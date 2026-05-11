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Nhận định Bayer Leverkusen vs Marseille: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu

Văn Thể05/11/2026 22:13

Bayer Leverkusen còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 9 điểm. Họ tiếp Marseille, đội chưa có điểm nào, trên sân BayArena lúc 03:00 ngày 06/11/2026.

Bayer Leverkusen bước vào trận gặp Marseille với lợi thế rõ rệt về thứ hạng và điểm số. Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 với 9 điểm, nên một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại BayArena.

Bayer Leverkusen: thứ hạng cao, phong độ chưa ổn định

Với 9 điểm, Bayer Leverkusen đang nằm trong nhóm dẫn đầu và có điều kiện để rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu. Đó là nền tảng thuận lợi cho đội chủ nhà khi thi đấu trước khán giả quen thuộc.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ chưa thật đều. Trong 5 trận gần nhất, Bayer Leverkusen thắng 3 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc bằng thất bại, vì vậy đội bóng cần một kết quả tích cực để lấy lại nhịp độ.

Marseille: đang có đà tốt nhưng vẫn trắng điểm

Marseille đứng hạng 34 và chưa giành được điểm nào. Thứ hạng này trái ngược với phong độ gần đây của họ. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 2 trận, trong đó họ thắng liên tiếp 2 trận mới nhất.

Đà hưng phấn ấy là điểm đáng chú ý. Marseille có động lực lớn để đưa chuỗi thắng gần đây vào trận đấu này và tìm điểm số đầu tiên trên bảng xếp hạng.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về chủ nhà

Hai đội đã gặp nhau một lần gần đây, và Bayer Leverkusen là bên giành chiến thắng. Chỉ một trận không đủ để rút ra xu hướng dài hạn, nhưng kết quả đó vẫn mang lại thêm sự tự tin cho đội chủ nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội có phong độ gần đây tương đồng, cùng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Điểm khác biệt nằm ở thứ hạng: Bayer Leverkusen là đội hạng 3 và thi đấu trên sân nhà. Marseille cần tận dụng đà thắng hai trận gần nhất để gây sức ép từ sớm.

Nếu Bayer Leverkusen giữ được sự ổn định sau thất bại ở trận gần nhất, họ có nhiều lý do để tin vào cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Ngược lại, Marseille sẽ muốn chứng minh phong độ hiện tại tốt hơn so với con số 0 điểm trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về vị trí và lợi thế sân nhà, Bayer Leverkusen được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, phong độ gần đây của hai đội khá cân bằng, nên Marseille vẫn có cơ sở để tạo ra một trận đấu khó chịu cho chủ nhà tại BayArena.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Bayer Leverkusen · 1 thắng0 hòaMarseille · 0 thắng
03/08/2023
Marseille
1 - 2
Bayer Leverkusen
BL
Bayer Leverkusen
5 trận gần nhất
BTBTT
3
Trận
3-0-0
T-H-B
8
Ghi (TB 2.7)
0
Thủng lưới
Marseille
5 trận gần nhất
TTBTB
3
Trận
0-0-3
T-H-B
1
Ghi (TB 0.3)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Olympiakos Piraeus4310+310HTTT
2Benfica3300+89TTT
3Bayer Leverkusen3300+89TTT
4Bournemouth3300+79TTT
8Beşiktaş3210+47HTT
9Sunderland3210+27HTT
24AC Milan3102-13BTB
25Celta Vigo3102-13TBB
33Plzen3003-50BBB
34Marseille3003-50BBB
35Celtic3003-60BBB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Bayer Leverkusen
E. Ben Seghir (Muscle Injury)
V. Boniface (Off the roster)
M. Diaby (Hamstring Injury)
G. Doue (Calf Injury)
K. Eichhorn (Illness)
C. Kofane (Muscle Injury)
T. Oermann (Off the roster)
M. Terrier (Muscle Injury)
Marseille
D. Cornelius (Hip Injury)
Emerson (Knee Injury)
D. Cornelius (Hip Injury)
Emerson (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Bayer Leverkusen vs Marseille: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu
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