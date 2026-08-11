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Nhận định AZ Alkmaar vs Groningen: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể08/11/2026 17:44

AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 20 điểm, nhưng đang đi qua chuỗi phong độ chưa như ý. Trận gặp Groningen lúc 22h45 ngày 08/11 trên sân AFAS Stadion là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế.

AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Groningen lúc 22h45 ngày 08/11 trên sân AFAS Stadion là phép thử quan trọng cho tham vọng ấy. Đội chủ nhà hiện đứng thứ 5 với 20 điểm, trong khi Groningen xếp thứ 9 với 15 điểm.

AZ Alkmaar cần dừng đà trượt dài

Vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy AZ Alkmaar vẫn nằm ở nhóm đầu. Tuy vậy, phong độ gần đây lại là điểm đáng lo. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Cả 3 trận thua đều đến ở giai đoạn mới nhất, nên mạch kết quả đang đi xuống.

Chính vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa lớn hơn ba điểm thông thường. Một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp AZ Alkmaar chấm dứt chuỗi thất bại và giữ khoảng cách với nhóm bên dưới. Ngược lại, thêm một lần sa sút có thể khiến họ khó giữ nhịp trong cuộc đua tốp đầu.

Groningen cũng mang tâm lý nặng nề

Groningen không có phong độ tốt hơn là mấy. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận, trong đó 2 trận thua liên tiếp ở thời điểm mới nhất. Chuyến làm khách tại Alkmaar vì thế là cơ hội để họ tìm lại cảm giác chiến thắng.

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 4 bậc và 5 điểm. Groningen chưa bị bỏ quá xa, nên một kết quả tốt trên sân đối thủ có thể thu hẹp chênh lệch. Với tâm lý đó, đội khách nhiều khả năng sẽ chơi chắc chắn và tìm cách khai thác sự thiếu ổn định của chủ nhà.

Thế đối đầu nghiêng về AZ Alkmaar

Lịch sử gần đây đứng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AZ Alkmaar thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Groningen thắng 1 trận. Đây là lợi thế về mặt tâm lý với AZ Alkmaar, nhất là khi họ cần một điểm tựa để thoát khỏi giai đoạn khó khăn.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội cùng đang chững lại nên khả năng cao đây sẽ là trận đấu thận trọng ở giai đoạn đầu. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai sót trước sẽ có lợi thế tinh thần rõ rệt. AZ Alkmaar có thêm yếu tố sân nhà, vị trí cao hơn và thành tích đối đầu tích cực.

Nhìn chung, AZ Alkmaar nhỉnh hơn về vị thế và thế đối đầu. Tuy nhiên, chuỗi 3 trận thua gần nhất khiến họ chưa thể chủ quan trước một Groningen đang cần điểm số. Kết quả trận đấu này sẽ tác động trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
AZ Alkmaar · 3 thắng1 hòaGroningen · 1 thắng
22/03/2026
Groningen
3 - 0
AZ Alkmaar
GRO
10/08/2025
AZ Alkmaar
4 - 1
Groningen
AA
11/05/2025
AZ Alkmaar
3 - 0
Groningen
AA
19/12/2024
AZ Alkmaar
3 - 1
Groningen
AA
25/08/2024
Groningen
0 - 0
AZ Alkmaar
Hòa
AZ Alkmaar
5 trận gần nhất
BBBTH
11
Trận
6-2-3
T-H-B
20
Ghi (TB 1.8)
13
Thủng lưới
Groningen
5 trận gần nhất
BBHBT
11
Trận
4-3-4
T-H-B
26
Ghi (TB 2.4)
24
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord11740+2125HHTTT
2Ajax11731+1724TTTHH
3PSV Eindhoven11722+2223THBTB
4Twente11722+1823TTBHT
5AZ Alkmaar11623+720BBHBT
6Fortuna Sittard12552020HHTHH
8GO Ahead Eagles12453-317TBTBH
9Groningen11434+215BHBTT
10Cambuur11434+115TTHTH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định AZ Alkmaar vs Groningen: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
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