Nhận định Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart: Điểm tựa sân nhà Bayer Leverkusen chơi rất tốt trên sân nhà và đang đứng hạng 4 với 13 điểm. Họ tiếp VfB Stuttgart trên sân BayArena lúc 21h30 ngày 31/10/2026.

Bayer Leverkusen chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lý do họ được đánh giá cao khi tiếp VfB Stuttgart trên sân BayArena lúc 21h30 ngày 31/10/2026. Đội chủ nhà đang đứng hạng 4 với 13 điểm, trong khi đội khách xếp hạng 15 với 6 điểm. Khoảng cách 7 điểm cho thấy hai đội đang ở những vị trí khá khác nhau.

BayArena và chỗ dựa của Bayer Leverkusen

BayArena là nơi Bayer Leverkusen tìm thấy sự tự tin. Lợi thế sân nhà càng có sức nặng khi phong độ của đội đang đi lên: họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận.

Chuỗi kết quả này có hình dạng đáng chú ý. Bayer Leverkusen thắng trận gần nhất, trước đó thua 1 trận, rồi thắng 3 trận liên tiếp. Sau cú vấp hiếm hoi, đội bóng nhanh chóng lấy lại nhịp, một dấu hiệu của sự ổn định.

VfB Stuttgart: phong độ chập chùng

VfB Stuttgart bước vào trận đấu với bức tranh phong độ kém ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Kết quả của họ đan xen giữa thắng và thua, chưa tạo được mạch thành tích liền lạc.

Điểm sáng là trận gần nhất, khi VfB Stuttgart giành chiến thắng. Dù vậy, vị trí thứ 15 với 6 điểm cho thấy đội còn nhiều việc phải làm để cải thiện mùa giải của mình. Một kết quả tích cực trên sân đối thủ mạnh sẽ là cú hích tinh thần đáng kể.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy đây không phải cuộc đấu một chiều. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Bayer Leverkusen thắng 1 trận, hòa 2 trận và VfB Stuttgart thắng 2 trận.

Con số này là lời nhắc rằng VfB Stuttgart từng gây khó cho đối thủ. Bayer Leverkusen vì thế khó có thể chủ quan, dù đang hơn hẳn về vị trí và phong độ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, chìa khóa nằm ở việc duy trì sự ổn định đã giúp họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Nếu giữ được nhịp độ và sự tự tin trước khán giả nhà, Bayer Leverkusen có cơ sở để kiểm soát thế trận.

Ngược lại, VfB Stuttgart cần sự chắc chắn ngay từ đầu để không bị cuốn theo khí thế của BayArena. Tinh thần từ chiến thắng gần nhất có thể giúp họ cạnh tranh, nhưng phong độ thiếu đồng đều là thách thức lớn khi làm khách.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, Bayer Leverkusen là bên được đánh giá cao hơn. Tuy vậy, thế đối đầu cân bằng gần đây khiến trận đấu vẫn còn chỗ cho bất ngờ. Nhìn chung, nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ nắm quyền chủ động, còn VfB Stuttgart cần một màn trình diễn kỷ luật để tìm kiếm điểm số.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bayer Leverkusen · 1 thắng 2 hòa VfB Stuttgart · 2 thắng VfB Stuttgart 3 - 1 Bayer Leverkusen VS Bayer Leverkusen 1 - 4 VfB Stuttgart VS VfB Stuttgart 3 - 4 Bayer Leverkusen BL Bayer Leverkusen 0 - 0 VfB Stuttgart Hòa Bayer Leverkusen 2 - 2 VfB Stuttgart Hòa

Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất T B T T T 7 Trận 4-1-2 T-H-B 16 Ghi (TB 2.3) 12 Thủng lưới VfB Stuttgart 5 trận gần nhất T B H B T 7 Trận 2-0-5 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 7 5 2 0 +19 17 T T H T T 2 Borussia Dortmund 7 5 2 0 +8 17 T H H T T 3 SC Freiburg 7 4 1 2 +7 13 B B T H T 4 Bayer Leverkusen 7 4 1 2 +4 13 B T T T H 5 SV Elversberg 8 4 1 3 0 13 T B T B H … 14 Eintracht Frankfurt 7 2 2 3 -7 8 B T B H T 15 VfB Stuttgart 7 2 0 5 -3 6 B B T B B 16 FC Schalke 04 7 1 3 3 -3 6 H B B H T …

Tình hình lực lượng Bayer Leverkusen ✚ L. Bade (Head Injury) ✚ E. Ben Seghir (Muscle Injury) ✚ M. Diaby (Hamstring Injury) ✚ G. Doue (Calf Injury) ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ C. Kofane (Muscle Injury) ✚ M. Terrier (Muscle Injury) ✚ L. Bade (Head Injury) VfB Stuttgart ✚ J. Diehl (Muscle Injury) ✚ L. Sauer (Muscle Injury) ✚ A. Stiller (Groin Injury) ✚ T. Tomas (Muscle Injury) ✚ J. Vagnoman (Muscle Injury) ✚ D. Zagadou (Muscle Injury) ✚ J. Diehl (Muscle Injury) ✚ L. Sauer (Muscle Injury)