Nhận định Bayer Leverkusen vs Arsenal - Thử thách cho chủ nhà tại UEFA Champions League Arsenal duy trì phong độ hủy diệt với chuỗi 8 trận toàn thắng trước thềm chuyến làm khách tới BayArena của Bayer Leverkusen, đội bóng đang chịu tổn thất lớn về lực lượng.

Vào lúc 00:45 ngày 12/03/2026, sân vận động BayArena sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa Bayer Leverkusen và Arsenal trong khuôn khổ UEFA Champions League. Trong khi đại diện nước Anh đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối, đội chủ nhà Leverkusen lại phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Arsenal hiện đang thống trị ngôi đầu bảng với 24 điểm tuyệt đối sau 8 lượt trận. Phong độ của đội bóng London là không thể ngăn cản với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp. Ngược lại, Bayer Leverkusen đang đứng ở vị trí thứ 16 với 12 điểm. Dù có lợi thế sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Leverkusen sẽ phải nỗ lực rất lớn để cải thiện vị trí hiện tại.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Arsenal 1 24 5 trận thắng liên tiếp Bayer Leverkusen 16 12 2 thắng, 1 hòa, 2 thua

Phân tích phong độ và thống kê

Arsenal đang trình diễn một lối chơi tấn công rực lửa kết hợp với hàng thủ vô cùng chắc chắn. Sau 8 trận đã đấu, "Pháo thủ" ghi được 23 bàn thắng (trung bình 2,9 bàn/trận) và chỉ để thủng lưới 4 bàn. Đặc biệt, họ đã giành chiến thắng trong cả 4 chuyến làm khách gần nhất, cho thấy bản lĩnh vững vàng khi thi đấu xa nhà.

Bên phía đối diện, Bayer Leverkusen đang cho thấy sự thiếu ổn định. Trong 10 trận mùa này, họ thắng 4, hòa 4 và thua 2. Đáng chú ý, thành tích tại sân nhà BayArena của Leverkusen không quá ấn tượng khi chỉ có 1 chiến thắng và để hòa tới 3 trận. Hiệu số bàn thắng bại của họ cũng khá sát sao với 15 bàn ghi được và 14 bàn thua.

Lịch sử đối đầu và lực lượng

Trong cuộc đụng độ gần nhất vào tháng 8 năm 2024, Arsenal đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-1 trước Bayer Leverkusen. Kết quả này mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho đại diện Premier League trước chuyến hành quân lần này.

Về tình hình nhân sự, Bayer Leverkusen đang rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi có tới 7 cầu thủ vắng mặt, bao gồm: Arthur (chấn thương mắt cá), L. Bade (chấn thương cơ), E. Ben Seghir (chấn thương mắt cá), M. Flekken (chấn thương đầu gối), Lucas (chấn thương bắp chân), N. Tella (chấn thương chân) và I. Traore.

Arsenal cũng thiếu vắng một số trụ cột như M. Merino (chấn thương chân) và đội trưởng M. Odegaard (chấn thương đầu gối). Khả năng ra sân của hậu vệ B. White vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Nhận định trận đấu

Dựa trên các số liệu thống kê, Arsenal được đánh giá là đội có khả năng giành chiến thắng cao hơn. Với sức mạnh hàng công vượt trội và chuỗi phong độ thăng hoa, "Pháo thủ" nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, Leverkusen với tỷ lệ dự đoán hòa lên tới 45% vẫn có thể gây ra khó khăn nếu họ triển khai được lối chơi phòng ngự chặt chẽ tại BayArena.

Dự báo đây sẽ là một trận đấu mà Arsenal chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng và số cơ hội nguy hiểm tạo ra.