100+43T
5Como1100+33T
8Manchester City1100+23T
9Aston Villa1100+13T
24Club Brugge KV1001-10B
25Inter1001-10B
26Atletico Madrid1001-10B
27Napoli1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Atletico Madrid
Không có thông tin
Manchester United
K. Darlow (Injury)
P. Dorgu (Hamstring Injury)
T. Heaton (Abdominal strain)
K. Mainoo (Injury)
N. Mazraoui (Injury)
B. Sesko (Leg Injury)
L. Shaw (Injury)
M. Ugarte (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Nhận định Atletico Madrid vs Manchester United: Chủ nhà nối dài mạch thăng hoa?
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO