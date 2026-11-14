Về Báo Hà Tĩnh

Nhận định Bahrain vs Yemen: Bản lĩnh sân khách được thử lửa

Văn Thể14/11/2026 08:13

Yemen bước vào trận gặp Bahrain với tư cách đội khách cùng bản lĩnh đáng nể, khi thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 13:00 ngày 14/11/2026 tại Tianhe Stadium, nơi Bahrain tìm cách chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp.

Yemen mang đến Tianhe Stadium một tinh thần đáng nể của đội khách: thắng 3 trong 5 trận gần nhất và đang giữ mạch thắng ở trận vừa qua. Ở chiều ngược lại, Bahrain thua cả 4 trận gần đây. Trận đấu lúc 13:00 ngày 14/11/2026 vì thế là phép thử về bản lĩnh của cả hai bên.

Yemen: phong độ dao động nhưng giàu tinh thần

Trong 5 trận gần nhất, Yemen thắng 3 và thua 2. Đội khách vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, trước đó thua 2 trận liên tiếp, rồi lại có 2 chiến thắng ở những trận cũ hơn.

Điều đáng chú ý là khả năng hồi phục của Yemen. Sau mỗi chuỗi trận khó khăn, đội đều tìm lại được niềm vui chiến thắng. Với một đội phải làm khách, đây là yếu tố tâm lý quan trọng.

Bahrain: cần cắt mạch thua

Bahrain đang trải qua giai đoạn khó khăn khi thua cả 4 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này tạo áp lực lớn lên đội bóng, khi họ cần một chiến thắng để lấy lại sự tự tin.

Tuy nhiên, áp lực cũng có thể trở thành động lực. Một đội đang chịu chuỗi thua dài thường tìm cách thay đổi cách tiếp cận để sớm tìm lại cảm giác chiến thắng. Bahrain cần chứng minh rằng phong độ hiện tại chỉ là giai đoạn tạm thời.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bahrain thắng 2 trận, hòa 1 trận và Yemen thắng 2 trận. Hai đội không có bên nào áp đảo, nên lịch sử đối đầu không nghiêng hẳn về phía nào.

Thế cân bằng này khiến trận đấu thêm khó đoán. Yemen từng nếm chiến thắng trước Bahrain, nên đội khách có lý do để tự tin. Bahrain cũng không thiếu trận thắng trong quá khứ đối đầu để làm điểm tựa tinh thần.

Điểm then chốt của trận đấu

  • Tâm lý: Bahrain cần thoát khỏi chuỗi 4 trận thua, còn Yemen muốn duy trì đà thắng ở trận gần nhất.
  • Khởi đầu trận đấu: Đội nào vào trận chắc chắn hơn sẽ giành lợi thế tinh thần. Điều này đặc biệt quan trọng với Bahrain, đội cần sớm lấy lại sự tự tin.
  • Bản lĩnh khi bị gây sức ép: Phong độ lên xuống của Yemen cho thấy họ biết cách phục hồi sau thất bại. Họ cần giữ phẩm chất đó khi làm khách.

Nhận định

Nhìn chung, Yemen có lợi thế về đà phong độ khi thắng 3 trong 5 trận gần nhất, trong khi Bahrain đang thiếu kết quả tích cực. Tuy vậy, thế đối đầu cân bằng cho thấy Bahrain hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi tâm lý và khả năng giữ bình tĩnh trong những thời điểm then chốt. Yemen đang có tinh thần tốt hơn, còn Bahrain phải tìm cách biến áp lực thành động lực.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bahrain · 2 thắng1 hòaYemen · 2 thắng
01/10/2026
Bahrain
2 - 5
Yemen
YEM
28/12/2024
Bahrain
1 - 2
Yemen
YEM
07/06/2024
Bahrain
0 - 0
Yemen
Hòa
17/11/2023
Yemen
0 - 2
Bahrain
BAH
26/12/2017
Yemen
0 - 1
Bahrain
BAH
Bahrain
5 trận gần nhất
BBBB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
2
Thủng lưới
Yemen
5 trận gần nhất
TBBTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Nhận định Bahrain vs Yemen: Bản lĩnh sân khách được thử lửa
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO