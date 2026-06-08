Nhận định Bảng I World Cup 2026: Pháp thống trị, Haaland đối đầu Mane cho tấm vé đi tiếp Tuyển Pháp giữ vị thế ứng viên số một trong khi Na Uy của Erling Haaland và Senegal của Sadio Mane sẽ tạo nên cuộc đua khốc liệt giành suất vào vòng 32 đội tại World Cup 2026.

Bảng I tại World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn siêu sao tấn công hàng đầu thế giới. Trong khi đội tuyển Pháp được đánh giá vượt trội, cuộc cạnh tranh cho tấm vé còn lại là màn so tài trực tiếp giữa "thế hệ vàng" Na Uy và bản lĩnh của nhà cựu vương châu Phi Senegal.

Pháp: Vũ điệu cuối cùng của Didier Deschamps

Với vị thế đương kim á quân thế giới và thứ hạng 3 trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Pháp bước vào giải đấu với mục tiêu không gì khác ngoài chức vô địch. Đây cũng là hành trình cuối cùng của HLV Didier Deschamps trên cương vị thuyền trưởng, người từng đưa "Gà trống lùi" lên đỉnh vinh quang năm 2018.

Tuyển Pháp đang rất quyết tâm trước thềm World Cup.

Sức mạnh của người Pháp tập trung vào Kylian Mbappe. Tân thủ quân của đội tuyển vừa khép lại mùa giải bùng nổ cùng Real Madrid với 42 bàn thắng sau 44 trận. Từng ghi bàn ở hai trận chung kết World Cup liên tiếp, Mbappe chính là hạt nhân trong lối chơi của đội quân áo lam, đội bóng vừa dễ dàng đứng đầu bảng vòng loại với thành tích bất bại 5 thắng và 1 hòa.

Na Uy: Sự trỗi dậy của thế hệ vàng Erling Haaland

Sau 28 năm vắng bóng, Na Uy chính thức trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh với một đội hình được đánh giá là xuất chúng nhất lịch sử bóng đá nước này. Đoàn quân của HLV Stale Solbakken đã hủy diệt vòng loại UEFA với 8 trận toàn thắng, ghi tới 37 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 5 lần.

Mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào Erling Haaland, trung phong cắm đáng sợ nhất thế giới hiện tại. Với hiệu suất không tưởng 55 bàn sau 49 trận cho đội tuyển quốc gia, Haaland được kỳ vọng sẽ là "chìa khóa" giúp Na Uy tiến sâu. Sự bùng nổ của chân sút này biến Na Uy trở thành đội bóng có hàng công mạnh nhất vòng loại châu Âu.

Senegal và Iraq: Bản lĩnh và câu chuyện cổ tích

Senegal đến với World Cup 2026 bằng quyết tâm khẳng định vị thế sau những tranh cãi tại AFCON 2025. Dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh tinh thần Sadio Mane, đội bóng của HLV Pape Thiaw sở hữu lối chơi giàu thể lực và tính tổ chức cực cao. Mane, dù đã 34 tuổi, vẫn giữ phong độ ổn định với 16 lần in dấu giày vào bàn thắng tại giải Ả Rập Xê Út mùa vừa qua.

Trong khi đó, Iraq đại diện cho tinh thần vượt khó của bóng đá châu Á. Trở lại World Cup sau đúng 40 năm, thầy trò HLV Graham Arnold đã viết nên câu chuyện cổ tích khi vượt qua hành trình khốc liệt 21 trận vòng loại. Aymen Hussein, tác giả của bàn thắng vàng đưa Iraq tới Bắc Mỹ, sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của đại diện Tây Á.

Trận cầu sinh tử tại MetLife

Giới chuyên môn nhận định tấm vé thứ hai của bảng I sẽ được định đoạt trong cuộc đối đầu trực diện giữa Na Uy và Senegal diễn ra ngày 23/06 tại sân vận động MetLife. Đây không chỉ là cuộc chiến giữa hai nền bóng đá mà còn là màn đối đầu cá nhân giữa hai biểu tượng: Erling Haaland và Sadio Mane.

Na Uy liệu có thể tạo nên bất ngờ ở lần trở lại World Cup này?

Dự đoán thứ hạng chung cuộc Bảng I

Thứ hạng Đội bóng Đánh giá 1 Pháp Ứng viên vô địch, sức mạnh vượt trội 2 Na Uy Thế hệ vàng, hàng công bùng nổ 3 Senegal Kinh nghiệm, lối chơi thực dụng 4 Iraq Tinh thần chiến đấu, hạn chế về trình độ

Dựa trên phong độ hiện tại, Pháp được dự báo sẽ chiếm ngôi đầu bảng mà không gặp nhiều trở ngại. Vị trí thứ hai được kỳ vọng sẽ thuộc về Na Uy nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân kiệt xuất, trong khi Iraq dù kiên cường nhưng khó có thể tạo nên bất ngờ trước các đối thủ quá tầm.