Nhận định Bayern München vs Borussia Mönchengladbach - Bundesliga Bayern München tiếp đón Borussia Mönchengladbach lúc 02:30 ngày 07/03 tại Allianz Arena. Dù vắng chân sút chủ lực Harry Kane, Hùm xám vẫn đặt mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng.

Trận đấu tâm điểm giữa Bayern München và Borussia Mönchengladbach tại vòng 25 Bundesliga sẽ diễn ra vào lúc 02:30 ngày 07/03/2026. Trong khi đội chủ sân Allianz Arena đang băng băng về đích với phong độ hủy diệt, đội khách Gladbach lại đang vật lộn ở nửa dưới bảng xếp hạng với vị trí thứ 12.

Vị thế áp đảo trên bảng xếp hạng

Bayern München hiện đang ngự trị trên đỉnh Bundesliga với 63 điểm sau 24 vòng đấu. Đội bóng xứ Bavaria đã thiết lập khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi nhờ hiệu suất giành chiến thắng đáng nể. Ngược lại, Borussia Mönchengladbach chỉ có được 25 điểm và đang trải qua một mùa giải đầy biến động.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bayern München 1 63 Thắng 4, Hòa 1 Borussia Mönchengladbach 12 25 Thắng 1, Thua 2, Hòa 2

Phong độ và thống kê chuyên môn

Sức mạnh của Bayern München mùa này nằm ở hàng công cực khủng với hiệu suất trung bình 3,7 bàn thắng mỗi trận. Sau 24 trận, họ đã sút tung lưới các đối thủ tới 88 lần. Đặc biệt, trên sân nhà Allianz Arena, Hùm xám mới chỉ để thua duy nhất 1 trận kể từ đầu mùa, biến nơi đây thành pháo đài bất khả xâm phạm.

Phía bên kia chiến tuyến, Borussia Mönchengladbach đang cho thấy sự hụt hơi, đặc biệt là ở khả năng phòng ngự. Họ đã để lọt lưới 39 bàn (trung bình 1,6 bàn/trận). Thành tích sân khách của Gladbach cũng không mấy khả quan khi chỉ giành được 3 chiến thắng sau 12 lần hành quân xa nhà mùa này.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà

Dữ liệu lịch sử cho thấy Bayern München hoàn toàn áp đảo trong những lần chạm trán gần đây. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Bayern toàn thắng cả 5 trận, ghi được 11 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Lần gần nhất gặp nhau vào tháng 10/2025, Bayern đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách.

25/10/2025: Borussia Mönchengladbach 0 - 3 Bayern München

10/05/2025: Bayern München 2 - 0 Borussia Mönchengladbach

12/01/2025: Borussia Mönchengladbach 0 - 1 Bayern München

03/02/2024: Bayern Munich 3 - 1 Borussia Monchengladbach

02/09/2023: Borussia Monchengladbach 1 - 2 Bayern Munich

Tình hình lực lượng và tổn thất nhân sự

Cả hai đội đều đang phải đối mặt với những bài toán nhân sự quan trọng. Đáng chú ý nhất bên phía Bayern München là sự vắng mặt của Harry Kane do chấn thương bắp chân. Bên cạnh đó, các nhân tố như A. Davies và H. Ito cũng không thể góp mặt.

Đội khách Gladbach thậm chí còn chịu tổn thất nặng nề hơn khi thiếu vắng 5 trụ cột. Tiền đạo T. Kleindienst gặp chấn thương đầu gối, trong khi Y. Engelhardt bị treo giò do đã nhận đủ số thẻ vàng. Những sự vắng mặt này chắc chắn sẽ làm suy giảm đáng kể khả năng phản công của đội khách.

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Mặc dù mất đi Harry Kane, Bayern vẫn sở hữu chiều sâu đội hình đủ để áp đặt lối chơi kiểm soát lên Gladbach. Dự kiến, đội chủ nhà sẽ duy trì nhịp độ tấn công dồn dập ngay từ đầu trận nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Dù tỷ lệ dự đoán cho thấy khả năng hòa khá cao (45%), nhưng với lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu áp đảo, một chiến thắng dành cho Bayern München vẫn là kịch bản khả thi nhất. Đội khách Gladbach nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu và chờ đợi cơ hội từ những tình huống cố định để gây bất ngờ.