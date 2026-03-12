Nhận định AZ Alkmaar vs Sparta Praha - 00:45 ngày 13/03/2026 AZ Alkmaar sở hữu thành tích sân nhà ấn tượng sẽ tiếp đón Sparta Praha đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng trong cuộc đối đầu kịch tính tại UEFA Europa Conference League.

Trận đấu giữa AZ Alkmaar và Sparta Praha trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League sẽ diễn ra vào lúc 00:45 ngày 13/03/2026 tại sân vận động AFAS Stadion. Đây là cuộc đối đầu quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng tiến sâu của cả hai đội tại đấu trường châu lục mùa này.

Vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Sparta Praha 4 13 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 AZ Alkmaar 14 10 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1

Phân tích phong độ AZ Alkmaar

Mặc dù đang đứng ở vị trí thứ 14, AZ Alkmaar cho thấy họ là một đối thủ cực kỳ đáng gờm khi được thi đấu tại thánh địa AFAS Stadion. Trong tổng số 14 trận đã đấu mùa này, đội chủ nhà giành được 9 chiến thắng, đáng chú ý là 6 trong số đó diễn ra trên sân nhà. Đặc biệt, họ chưa để thua bất kỳ trận nào khi đón tiếp các đối thủ tại đây.

Hàng công của AZ Alkmaar đang vận hành hiệu quả với hiệu suất ghi bàn ấn tượng, đạt trung bình 2,1 bàn thắng mỗi trận (tổng cộng 29 bàn). Bên cạnh đó, hệ thống phòng ngự của họ cũng duy trì được sự tập trung cần thiết khi chỉ để thủng lưới trung bình 0,9 bàn/trận.

Phân tích phong độ Sparta Praha

Bên kia chiến tuyến, Sparta Praha đang có vị trí thuận lợi hơn khi xếp thứ 4 với 13 điểm. Đội khách sở hữu lối chơi ổn định với 8 chiến thắng sau 12 vòng đấu. Tuy nhiên, điểm yếu của Sparta Praha nằm ở khả năng thi đấu xa nhà. Cụ thể, cả 3 trận thua của họ từ đầu mùa đều diễn ra trên sân khách.

Về mặt thống kê, Sparta Praha ghi được 23 bàn thắng (trung bình 1,9 bàn/trận) và có hàng thủ vô cùng chắc chắn khi mới chỉ để lọt lưới 8 lần (trung bình 0,7 bàn/trận). Đây sẽ là thử thách không nhỏ cho các chân sút đội chủ nhà trong việc tìm kiếm đường vào khung thành.

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Hiện tại, cả AZ Alkmaar và Sparta Praha đều chưa ghi nhận thông tin về các trường hợp chấn thương hay treo giò nghiêm trọng. Điều này cho phép hai huấn luyện viên có được sự lựa chọn nhân sự tốt nhất cho trận đại chiến sắp tới.

Dựa trên các số liệu thống kê, giới chuyên gia đánh giá cao khả năng có điểm của đội chủ nhà. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng cho AZ Alkmaar là 45%, tỷ lệ hòa là 45%, trong khi khả năng thắng của Sparta Praha chỉ chiếm 10%. Với ưu thế sân nhà tuyệt đối, AZ Alkmaar được kỳ vọng sẽ từ hòa đến thắng trong một trận cầu chặt chẽ.

Dự đoán kết quả: AZ Alkmaar thắng hoặc hòa. Trận đấu được dự báo sẽ có ít hơn 3,5 bàn thắng.