Nhận định AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk - UEFA Europa Conference League AZ Alkmaar đối đầu Shakhtar Donetsk tại AFAS Stadion trong bối cảnh đội khách đang có phong độ ổn định và chiếm ưu thế ở lịch sử đối đầu gần nhất.

Trận đối đầu giữa AZ Alkmaar và Shakhtar Donetsk trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League sẽ diễn ra vào lúc 23:45 ngày 16/04/2026 tại sân vận động AFAS Stadion. Đây là cuộc chạm trán quan trọng giữa hai đội bóng đang có sự chênh lệch nhất định về vị trí trên bảng xếp hạng tổng, khi Shakhtar Donetsk đang đứng thứ 6 với 13 điểm, trong khi AZ Alkmaar xếp ở vị trí thứ 14 với 10 điểm.

Thành tích đối đầu và phong độ hiện tại

Shakhtar Donetsk đang nắm giữ lợi thế về tâm lý khi sở hữu chuỗi phong độ khá ấn tượng với 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong 5 lần ra quân gần nhất tại giải đấu. Đặc biệt, ở lần đụng độ gần nhất vào ngày 10/04/2026, đội bóng Ukraine đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đại diện từ Hà Lan.

Phía bên kia chiến tuyến, AZ Alkmaar cho thấy sự ổn định khi được thi đấu trên thánh địa AFAS Stadion. Thống kê mùa này chỉ ra rằng, dù chỉ đang đứng giữa bảng xếp hạng, AZ Alkmaar vẫn chưa phải nhận bất kỳ thất bại nào trên sân nhà (thắng 7, hòa 1). Tuy nhiên, phong độ chung của họ vẫn có sự trồi sụt với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 5 vòng đấu gần đây.

Bảng xếp hạng hiện tại

Đội bóng Vị trí Điểm số Phong độ gần nhất Shakhtar Donetsk 6 13 Hòa, Thắng, Thắng, Thắng, Thua AZ Alkmaar 14 10 Hòa, Thắng, Thắng, Thua, Thắng

Phân tích hiệu suất ghi bàn

AZ Alkmaar đang duy trì hiệu suất tấn công khá tốt với trung bình 2,1 bàn thắng mỗi trận (tổng cộng 35 bàn sau 17 trận). Đặc biệt, khả năng tận dụng lợi thế sân bãi giúp họ duy trì được sức ép lớn lên hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng Hà Lan cũng để thủng lưới trung bình 1 bàn/trận.

Ngược lại, Shakhtar Donetsk thể hiện lối chơi thực dụng và cân bằng hơn. Họ ghi được 20 bàn sau 11 trận (trung bình 1,8 bàn/trận) và chỉ để lọt lưới 0,9 bàn/trận. Đáng chú ý, bản lĩnh thi đấu xa nhà của Shakhtar là điểm tựa lớn khi họ đã giành được 5 chiến thắng trong tổng số 7 trận thắng từ đầu mùa trên sân khách.

Dự đoán diễn biến trận đấu

Dựa trên các chỉ số thống kê, giới chuyên môn đánh giá trận đấu này sẽ diễn ra giằng co với khả năng hòa hoặc thắng nghiêng về phía Shakhtar Donetsk. Tỷ lệ dự đoán cho kết quả hòa và đội khách thắng đều ở mức 45%, trong khi cơ hội giành trọn 3 điểm của chủ nhà AZ Alkmaar chỉ chiếm 10%.

Lối chơi chặt chẽ của cả hai đội có thể dẫn đến một trận cầu không có quá nhiều bàn thắng. Dự đoán thực tế cho thấy cả hai câu lạc bộ khó có thể ghi quá 2,5 bàn thắng trong cuộc đọ sức này. Với tình hình lực lượng hiện tại không có ca chấn thương nào đáng kể từ cả hai phía, đây sẽ là cuộc đấu trí thuần túy về mặt chiến thuật giữa hai vị huấn luyện viên.