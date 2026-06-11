Nhận định bảng L World Cup 2026: Tuyển Anh và thử thách từ khối óc Thomas Tuchel Tam Sư đối đầu đối thủ duyên nợ Croatia, trong khi Ghana và Panama sẵn sàng tạo nên bất ngờ tại bảng đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bảng L World Cup 2026 là mảnh ghép cuối cùng của vòng bảng nhưng lại mang sức hút đặc biệt với sự hiện diện của tuyển Anh và Croatia. Cùng với sự trỗi dậy từ Ghana và tính kỷ luật của Panama, bảng đấu này hứa hẹn những cuộc đối đầu nảy lửa tại Mỹ và Canada để tranh suất vào vòng loại trực tiếp.

Bảng L hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến hấp dẫn.

Tham vọng chấm dứt 60 năm chờ đợi của tuyển Anh

Dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel, tuyển Anh bước vào giải đấu với mục tiêu duy nhất: mang cúp vàng về nhà sau đúng 6 thập kỷ. Chiến dịch vòng loại hoàn hảo với 8 trận toàn thắng và giữ sạch lưới là minh chứng cho sự thực dụng mà Tuchel đang xây dựng. Dù vậy, những kết quả giao hữu không ổn định gần đây trước Uruguay và Nhật Bản đã đặt ra bài toán về sự ổn định cho "Tam Sư".

Điểm tựa lớn nhất của người Anh là Harry Kane. Tiền đạo của Bayern Munich vừa kết thúc mùa giải bùng nổ với 61 bàn thắng sau 51 trận. Với kỷ lục 79 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, Kane không chỉ là chân sút chủ lực mà còn là linh hồn trong lối chơi tấn công của tuyển Anh.

Vũ khúc cuối cùng của Luka Modric

Croatia, đội bóng từng giành huy chương Bạc năm 2018 và Đồng năm 2022, đang tìm lại vị thế sau kỳ EURO 2024 không như ý. Đoàn quân của Zlatko Dalic đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại vòng loại khi giành 22 trên 24 điểm tối đa. Đây được xem là hành trình cuối cùng của huyền thoại Luka Modric ở đấu trường quốc tế.

Ở tuổi 40, tiền vệ đang khoác áo AC Milan vẫn duy trì nền tảng thể lực và nhãn quan chiến thuật sắc bén với 32 lần ra sân tại Serie A mùa trước. Bản lĩnh của Croatia trong các giải đấu lớn luôn là thách thức cực đại cho mọi đối thủ muốn chinh phục ngôi đầu bảng.

Những kẻ ngáng đường khó chịu: Ghana và Panama

Ghana bước vào giải đấu dưới sự chỉ đạo của HLV kỳ cựu Carlos Queiroz. Dù thiếu vắng Mohammed Kudus do chấn thương, "Những ngôi sao đen" vẫn sở hữu Antoine Semenyo – cầu thủ đang thăng hoa tại Premier League. Với 27 lần in dấu giày vào bàn thắng mùa vừa qua, Semenyo là hy vọng số một để Ghana vượt qua dớp bị loại sớm ở hai kỳ World Cup gần nhất.

Trong khi đó, Panama là đội bóng sở hữu độ tuổi trung bình cao nhất giải. Tuy nhiên, sự già dặn này đi kèm với tính kỷ luật dưới thời Thomas Christiansen. Thành tích lọt vào chung kết Gold Cup 2023 và sự cơ động của hậu vệ Amir Murillo (Marseille) biến Panama thành một tập thể khó bị đánh bại.

Trận cầu tâm điểm: Tái hiện bán kết 2018

Ngay lượt trận mở màn, cuộc đọ sức giữa Anh và Croatia sẽ định đoạt cục diện bảng đấu. Đây là màn tái đấu đầy duyên nợ từ bán kết World Cup 2018, nơi Croatia đã khiến người Anh phải dừng bước.

Tuyển Anh và Croatia đã có những màn đối đầu kịch tính trong quá khứ.

Việc vượt qua khối đội hình thấp và chặt chẽ của Zlatko Dalic sẽ là bài kiểm tra trình độ chiến thuật của Thomas Tuchel. Đội giành chiến thắng trong trận này gần như sẽ nắm chắc ngôi đầu bảng để tránh những nhánh đấu tử thần ở vòng knock-out.

Dự đoán thứ hạng bảng L

Dựa trên phong độ và lực lượng hiện tại, bảng L được dự báo sẽ có sự phân hóa rõ rệt sau 3 lượt trận:

Thứ hạng Đội tuyển Điểm dự kiến 1 Anh 7 2 Croatia 7 3 Ghana 3 4 Panama 0

Nhiều khả năng Anh sẽ đứng đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn từ khả năng tận dụng cơ hội của Harry Kane. Ghana với dàn cầu thủ thi đấu tại châu Âu được đánh giá cao hơn Panama trong cuộc chiến giành vị trí thứ 3.