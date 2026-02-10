Nhận định Auxerre vs Clermont Foot: Khách quyết chặn đà sa sút Clermont Foot đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định và rất quyết tâm ngắt mạch sa sút khi đến làm khách trước Auxerre vào lúc 20h00 ngày 02/10/2026 tới đây.

Clermont Foot bước vào chuyến làm khách trước Auxerre vào lúc 20h00 ngày 02/10/2026 với mệnh lệnh cấp thiết là phải chặn đứng đà sa sút. Phong độ chững lại thời gian qua khiến đội khách chịu nhiều áp lực, nhưng thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ chính là điểm tựa lớn nhất để họ hy vọng vào một bước ngoặt.

Phong độ trái ngược giữa Auxerre và Clermont Foot

Đội chủ nhà Auxerre bước vào màn so tài này với tâm lý tương đối dễ chịu sau những chuyển biến tích cực. Trong 5 trận gần nhất, Auxerre giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, ở trận đấu gần nhất, họ đã ca khúc khải hoàn để cắt đứt mạch 3 trận liền chỉ biết hòa và thua trước đó. Việc tìm lại cảm giác chiến thắng đúng lúc mang đến sự tự tin rất lớn cho Auxerre khi trở về sân nhà đón tiếp đối thủ.

Trái ngược với sự hưng phấn của đội chủ nhà, Clermont Foot đang trải qua giai đoạn thi đấu ảm đạm. Thống kê 5 trận ra sân gần nhất cho thấy họ chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng, trong khi phải chia điểm tới 3 lần và nhận 1 thất bại. Cụ thể, sau một trận hòa ở lần ra sân gần nhất, mạch kết quả trước đó của Clermont Foot lần lượt là thua, hòa, thắng và hòa. Việc liên tục đánh rơi điểm số khiến đội bóng rơi vào trạng thái trì trệ, buộc họ phải nỗ lực tối đa để sớm tìm lại quỹ đạo tích cực.

Lịch sử đối đầu là điểm tựa vững chắc cho đội khách

Dù đang chật vật tìm kiếm phong độ tốt nhất, Clermont Foot lại sở hữu ưu thế tâm lý rất rõ ràng mỗi khi đụng độ Auxerre. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất chỉ ra rằng Clermont Foot áp đảo hoàn toàn khi giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Auxerre đánh bại đúng 1 lần.

Sự kỵ dơ trong quá khứ phản ánh việc Clermont Foot thường xuyên biết cách khắc chế lối chơi của đối thủ. Đối đầu với một đối thủ quen thuộc mà mình nắm giữ thành tích đối đầu vượt trội chính là cơ hội không thể tốt hơn để Clermont Foot sốc lại tinh thần và ngắt đà trượt dốc.

Toan tính chiến thuật và xu hướng trận đấu

Cuộc đối đầu lúc 20h00 ngày 02/10/2026 được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ và thận trọng. Auxerre có lợi thế tinh thần sau chiến thắng vừa qua, nhưng sự cẩn trọng là điều không thể thiếu khi nhìn vào cái dớp thất thế ở những lần đối đầu trước đây. Nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ duy trì sự thận trọng để không rơi vào bẫy phản công.

Về phía Clermont Foot, khát khao giành trọn điểm số để giải tỏa sức ép có thể thúc đẩy họ nhập cuộc với quyết tâm cao hơn. Nếu tiếp tục phát huy được cái duyên trước đối thủ như những lần chạm trán trong quá khứ, đội khách hoàn toàn đủ khả năng hiện thực hóa mục tiêu có điểm, qua đó chặn đứng chuỗi trận nghèo nàn vừa qua.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Auxerre · 1 thắng 1 hòa Clermont Foot · 3 thắng Clermont Foot 2 - 3 Auxerre AUX Auxerre 1 - 1 Clermont Foot Hòa Clermont Foot 2 - 1 Auxerre CF Clermont Foot 1 - 0 Auxerre CF Auxerre 0 - 1 Clermont Foot CF

Auxerre 5 trận gần nhất T T B B B 5 Trận 2-2-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 6 Thủng lưới Clermont Foot 5 trận gần nhất H H H H H 7 Trận 2-4-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới