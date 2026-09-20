Nhận định AZ Alkmaar vs Telstar: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu AZ Alkmaar xếp nhì bảng với 16 điểm, nắm trọn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp đón Telstar trên sân nhà AFAS nhờ phong độ vượt trội với 4 chiến thắng liên tiếp.

Cuộc chạm trán giữa AZ Alkmaar và Telstar diễn ra vào lúc 19:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động AFAS Stadion tại Alkmaar. Trận đấu này mở ra thời cơ quan trọng để đội chủ nhà tiếp tục duy trì áp lực và bám đuổi quyết liệt vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

AZ Alkmaar duy trì phong độ thăng hoa để hướng tới đỉnh bảng

Bước vào trận đấu này, AZ Alkmaar đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Khoảng cách với nhóm đầu hoàn toàn có thể được thu hẹp nếu đội bóng tiếp tục phát huy sự ổn định đáng kinh ngạc đã thể hiện suốt thời gian qua.

Phong độ của AZ Alkmaar đang đạt mức rất cao. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội chủ sân AFAS Stadion đã giành tới 4 chiến thắng liên tiếp và chỉ hòa 1 trận. Sự gắn kết trong lối chơi cùng đà tâm lý hưng phấn giúp AZ Alkmaar trở thành một thử thách vô cùng lớn cho bất kỳ đối thủ nào.

Telstar chật vật tìm kiếm điểm số ở nhóm dưới

Trái ngược với sự tự tin của đối thủ, Telstar đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm sau những vòng đấu đã qua.

Thống kê phong độ của Telstar phản ánh rõ sự bất ổn khi họ không có được bất kỳ chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất. Đội bóng này để thua 3 trận và có 2 trận hòa. Chuyến hành quân xa nhà lần này vì thế hứa hẹn sẽ mang đến vô vàn áp lực trước một đội chủ nhà đang hừng hực khí thế.

Ưu thế đối đầu áp đảo cho đội chủ nhà

Lịch sử đối đầu trực tiếp giữa hai câu lạc bộ cũng nghiêng hoàn toàn về phía đội bóng thành Alkmaar. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, AZ Alkmaar xuất sắc giành chiến thắng ở cả 3 trận mà không để Telstar giành được bất kỳ điểm số nào.

Sự chênh lệch đáng kể về điểm số, phong độ thi đấu lẫn thành tích đối đầu giúp AZ Alkmaar nắm trọn lợi thế trước giờ bóng lăn. Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại AFAS Stadion, AZ Alkmaar có nhiều cơ sở để làm chủ thế trận, hướng đến một kết quả thuận lợi nhằm tiếp tục bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất AZ Alkmaar · 3 thắng 0 hòa Telstar · 0 thắng AZ Alkmaar 2 - 1 Telstar AA Telstar 0 - 1 AZ Alkmaar AA AZ Alkmaar 2 - 1 Telstar AA

AZ Alkmaar 5 trận gần nhất B H T T T 6 Trận 5-1-0 T-H-B 17 Ghi (TB 2.8) 6 Thủng lưới Telstar 5 trận gần nhất H B H B B 6 Trận 1-2-3 T-H-B 5 Ghi (TB 0.8) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 6 5 1 0 +15 16 T T T T T 2 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 3 Feyenoord 6 4 2 0 +13 14 T T H T H … 11 NEC Nijmegen 6 2 1 3 -1 7 B H B T T 12 Telstar 6 1 2 3 -6 5 H B H B B 13 Utrecht 6 1 2 3 -8 5 T H B H B …

Tình hình lực lượng AZ Alkmaar ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ D. Kasius (Groin Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ D. Kasius (Groin Injury) Telstar ✚ R. Koeman Jr (Personal Reasons) ✚ R. Koeman Jr (Personal Reasons)