Nhận định Bayer Leverkusen vs FC St. Pauli - Bundesliga: Sức mạnh tại BayArena Bayer Leverkusen hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước FC St. Pauli để củng cố vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu khi đối thủ đang chật vật trong cuộc đua trụ hạng.

21h30 ngày 14/02 - Vòng đấu Bundesliga

Bayer Leverkusen sẽ tiếp đón FC St. Pauli tại thánh địa BayArena trong một trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu của cả hai đội. Trong khi đoàn quân của đội chủ nhà đang nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu, FC St. Pauli lại đang đứng trước nguy cơ xuống hạng khi xếp ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Sau 20 trận đã đấu, Bayer Leverkusen hiện đứng thứ 6 với 36 điểm. Phong độ của họ trong 5 trận gần nhất là 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Sân nhà BayArena vẫn là điểm tựa vững chắc cho đội bóng này khi họ đã giành được 6 chiến thắng tại đây kể từ đầu mùa.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Bayer Leverkusen 6 36 1 hòa, 2 thắng, 2 thua FC St. Pauli 17 17 1 thắng, 1 thua, 2 hòa, 1 thua

Ngược lại, FC St. Pauli đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn. Với chỉ 17 điểm sau 21 vòng đấu, họ đang đứng thứ 17. Hiệu suất thi đấu trên sân khách của đội bóng này rất đáng báo động khi họ đã phải nhận tới 8 thất bại trong những chuyến hành quân xa nhà.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về phía chủ nhà

Thống kê từ lịch sử đối đầu cho thấy sự áp đảo rõ rệt của Bayer Leverkusen. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, đội chủ sân BayArena đã giành được 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Đáng chú ý, trong trận lượt đi vào tháng 2/2026, Leverkusen đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0.

04/02/2026: Bayer Leverkusen 3 - 0 FC St. Pauli

27/09/2025: FC St. Pauli 1 - 2 Bayer Leverkusen

21/04/2025: FC St. Pauli 1 - 1 Bayer Leverkusen

07/12/2024: Bayer Leverkusen 2 - 1 FC St. Pauli

Tình hình lực lượng: Khó khăn bủa vây đội khách

Bayer Leverkusen sẽ thiếu vắng một số cái tên quan trọng do chấn thương. E. Ben Seghir vắng mặt vì chấn thương cổ chân, trong khi M. Flekken và N. Tella cũng không thể thi đấu do các vấn đề sức khỏe khác nhau. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình của đội chủ nhà vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ.

Bên phía FC St. Pauli, tình hình lực lượng còn bi đát hơn. Họ chắc chắn không có sự phục vụ của A. Hountondji (chấn thương cổ chân), R. Jones và D. Nemeth (chấn thương vùng bẹn). Ngoài ra, khả năng ra sân của một loạt trụ cột như C. Metcalfe, M. Pereira Lage, E. Smith và H. Wahl vẫn còn đang bỏ ngỏ, điều này gây ra bài toán nhân sự hóc búa cho ban huấn luyện.

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Với lợi thế sân nhà và dàn nhân sự chất lượng hơn, Bayer Leverkusen được dự báo sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Hiệu suất ghi bàn trung bình 2.0 bàn/trận của họ là một thách thức cực lớn cho hàng phòng ngự đã để thủng lưới 35 bàn của FC St. Pauli.

Dựa trên các phân tích chuyên sâu, khả năng giành chiến thắng hoặc ít nhất là một trận hòa của Bayer Leverkusen lên đến 90%. Trong đó, tỷ lệ đội chủ nhà giành trọn 3 điểm được đánh giá ở mức cao. Ngược lại, cơ hội để FC St. Pauli tạo nên bất ngờ ngay tại BayArena chỉ vỏn vẹn 10%.

Dự đoán kết quả: Bayer Leverkusen thắng.