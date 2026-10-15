Nhận định AZ Alkmaar vs Hapoel Beer Sheva: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu AZ Alkmaar đang tìm cách bám sát nhóm đầu dù đứng hạng 26 với 0 điểm. Họ tiếp Hapoel Beer Sheva (hạng 20, 1 điểm) lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại AFAS Stadion.

AZ Alkmaar bước vào trận gặp Hapoel Beer Sheva với mục tiêu rõ ràng: bám sát nhóm đầu trong cuộc đua tốp đầu. Tuy nhiên, đội chủ nhà đang đứng hạng 26 với 0 điểm, nên cần một kết quả tích cực để thu hẹp khoảng cách. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân AFAS Stadion (Alkmaar).

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách rất nhỏ

Hapoel Beer Sheva hiện xếp hạng 20 với 1 điểm, hơn AZ Alkmaar 6 bậc trên bảng xếp hạng. Cách biệt về điểm số giữa hai đội chỉ là 1 điểm. Vì vậy, kết quả của trận này có thể thay đổi vị trí của cả hai đội.

Với AZ Alkmaar, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để có điểm đầu tiên trong bảng xếp hạng. Với đội khách, đây là dịp nới rộng khoảng cách với đối thủ đang ở thấp hơn.

Phong độ AZ Alkmaar: nhiều biến động

Trong 5 trận gần nhất, AZ Alkmaar thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà thua ở trận vừa qua, sau khi thắng trận liền trước đó. Chuỗi kết quả xen kẽ này cho thấy phong độ của họ chưa thật ổn định.

Điều này đặt ra yêu cầu lớn về sự ổn định. Nếu muốn bám sát nhóm đầu, AZ Alkmaar cần chấm dứt chuỗi thắng thua đan xen và tận dụng lợi thế sân nhà.

Phong độ Hapoel Beer Sheva: đang có đà tốt

Hapoel Beer Sheva có 5 trận gần nhất tốt hơn: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội khách thắng 2 trận liên tiếp gần đây nhất, nên bước vào trận đấu với tinh thần phấn chấn.

Tuy vậy, thành tích trong các trận gần đây chưa giúp họ tạo khoảng cách an toàn trên bảng xếp hạng, khi họ mới có 1 điểm và đứng hạng 20.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai yếu tố sẽ tác động lớn đến diễn biến trận đấu. Thứ nhất là sự đối lập về phong độ: Hapoel Beer Sheva đang đi lên, trong khi AZ Alkmaar vừa thua ở trận gần nhất. Thứ hai là lợi thế sân nhà của AZ Alkmaar trước đối thủ đang có tinh thần tốt.

Trong bối cảnh khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ, đội nào giữ được sự tập trung và hạn chế sai sót sẽ có lợi thế lớn hơn.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây, Hapoel Beer Sheva đang nhỉnh hơn với 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, AZ Alkmaar có lợi thế sân nhà và rất cần điểm số để rời khỏi vị trí hiện tại. Với khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng, đây là trận đấu có thể khiến thứ hạng của cả hai đội thay đổi.

AZ Alkmaar 5 trận gần nhất B T B H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới Hapoel Beer Sheva 5 trận gần nhất T T H T B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 19 Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0 1 H 20 Hapoel Beer Sheva 1 0 1 0 0 1 H 21 Jagiellonia 1 0 0 1 -1 0 B … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B 26 AZ Alkmaar 1 0 0 1 -1 0 B 27 Levski Sofia 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng AZ Alkmaar ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury) ✚ H. Verhulst (Off the roster) ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury) ✚ H. Verhulst (Off the roster) Hapoel Beer Sheva ✚ D. Biton (Heart Problems) ✚ Y. Stoyanov (Off the roster) ✚ M. Baltaxa (Inactive) ✚ Y. Malede (Inactive) ✚ D. Biton (Heart Problems) ✚ Y. Stoyanov (Off the roster) ✚ M. Baltaxa (Inactive) ✚ Y. Malede (Inactive)