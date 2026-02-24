Nhận định Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piraeus - UEFA Champions League Bayer Leverkusen đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm tại BayArena để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng trong cuộc tiếp đón đối thủ trực tiếp Olympiakos Piraeus.

Trận đối đầu giữa Bayer Leverkusen và Olympiakos Piraeus tại vòng bảng UEFA Champions League sẽ diễn ra vào lúc 03:00 ngày 25/02/2026 trên sân vận động BayArena. Đây là cuộc chạm trán quan trọng khi hai đội chỉ cách nhau đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng hiện tại.

Cạnh tranh khốc liệt tại nhóm giữa bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng UEFA Champions League, Bayer Leverkusen hiện đứng thứ 16 với 12 điểm. Đội chủ nhà đang sở hữu phong độ khá ổn định khi thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, khả năng duy trì lợi thế tại sân nhà vẫn là dấu hỏi lớn khi họ mới chỉ giành được 1 chiến thắng sau 9 trận đã đấu từ đầu mùa.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Olympiakos Piraeus xếp vị trí thứ 18 với 11 điểm. Đội bóng đến từ Hy Lạp đang có sự hưng phấn nhất định với chuỗi thành tích thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 lần ra quân gần đây. Đáng chú ý, Olympiakos tỏ ra khá lợi hại trong các chuyến hành quân khi 2 trên tổng số 3 trận thắng mùa này của họ đến từ sân khách.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bayer Leverkusen 16 12 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Olympiakos Piraeus 18 11 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1

Phân tích hiệu suất tấn công và phòng ngự

Bayer Leverkusen đang duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng với trung bình 1.7 bàn/trận (tổng 15 bàn). Tuy nhiên, hàng thủ của họ chưa thực sự chắc chắn khi để lọt lưới 1.6 bàn/trận. Bên cạnh đó, các số liệu thống kê cho thấy đội bóng nước Đức thường xuyên gặp khó khăn trong việc giữ sạch lưới.

Ngược lại, Olympiakos Piraeus có hàng công khiêm tốn hơn với hiệu suất 1.1 bàn/trận. Hàng phòng ngự của đội khách đang là điểm yếu chí tử khi đã để thủng lưới tới 16 bàn sau 9 trận (trung bình 1.8 bàn/trận). Điều này có thể trở thành cơ hội cho các chân sút chủ nhà khai thác khoảng trống.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Trong hai lần chạm trán gần nhất vào đầu năm 2026, thành tích giữa hai đội đang ở thế cân bằng tuyệt đối. Cụ thể:

Ngày 19/02/2026: Olympiakos Piraeus 0 - 2 Bayer Leverkusen

Ngày 21/01/2026: Olympiakos Piraeus 2 - 0 Bayer Leverkusen

Đáng chú ý, cả hai trận đấu đều kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội khách, cho thấy yếu tố sân bãi có thể không phải là lợi thế tuyệt đối trong cặp đấu này.

Tình hình lực lượng: Bài toán nhân sự cho Bayer Leverkusen

Đội chủ nhà đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi nhiều trụ cột vắng mặt. L. Bade gặp chấn thương cơ, E. Ben Seghir dính chấn thương mắt cá chân, trong khi M. Flekken và N. Tella cũng không thể thi đấu vì các vấn đề thể lực khác nhau. Khả năng ra sân của tiền vệ M. Tillman vẫn còn bỏ ngỏ.

Phía Olympiakos Piraeus cũng không có được đội hình mạnh nhất khi K. Angelakis, T. Bakoulas, R. Vezo và Y. Yazici đều vắng mặt vì lý do không đủ điều kiện thi đấu.

Nhận định và dự đoán kết quả

Dựa trên các chỉ số thống kê, Bayer Leverkusen được đánh giá nhỉnh hơn với 45% cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, khả năng một trận hòa cũng chiếm tỷ lệ tương đương (45%), trong khi cơ hội thắng của đội khách chỉ là 10%.

Với việc cả hai đội đều có những lỗ hổng nơi hàng thủ, trận đấu được kỳ vọng sẽ có bàn thắng. Lựa chọn an toàn cho cuộc đối đầu này là một kết quả thắng hoặc hòa dành cho chủ nhà Bayer Leverkusen.

Cập nhật đội hình lúc 02:30 25/02/2026

Đội hình chính thức

Bayer Leverkusen

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Kasper Hjulmand

Đội hình xuất phát:

28. Janis Blaswich (G)

4. Jarell Quansah (D)

8. Robert Andrich (D)

12. Edmond Tapsoba (D)

21. Lucas Vázquez (M)

25. Exequiel Palacios (M)

24. Aleix García (M)

20. Alejandro Grimaldo (M)

7. Jonas Hofmann (F)

30. Ibrahim Maza (F)

14. Patrik Schick (F)

Dự bị:

18. Jonas Omlin

36. Niklas Lomb

13. Arthur

15. Tim Oermann

16. Axel Tape

6. Ezequiel Fernández

19. Ernest Poku

35. Christian Kofane

42. Montrell Culbreath

Olympiakos Piraeus

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Luis Mendilibar Jose

Đội hình xuất phát:

88. Konstantinos Tzolakis (G)

23. Rodinei (D)

45. Panagiotis Retsos (D)

5. Lorenzo Pirola (D)

3. Francisco Ortega (D)

96. Christos Mouzakitis (M)

32. Santiago Hezze (M)

14. Dani García (M)

10. Gelson Martins (F)

99. Mehdi Taremi (F)

22. Chiquinho (F)

Dự bị: