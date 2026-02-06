Nhận định bảng C World Cup 2026: Vũ điệu Samba và thách thức từ Sư tử Atlas Brazil đối mặt thử thách từ 'thế lực mới' Morocco tại bảng C World Cup 2026. Scotland và Haiti hứa hẹn tạo nên bất ngờ sau nhiều thập kỷ vắng bóng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bảng C World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm của sự chú ý khi quy tụ đầy đủ các sắc thái bóng đá: từ sức mạnh truyền thống của Brazil, tham vọng vươn tầm của Morocco, đến sự kiên cường của Scotland và Haiti sau hàng thập kỷ chờ đợi. Với sự góp mặt của những ngôi sao thượng thặng và những bối cảnh lịch sử đặc biệt, bảng đấu này hứa hẹn mang đến những cuộc đối đầu kịch tính ngay từ vòng khai màn.

Brazil đang hy vọng tìm lại ánh hào quang ở kỳ World Cup năm nay.

Brazil và sứ mệnh tìm lại vị thế dưới thời Carlo Ancelotti

Dù sở hữu dàn hảo thủ trải đều các tuyến như Alisson, Marquinhos, Casemiro và đặc biệt là bộ đôi Vinicius Junior - Neymar, Brazil bước vào giải đấu với nhiều hoài nghi. Đội quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti vừa trải qua kỳ vòng loại CONMEBOL tệ nhất lịch sử khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 5, thiết lập nhiều kỷ lục buồn về số trận thua.

Tuy nhiên, những tín hiệu lạc quan đã bắt đầu xuất hiện trong giai đoạn chuẩn bị. Chiến thắng 3-1 trước Croatia và màn hủy diệt Panama 6-2 mới đây cho thấy bản sắc "Samba" đang dần trở lại. Dưới bàn tay nhào nặn của Ancelotti, người hâm mộ kỳ vọng bản lĩnh của một nhà cầm quân đại tài sẽ giúp Selecao vượt qua áp lực tâm lý để khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng.

Morocco: Khi 'ngựa ô' vươn mình thành thế lực

Đối trọng lớn nhất của Brazil tại bảng C không ai khác chính là Morocco - đội bóng đã tạo nên cơn địa chấn khi lọt vào bán kết World Cup 2022. Hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA, đoàn quân của huấn luyện viên Walid Regragui không còn là ẩn số mà đã trở thành một thế lực thực thụ của bóng đá thế giới.

Sức mạnh của "Sư tử Atlas" được tăng cường đáng kể với sự hiện diện của Brahim Diaz từ Real Madrid, kết hợp cùng thủ lĩnh Achraf Hakimi. Việc từng đánh bại chính Brazil trong trận giao hữu trước đó là minh chứng rõ nét nhất cho thấy Morocco hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng vị trí dẫn đầu bảng đấu này.

Sức mạnh của niềm tin: Scotland và Haiti

Ở nhóm dưới, Scotland và Haiti mang đến những câu chuyện đầy cảm hứng. Sau 28 năm chờ đợi kể từ Pháp 1998, Scotland chính thức trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh với vị thế đội dẫn đầu bảng vòng loại (vượt qua cả Đan Mạch và Hy Lạp). Điểm tựa của họ là Scott McTominay, tiền vệ đang có phong độ rực sáng trong màu áo Napoli.

Trong khi đó, Haiti là cái tên gây bất ngờ nhất khi trở lại World Cup sau 52 năm. Bất chấp những khó khăn về chính trị và việc phải thi đấu các trận sân nhà tại Curacao, đội bóng xếp hạng 83 thế giới đã viết nên một chương mới cho bóng đá vùng Caribe. Dù bị đánh giá thấp nhất bảng, tinh thần không còn gì để mất của Haiti có thể là biến số khó lường.

Trận cầu tâm điểm: Brazil chạm trán Morocco

Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Brazil và Morocco vào ngày 13/6 được xem là trận chung kết sớm của bảng C. Đây không chỉ là màn so tài kỹ thuật giữa Vinicius Junior và Achraf Hakimi mà còn là cuộc đấu trí chiến thuật đỉnh cao giữa hai trường phái bóng đá khác biệt.

Brazil và Morocco đã từng chạm mặt nhau trong quá khứ.

Kết quả của trận đấu này sẽ định đoạt cục diện bảng đấu và ảnh hưởng trực tiếp đến nhánh đấu tại vòng knock-out. Với Brazil, một chiến thắng sẽ là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng vô địch, trong khi với Morocco, đây là cơ hội để chứng minh sự ổn định của một thế lực mới nổi.

Dự đoán cục diện bảng C

Dựa trên chiều sâu đội hình và kinh nghiệm trận mạc, Brazil và Morocco vẫn là hai ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé đi tiếp. Scotland sẽ nỗ lực tận dụng tối đa lối chơi bóng dài và thể lực để tìm kiếm cơ hội, trong khi Haiti được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ vượt trội về đẳng cấp.