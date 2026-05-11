Nhận định AZ Alkmaar vs Juventus: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Juventus 1 điểm trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau lúc 03h00 ngày 06/11 tại AFAS Stadion (Alkmaar).

AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội thu hẹp khoảng cách ngay trên sân nhà. Đội chủ nhà hiện đứng hạng 10 với 6 điểm, chỉ kém Juventus, đội đứng hạng 7 với 7 điểm, đúng 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 06/11 tại AFAS Stadion (Alkmaar).

Cuộc đua sát nút ở nhóm đầu bảng

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng rất nhỏ. Juventus đang nhỉnh hơn nhờ vị trí thứ 7 và 7 điểm, trong khi AZ Alkmaar xếp ngay sau với 6 điểm ở vị trí thứ 10. Chỉ cách nhau 1 điểm nên kết quả trận này có thể làm thay đổi cục diện giữa hai đội.

Vì vậy, đây là cuộc gặp mà cả hai đều có lý do để chơi tích cực. Đội chủ nhà muốn tiếp cận nhóm trên, còn đội khách muốn giữ khoảng cách ở nhóm phía trước.

Phong độ: hai đội có thành tích tương đồng

Trong 5 trận gần nhất, AZ Alkmaar thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, chuỗi kết quả của họ đang đi xuống khi thua cả 2 trận mới nhất. Trước đó, đội bóng này thắng một trận, hòa một trận rồi thắng tiếp một trận.

Juventus cũng có thành tích 5 trận gần nhất là thắng 2, hòa 1 và thua 2. Khác với chủ nhà, đội khách đang có tâm lý tốt hơn khi thắng trận gần nhất. Trước đó, họ thua một trận, thắng một trận, hòa một trận và thua một trận.

Có thể thấy phong độ của cả hai đều thiếu ổn định. Điều này khiến trận đấu khó lường, và đội nào giữ được sự bình tĩnh tốt hơn sẽ có lợi thế.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với AZ Alkmaar, ưu tiên hàng đầu là chấm dứt mạch hai trận thua liên tiếp. Chơi trên sân nhà, họ cần bắt đầu trận đấu thật chắc chắn và tạo được sự tự tin trước đối thủ đứng cao hơn trên bảng xếp hạng.

Juventus bước vào trận với tinh thần phấn chấn sau trận thắng gần nhất. Tuy vậy, thành tích thắng, thua đan xen trong 5 trận qua cho thấy đội bóng này chưa thể hiện được sự ổn định. Nếu để chủ nhà dẫn dắt nhịp độ, họ sẽ gặp khó khăn.

Nhận định

Juventus nhỉnh hơn về thứ hạng và đà phong độ gần nhất, nhưng lợi thế này mong manh khi khoảng cách chỉ là 1 điểm. AZ Alkmaar có yếu tố sân nhà và động lực bám đuổi nhóm trên. Một trận đấu cân bằng, nhiều giằng co là kịch bản hợp lý nhất, và kết quả có thể được định đoạt bởi sự tập trung ở những thời điểm quan trọng.

AZ Alkmaar 5 trận gần nhất B B T H T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới Juventus 5 trận gần nhất T B T H B 3 Trận 2-1-0 T-H-B 9 Ghi (TB 3.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 6 Union St. Gilloise 3 2 1 0 +7 7 T H T 7 Juventus 3 2 1 0 +6 7 H T T 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T 10 AZ Alkmaar 3 2 0 1 +4 6 T T B 11 Omonia Nicosia 3 2 0 1 +1 6 B T T … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng AZ Alkmaar ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury) ✚ H. Verhulst (Off the roster) ✚ J. Zoet (Inactive) ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury) Juventus ✚ Z. Celik (Muscle Injury) ✚ F. Conceicao (Shoulder Injury) ✚ N. Gonzalez (Calf Injury) ✚ K. Grabara (Knee Injury) ✚ M. Locatelli (Knee Injury) ✚ W. McKennie (Groin Injury) ✚ A. Milik (Inactive) ✚ D. Rugani (Off the roster)