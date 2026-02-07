Nhận định Barcelona vs Mallorca - La Liga 22h15 ngày 07/02 - Barcelona hướng tới việc bảo vệ ngôi đầu bảng khi tiếp đón Mallorca tại Camp Nou, nơi họ đang sở hữu thành tích toàn thắng tuyệt đối kể từ đầu mùa.

Cuộc đối đầu giữa Barcelona và Mallorca vào lúc 22h15 ngày 07/02/2026 trong khuôn khổ La Liga được dự báo là thử thách lớn đối với đội khách. Trong khi Barcelona đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng với phong độ hủy diệt, Mallorca lại vật lộn ở nửa sau bảng xếp hạng và đối mặt với bài toán nan giải khi phải thi đấu xa nhà.

Vị thế áp đảo của Barcelona

Barcelona hiện đang dẫn đầu cuộc đua vô địch với 55 điểm sau 22 vòng đấu. Đội bóng xứ Catalan thể hiện sức mạnh đáng sợ với 18 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 3 trận. Đáng chú ý, Camp Nou đang là "pháo đài" bất khả xâm phạm khi đội bóng này đã giành trọn vẹn 10 chiến thắng trong 10 trận sân nhà mùa này.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Barcelona 1 55 Thắng 4, Thua 1 Mallorca 14 24 Thắng 2, Thua 3

Với hiệu suất ghi bàn trung bình 2,7 bàn/trận, hàng công của Barcelona đang là nỗi khiếp sợ cho bất kỳ hệ thống phòng ngự nào. Dù vừa trải qua một vài trận đấu có kết quả không như ý, nhưng bản lĩnh của nhà đương kim dẫn đầu vẫn được đánh giá rất cao, đặc biệt là khả năng kiểm soát thế trận vượt trội.

Mallorca và bài toán khó khi xa nhà

Ở phía bên kia chiến tuyến, Mallorca đang đứng thứ 14 với 24 điểm. Phong độ của họ khá phập phù khi để thua 3 trong 5 lần ra sân gần nhất. Đặc biệt, thành tích sân khách của Mallorca là một điểm yếu chí tử. Trong 11 trận đấu xa nhà mùa này, họ chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng và để thua tới 8 trận.

Lịch sử đối đầu ủng hộ đội chủ nhà

Số liệu thống kê từ 5 lần chạm trán gần nhất cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của Barcelona với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong đó, có những chiến thắng cách biệt như trận thắng 5-1 hồi tháng 12/2024. Trận đấu lượt đi mùa này vào tháng 8/2025, Barcelona cũng đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách.

17/08/2025: Mallorca 0 - 3 Barcelona

23/04/2025: Barcelona 1 - 0 Mallorca

04/12/2024: Mallorca 1 - 5 Barcelona

09/03/2024: Barcelona 1 - 0 Mallorca

27/09/2023: Mallorca 2 - 2 Barcelona

Tình hình lực lượng và dự báo chiến thuật

Barcelona bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh khá dài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chiều sâu đội hình. Những trụ cột như A. Christensen (chấn thương đầu gối), Gavi (chấn thương đầu gối), Pedri (chấn thương cơ) và Raphinha (chấn thương đùi) đều chắc chắn vắng mặt.

Trong khi đó, Mallorca chỉ thiếu vắng T. Asano do chấn thương cơ. Với lực lượng gần như mạnh nhất, đội khách dự kiến sẽ triển khai lối chơi phòng ngự lùi sâu, tập trung số đông ở khu vực giữa sân để hạn chế không gian phối hợp của các tiền vệ Barcelona.

Nhận định chung

Dựa trên phong độ và lợi thế sân nhà, Barcelona vẫn là ứng cử viên số một cho chiến thắng. Tuy nhiên, tỷ lệ dự đoán cho thấy sự thận trọng nhất định với 45% khả năng thắng và 45% khả năng hòa, phản ánh những lo ngại về sự vắng mặt của các trụ cột. Với việc Mallorca chơi rất tệ trên sân khách, kịch bản Barcelona giành điểm là rất cao, trong đó khả năng thắng sát nút hoặc chia điểm nếu hàng công không tận dụng tốt cơ hội.