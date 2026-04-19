Nhận định Bayern München vs VfB Stuttgart - Đại chiến tại Allianz Arena Bayern München đặt mục tiêu củng cố ngôi đầu bảng Bundesliga khi tiếp đón VfB Stuttgart, đội bóng đang nỗ lực bảo vệ vị thế trong top 4 để giành vé dự Champions League.

Vòng đấu tới của Bundesliga sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy hấp dẫn giữa Bayern München và VfB Stuttgart tại sân vận động Allianz Arena vào lúc 22:30 ngày 19/04/2026. Đây là trận cầu tâm điểm khi cả hai đội đều đang nằm trong nhóm dẫn đầu và có mục tiêu quan trọng cho giai đoạn cuối mùa giải.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Bayern München hiện đang vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 76 điểm sau 29 vòng đấu. Đội bóng xứ Bavaria thể hiện sức mạnh áp đảo với 24 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận từ đầu mùa. Phong độ trong 5 trận gần nhất của thầy trò HLV Bayern cũng rất ấn tượng với 4 trận thắng và 1 trận hòa.

Phía bên kia chiến tuyến, VfB Stuttgart đang có một mùa giải bùng nổ khi xếp ở vị trí thứ 4 với 56 điểm. Để giữ vững suất dự Champions League mùa tới, họ cần chắt chiu từng điểm số. Phong độ gần đây của đội khách khá ổn định với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 5 vòng đấu vừa qua.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bayern München 1 76 Thắng 4, Hòa 1 VfB Stuttgart 4 56 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1

Lịch sử đối đầu và thống kê chuyên môn

Nhìn vào lịch sử đối đầu, Bayern München đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, "Hùm xám" đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận. Đáng chú ý nhất là chiến thắng hủy diệt 5-0 ngay trên sân khách của Bayern hồi tháng 12 năm 2025.

Thống kê ghi bàn của đội chủ nhà thực sự đáng kinh ngạc với 105 bàn thắng sau 29 trận, đạt hiệu suất trung bình 3.6 bàn mỗi trận. Stuttgart cũng sở hữu hàng công sắc bén với trung bình 2.1 bàn/trận, hứa hẹn một màn so tài cởi mở và nhiều bàn thắng tại Munich.

Lịch sử đối đầu gần đây

06/12/2025: VfB Stuttgart 0 - 5 Bayern München

17/08/2025: VfB Stuttgart 1 - 2 Bayern München

01/03/2025: VfB Stuttgart 1 - 3 Bayern München

19/10/2024: Bayern München 4 - 0 VfB Stuttgart

04/05/2024: VfB Stuttgart 3 - 1 Bayern Munich

Tình hình lực lượng và tổn thất nhân sự

Bayern München đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi có tới 6 cầu thủ vắng mặt vì chấn thương. Cụ thể, T. Bischof (chấn thương bắp chân), M. Cardozo (chấn thương đùi), L. Karl (chấn thương cơ), C. Kiala (chấn thương mắt cá), W. Mike (chấn thương hông) và thủ thành dự bị S. Ulreich (chấn thương cơ) đều không thể góp mặt.

Trong khi đó, VfB Stuttgart sẽ thiếu vắng chân sút chủ lực D. Undav do đã nhận đủ số thẻ vàng. Khả năng ra sân của L. Jovanovic vẫn còn bỏ ngỏ khi cầu thủ này đang gặp vấn đề về lưng. Việc thiếu vắng Undav sẽ là tổn thất lớn cho khả năng xuyên phá của đội khách.

Phân tích chiến thuật và nhận định trận đấu

Dù vắng nhiều cầu thủ do chấn thương, nhưng với chiều sâu đội hình và lợi thế sân nhà Allianz Arena – nơi họ mới chỉ để thua duy nhất 1 trận mùa này – Bayern München vẫn được đánh giá cao hơn hẳn. Lối chơi kiểm soát bóng và pressing tầm cao của đội chủ nhà sẽ là thử thách cực lớn cho hệ thống phòng ngự của Stuttgart.

Dự đoán từ giới chuyên môn nghiêng về một chiến thắng cho Bayern München với tỷ lệ 45%, trong khi khả năng hòa cũng ở mức 45%. Với sức mạnh tấn công của cả hai đội, trận đấu được kỳ vọng sẽ có nhiều hơn 1.5 bàn thắng. Stuttgart có thể gây ra khó khăn nhất định, nhưng bản lĩnh của nhà ĐKVĐ có khả năng sẽ giúp Bayern giữ lại 3 điểm trọn vẹn.