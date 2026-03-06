Nhận định bảng D World Cup 2026: Chủ nhà Mỹ đối mặt dàn đối thủ khó lường Với ưu thế sân nhà cùng sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino, tuyển Mỹ được kỳ vọng vượt qua vòng bảng trước các đối thủ đầy khó chịu như Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và Paraguay.

World Cup 2026 với thể thức 48 đội đang dần thành hình, trong đó bảng D được đánh giá là một trong những bảng đấu cân bằng và khó dự đoán nhất. Sự góp mặt của chủ nhà Mỹ cùng các đại diện đến từ châu Âu (Thổ Nhĩ Kỳ), Nam Mỹ (Paraguay) và châu Á (Australia) hứa hẹn tạo nên những cuộc đối đầu kịch tính ngay từ vòng đấu đầu tiên.

Đội tuyển Mỹ: Áp lực và kỳ vọng trên sân nhà

Dưới triều đại của chiến lược gia Mauricio Pochettino, đội tuyển Mỹ đang sở hữu một trong những thế hệ cầu thủ tài năng nhất lịch sử bóng đá xứ cờ hoa. Việc được thi đấu tại California và Seattle mang lại lợi thế tinh thần cực lớn cho các tuyển thủ Mỹ, nhưng đồng thời cũng đặt lên vai họ áp lực buộc phải thành công.

Sức mạnh của tuyển Mỹ nằm ở dàn nhân sự đang chinh chiến tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trong đó, Christian Pulisic vẫn đóng vai trò là hạt nhân quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật.

Pulisic là trụ cột tuyển Mỹ.

Bên cạnh Pulisic, Folarin Balogun đang là niềm hy vọng số một trên hàng công. Tiền đạo thuộc biên chế Monaco đã có một mùa giải rực sáng với 13 bàn thắng và 3 đường kiến tạo tại Ligue 1, cùng 5 pha lập công tại đấu trường Champions League. Giới chuyên môn nhận định Mỹ có đủ thực lực để đứng đầu bảng D, song bản lĩnh của họ sẽ thực sự bị thử thách khi bước vào vòng knock-out.

Thổ Nhĩ Kỳ: Sự trở lại của những chiến binh

Sau quãng thời gian dài vắng bóng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở lại với một đội hình kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Ngoại trừ trận thua trước Tây Ban Nha ở vòng loại, đại diện châu Âu đã thể hiện phong độ ổn định và lối chơi đầy tự tin.

Thổ Nhĩ Kỳ có dàn nhân sự chất lượng.

Cái tên đáng chú ý nhất bên phía Thổ Nhĩ Kỳ là Kenan Yildiz. Ở tuổi 21, tài năng trẻ của Juventus đang trưởng thành vượt bậc và được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao quốc tế mới sau giải đấu này. Với thực lực hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng với chủ nhà Mỹ.

Paraguay và Australia: Những ẩn số khó giải

Paraguay đánh dấu sự trở lại sau 16 năm bằng một lối chơi kỷ luật và thực dụng. Họ từng gây chấn động tại vòng loại Nam Mỹ khi đánh bại cả Brazil lẫn Argentina. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Paraguay là phong độ sân khách khi họ chỉ thắng duy nhất 1 trong 9 trận xa nhà tại vòng loại. Việc thi đấu tại Bắc Mỹ mà không có sự tiếp lửa từ các "chảo lửa" quê nhà sẽ là bài toán khó cho ngôi sao Julio Enciso và các đồng đội.

Trong khi đó, Australia (Socceroos) mang đến giải đấu bản lĩnh của đội bóng từng lọt vào vòng 16 đội tại Qatar 2022. Dù thiếu vắng những ngôi sao đẳng cấp thế giới, Australia vẫn là một tập thể đoàn kết và đầy tính chiến đấu. Mọi hy vọng của họ đổ dồn vào Mohamed Toure, chân sút đã ghi 10 bàn thắng sau 12 trận cho Norwich City. Để lặp lại kỳ tích, Australia cần duy trì sự tập trung cao độ trong mọi khoảnh khắc.

Nhìn chung, bảng D sẽ là cuộc đua song mã giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cho ngôi vị dẫn đầu, trong khi Paraguay và Australia sẵn sàng đóng vai trò "kẻ phá bĩnh" để giành lấy tấm vé đi tiếp.