Nhận định Bayer Leverkusen vs FC Augsburg - Bundesliga: Die Werkself quyết tâm củng cố vị thế Bayer Leverkusen chuẩn bị tiếp đón FC Augsburg tại BayArena trong bối cảnh cuộc đua giành vé dự Champions League đang vào giai đoạn nước rút đầy kịch tính.

Trận đối đầu giữa Bayer Leverkusen và FC Augsburg diễn ra lúc 20h30 ngày 18/04/2026 là cuộc chạm trán quan trọng tại vòng đấu thứ 30 của Bundesliga. Trong khi Leverkusen đang nỗ lực bảo vệ vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu, Augsburg lại tìm cách cải thiện thứ hạng ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Bối cảnh và cục diện bảng xếp hạng

Hiện tại, Bayer Leverkusen đang đứng ở vị trí thứ 5 với 52 điểm sau 29 trận. Đội chủ sân BayArena đang duy trì phong độ khá ổn định với 15 chiến thắng, trong đó có 8 trận thắng trên sân nhà. Phía bên kia chiến tuyến, FC Augsburg đứng thứ 10 với 33 điểm, sở hữu thành tích 9 trận thắng và 14 trận thua kể từ đầu mùa giải.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Bayer Leverkusen 5 52 thắng 2 trận, hòa 3 trận FC Augsburg 10 33 hòa 2 trận, thua 3 trận

Phân tích phong độ và hiệu số bàn thắng

Bayer Leverkusen đang thể hiện sức mạnh tấn công đáng nể khi ghi được tổng cộng 59 bàn thắng (trung bình 2.0 bàn/trận). Tại thánh địa BayArena, đoàn quân của huấn luyện viên Die Werkself luôn là thử thách cực đại cho bất kỳ hàng thủ nào. Ngược lại, FC Augsburg đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở khâu phòng ngự khi đã để thủng lưới 53 bàn (trung bình 1.8 bàn/trận), một con số báo động trước chuyến hành khách đến Leverkusen.

Về phong độ gần đây, trong khi Leverkusen giành được 2 chiến thắng và 3 trận hòa trong 5 vòng đấu gần nhất, Augsburg lại đang trải qua giai đoạn khó khăn với 3 trận thua và 2 trận hòa. Đáng chú ý, thành tích sân khách của Augsburg không mấy khả quan khi họ đã nhận tới 9 thất bại khi phải rời xa tổ ấm.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Nhìn vào lịch sử đối đầu, Bayer Leverkusen đang chiếm ưu thế áp đảo. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội chủ nhà đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận vào tháng 12 năm 2025.

06/12/2025: FC Augsburg 2 - 0 Bayer Leverkusen

26/04/2025: Bayer Leverkusen 2 - 0 FC Augsburg

14/12/2024: FC Augsburg 0 - 2 Bayer Leverkusen

18/05/2024: Bayer Leverkusen 2 - 1 FC Augsburg

13/01/2024: FC Augsburg 0 - 1 Bayer Leverkusen

Danh sách vắng mặt

Về lực lượng, Bayer Leverkusen chắc chắn sẽ thiếu vắng sự phục vụ của Arthur do chấn thương cổ chân và M. Terrier vì chấn thương gân kheo. Bên phía đội khách, C. Matsima chắc chắn vắng mặt do chấn thương cơ. Khả năng ra sân của J. Gouweleeuw (chấn thương đầu gối) và thủ thành N. Labrovic (lý do cá nhân) hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Với ưu thế sân nhà và dàn nhân sự chất lượng hơn, Bayer Leverkusen được dự đoán sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Các chuyên gia đánh giá cơ hội giành chiến thắng của chủ nhà là 45%, trong khi khả năng chia điểm cũng ở mức 45%. FC Augsburg chỉ có 10% cơ hội tạo nên bất ngờ tại BayArena.

Nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu có nhiều bàn thắng khi hàng công Leverkusen đang vào phom gặp phải hàng thủ lỏng lẻo của đội khách. Kịch bản Leverkusen giành chiến thắng và trận đấu có trên 1.5 bàn thắng được xem là khả thi nhất dựa trên các thông số kỹ thuật hiện tại.