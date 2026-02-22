Nhận định Barcelona vs Levante - Vòng 25 La Liga: Sức mạnh tuyệt đối tại Camp Nou Barcelona tiếp đón Levante tại Camp Nou với mục tiêu củng cố ngôi á quân, trong khi đội khách đối mặt thử thách cực đại khi đang đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Trận đấu giữa Barcelona và Levante trong khuôn khổ La Liga sẽ diễn ra vào lúc 22:15 ngày 22/02/2026 tại sân vận động Camp Nou. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất sống còn đối với cả hai đội ở hai đầu bảng xếp hạng: Barcelona cần điểm để bám đuổi ngôi đầu, còn Levante đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại

Dưới đây là tương quan vị trí và điểm số của hai đội trước thềm vòng đấu:

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Barcelona 2 58 Thắng 3, Thua 2 Levante 19 18 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3

Phân tích phong độ và thành tích đối đầu

Barcelona đang thể hiện một sức mạnh hủy diệt tại thánh địa Camp Nou mùa này. Trong tổng số 19 trận thắng từ đầu mùa, có tới 11 trận thắng diễn ra trên sân nhà, nơi họ chưa phải nhận bất kỳ trận hòa hay thất bại nào. Hiệu suất ghi bàn của đội bóng xứ Catalan cũng rất ấn tượng với trung bình 2,7 bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới trung bình 1 bàn/trận.

Ngược lại, Levante đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn khi xếp vị trí thứ 19. Dù đã có 3 chiến thắng trên sân khách, nhưng tổng số 14 trận thua sau 24 vòng đấu cho thấy sự thiếu ổn định của đội bóng này. Hàng thủ của Levante hiện là một trong những mắt xích yếu nhất giải đấu với 41 bàn thua (trung bình 1,7 bàn/trận).

Lịch sử đối đầu gần đây

Thống kê từ 5 lần chạm trán gần nhất đang nghiêng hẳn về phía Barcelona với 4 chiến thắng và 1 trận hòa:

24/08/2025: Levante 2 - 3 Barcelona

11/04/2022: Levante 2 - 3 Barcelona

26/09/2021: Barcelona 3 - 0 Levante

12/05/2021: Levante 3 - 3 Barcelona

14/12/2020: Barcelona 1 - 0 Levante

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai đội đều đang gặp những tổn thất đáng kể về mặt nhân sự, đặc biệt là ở hàng phòng ngự và tuyến giữa.

Barcelona

A. Christensen: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Gavi: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Levante

K. Arriaga: Vắng mặt vì thẻ đỏ.

Vắng mặt vì thẻ đỏ. R. Brugue: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Vắng mặt vì chấn thương đầu gối. U. Elgezabal: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Vắng mặt vì chấn thương đầu gối. P. Martinez: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Nhận định chuyên môn trận đấu

Dựa trên các số liệu thống kê, Barcelona được đánh giá có khả năng giành chiến thắng rất cao. Với lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ chất lượng vượt trội, đội quân của huấn luyện viên xứ Catalan nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Việc Levante thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương và thẻ phạt càng khiến hy vọng có điểm của đội khách trở nên mong manh.

Dự báo trận đấu có thể xuất hiện nhiều bàn thắng từ phía đội chủ nhà, trong khi Levante sẽ phải tập trung tối đa cho mặt trận phòng ngự để hạn chế bàn thua. Các chuyên gia dự đoán đây sẽ là một chiến thắng cách biệt cho Barcelona để tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu La Liga.

Cập nhật đội hình lúc 21:46 22/02/2026

Đội hình chính thức

Barcelona

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Hansi Flick

Đội hình xuất phát:

13. Joan García (G)

23. Jules Koundé (D)

24. Eric García (D)

18. Gerard Martín (D)

2. João Cancelo (D)

21. Frenkie de Jong (M)

22. Marc Bernal (M)

20. Dani Olmo (M)

10. Lamine Yamal (F)

9. Robert Lewandowski (F)

11. Raphinha (F)

Dự bị:

31. Diego Kochen

25. Wojciech Szczęsny

5. Pau Cubarsí

3. Alejandro Balde

4. Ronald Araújo

16. Fermín López

43. Tomás Marqués

8. Pedri

14. Marcus Rashford

17. Marc Casadó

19. Roony Bardghji

7. Ferran Torres

Levante

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Luis Castro

Đội hình xuất phát:

13. Mathew Ryan (G)

22. Jeremy Toljan (D)

4. Adrián de la Fuente (D)

3. Alan Matturro (D)

23. Manuel Sánchez (D)

20. Oriol Rey (M)

8. Jon Ander Olasagasti (M)

17. Víctor García (M)

24. Carlos Álvarez (M)

26. Kareem Tunde (M)

9. Iván Romero (F)

Dự bị: