Nhận định bảng K World Cup 2026: Ronaldo và vũ điệu cuối cùng trước dàn 'ẩn số' đáng gờm Bồ Đào Nha và Colombia được đánh giá là hai ứng viên nặng ký cho ngôi đầu bảng K, trong khi Uzbekistan của Fabio Cannavaro và CHDC Congo sẵn sàng tạo nên địa chấn.

Bảng K World Cup 2026 hứa hẹn mang đến những kịch bản khó lường khi hội tụ cả kinh nghiệm dày dạn của các ông lớn và khát khao của những tân binh. Trong khi Bồ Đào Nha và Colombia hướng tới mục tiêu đi sâu vào giải, Uzbekistan và CHDC Congo lại mang theo kỳ vọng về những cú sốc lớn ngay từ vòng bảng.

Bồ Đào Nha: Khát vọng khẳng định vị thế ông lớn

Dưới sự dẫn dắt của Roberto Martinez, Bồ Đào Nha bước vào giải đấu với vị thế của đội xếp hạng 5 thế giới và là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng. Sau chức vô địch UEFA Nations League 2025, "Selecao châu Âu" đang sở hữu một tập thể đồng đều với những tên tuổi lừng lẫy như Bruno Fernandes hay Bernardo Silva.

Cristiano Ronaldo là đầu tàu trên hàng công Bồ Đào Nha.

Tâm điểm của mọi sự chú ý chắc chắn đổ dồn vào Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, đây là kỳ World Cup thứ sáu và nhiều khả năng là cuối cùng trong sự nghiệp của huyền thoại này. Dù không còn duy trì nền tảng thể lực sung mãn nhất, nhưng hiệu suất 25 bàn thắng sau 31 trận gần nhất cho đội tuyển cho thấy bản năng sát thủ của CR7 vẫn là vũ khí lợi hại nhất của Bồ Đào Nha.

Colombia: Sự trở lại của những 'chiến binh' Nam Mỹ

Sau khi vắng bóng tại kỳ World Cup 2022, Colombia đã có màn tái xuất đầy mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Nestor Lorenzo. Đội bóng này vừa trải qua hành trình ấn tượng tại Copa America 2024 và đang duy trì một lối chơi gắn kết, rực lửa đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ.

Luis Diaz là niềm hy vọng số 1 của Colombia.

Nếu James Rodriguez vẫn là linh hồn trong các đợt tấn công thì Luis Diaz lại là người trực tiếp kết liễu đối thủ. Ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich vừa có mùa giải bùng nổ với 26 pha lập công, và anh được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu đưa Colombia tiến xa tại giải đấu năm nay.

CHDC Congo và Uzbekistan: Những 'ẩn số' đầy thú vị

CHDC Congo trở lại sân chơi World Cup sau hơn nửa thế kỷ với một thế hệ cầu thủ đầy tài năng đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Những cái tên như Yoane Wissa hay Aaron Wan-Bissaka mang đến sức mạnh thể chất và tốc độ đáng nể cho đại diện châu Phi.

Yoane Wissa được đánh giá cao bên phía CHDC Congo.

Trong khi đó, Uzbekistan lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup với tâm thế không hề e sợ. Sự hiện diện của Fabio Cannavaro trên băng ghế huấn luyện đã thay đổi hoàn toàn tư duy chơi bóng của đội bóng Trung Á. Điểm tựa của họ nằm ở hàng phòng ngự với Abdukodir Khusanov, trung vệ vừa có mùa giải thăng hoa trong màu áo Manchester City.

Abdukodir Khusanov vừa trải qua một mùa giải ấn tượng cùng Manchester City.

Kịch bản và dự đoán thứ hạng

Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Bồ Đào Nha và Colombia vào ngày 28/6 được xem là trận "chung kết" sớm của bảng đấu, phân định ngôi vị dẫn đầu. Với chiều sâu đội hình vượt trội, Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ chiếm ưu thế, nhưng Colombia không phải là đối thủ dễ bị khuất phục.

Về phần hai đội bóng còn lại, CHDC Congo có lợi thế hơn một chút so với Uzbekistan trong cuộc đua giành vị trí thứ ba nhờ dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại châu Âu. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của một chiến lược gia như Cannavaro, Uzbekistan hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ nếu các đối thủ chủ quan.

Bảng xếp hạng dự đoán bảng K: