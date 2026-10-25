Nhận định Auxerre vs Le Mans: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Auxerre đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ thắng 4 trong 5 trận gần nhất, khi tiếp Le Mans lúc 23h15 ngày 25/10/2026 trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps.

Auxerre đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với chuỗi phong độ tốt: thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận tiếp Le Mans lúc 23h15 ngày 25/10/2026 trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps là cơ hội để đội chủ nhà giữ đà đi lên. Ở chiều ngược lại, Le Mans đang sa sút và cần tìm lại cảm giác chiến thắng.

Auxerre giữ đà hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, Auxerre thắng 4 và thua 1. Đội chủ nhà thắng liền 3 trận gần đây nhất, sau một trận thua xen giữa chuỗi kết quả tích cực.

Hiện Auxerre đứng hạng 13 với 9 điểm. Với phong độ đang lên, đội chủ nhà có nền tảng tâm lý tốt để duy trì sự tập trung và gây sức ép lên các đối thủ phía trên.

Le Mans cần chặn đà trượt dốc

Le Mans đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1, hòa 1 và thua 3, trong đó thua cả 3 trận gần đây nhất.

Đội khách hiện đứng hạng 16 với 6 điểm, kém Auxerre 3 điểm và 3 bậc trên bảng xếp hạng. Mạch kết quả tiêu cực khiến Le Mans phải đến sân Stade de l'Abbé-Deschamps với áp lực không nhỏ.

Thế đối đầu nghiêng về Auxerre

Qua 5 lần gặp nhau gần nhất, Auxerre thắng 3, hòa 1 và thua 1. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây.

Kết hợp với phong độ hiện tại, Auxerre bước vào trận với lợi thế rõ rệt về mặt tinh thần so với đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Auxerre, điều quan trọng là duy trì sự ổn định và tận dụng lợi thế sân nhà để nối dài chuỗi thắng. Mỗi điểm số thu về lúc này đều có ý nghĩa trong nỗ lực tiến gần hơn nhóm dẫn đầu.

Với Le Mans, nhiệm vụ trước mắt là chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Chỉ cần một kết quả tích cực trên sân khách, đội bóng có thể thu hẹp khoảng cách với đối thủ trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét phong độ, thành tích đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng, Auxerre là bên được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Le Mans vẫn có động lực lớn để tạo bất ngờ và cải thiện tinh thần sau chuỗi trận thất vọng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Auxerre · 3 thắng 1 hòa Le Mans · 1 thắng Auxerre 3 - 2 Le Mans AUX Le Mans 0 - 1 Auxerre AUX Auxerre 2 - 0 Le Mans AUX Auxerre 1 - 1 Le Mans Hòa Le Mans 3 - 1 Auxerre LM

Auxerre 5 trận gần nhất T B T T T 7 Trận 3-0-4 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 17 Thủng lưới Le Mans 5 trận gần nhất B B B T H 7 Trận 1-3-3 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lyon 7 4 2 1 +8 14 T B T H T 2 Paris Saint Germain 7 4 2 1 +5 14 T T T T B 3 Lille 7 4 2 1 +5 14 H T B T T … 12 Toulouse 7 2 3 2 +1 9 T H T H B 13 Auxerre 7 3 0 4 -6 9 T B T T B 14 Strasbourg 7 2 1 4 -3 7 B B B H T 15 Angers 7 2 1 4 -6 7 B B T H B 16 Le Mans 7 1 3 3 -5 6 B B T H H 17 Estac Troyes 7 1 1 5 -11 4 B B B B B …

Tình hình lực lượng Auxerre ✚ A. Diousse (Knee Injury) ✚ S. Fofana (Groin Injury) ✚ R. Labeau Lascary (Injury) ✚ B. Okoh (Knee Injury) ✚ M. Senaya (Hamstring Injury) ✚ T. Siwe (Muscle Injury) ✚ A. Diousse (Knee Injury) ✚ S. Fofana (Groin Injury) Le Mans ✚ A. Bourabaa (Ankle Injury) ✚ E. Colas (Injury) ✚ Y. Larouci (Groin Injury) ✚ H. Voyer (Thigh Injury) ✚ A. Bourabaa (Ankle Injury) ✚ E. Colas (Injury) ✚ Y. Larouci (Groin Injury) ✚ H. Voyer (Thigh Injury)