Nhận định Benfica vs Celtic: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Benfica đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 3 điểm. Celtic, đội đứng hạng 28 và chưa có điểm, là đối thủ lúc 02:00 ngày 16/10/2026.

Benfica đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 7 và 3 điểm trên bảng xếp hạng. Khi tiếp Celtic tại Estádio da Luz lúc 02:00 ngày 16/10/2026, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vị trí đó trước một đối thủ đang ở nửa cuối bảng.

Benfica giữ vị trí tốp đầu bằng phong độ ổn định

Benfica đang đứng hạng 7 với 3 điểm, vị trí cho thấy họ ở rất gần nhóm đầu bảng. Nền tảng của thứ hạng ấy là phong độ tốt trong thời gian qua: thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Chuỗi trận này có diễn biến khá rõ. Ba trận cũ nhất đều là chiến thắng, sau đó đội thua một trận rồi thắng lại ở trận gần nhất. Việc kịp lấy lại mạch thắng ngay sau thất bại cho thấy Benfica có khả năng phục hồi tốt, điều quan trọng với một đội muốn duy trì vị trí trong nhóm đầu.

Celtic bước vào trận với phong độ thiếu ổn định

Ở chiều ngược lại, Celtic đứng hạng 28 và chưa có điểm nào. Khoảng cách về thứ hạng giữa hai đội là rất lớn, và áp lực đặt lên đội khách cũng không nhỏ.

Phong độ gần đây của Celtic có phần chập chờn: thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, họ vừa thắng trận mới nhất sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp, và trước chuỗi thua ấy là một chiến thắng. Chiến thắng gần nhất có thể giúp Celtic lấy lại tinh thần, nhưng so với Benfica, mạch kết quả của họ vẫn kém ổn định hơn.

Hai lần gặp nhau gần nhất nghiêng về Benfica

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Benfica thắng 1 trận, hòa 1 trận và Celtic chưa thắng trận nào. Số trận chưa nhiều, nhưng nó cho thấy Celtic chưa tìm ra cách vượt qua đối thủ này.

Cộng với lợi thế sân nhà tại Estádio da Luz, Benfica có thêm cơ sở tâm lý để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Benfica, mục tiêu là giữ vững mạch thắng và bám sát nhóm dự cúp châu lục. Một trận đấu chắc chắn trước đối thủ đang đứng hạng 28 sẽ giúp họ giữ nguyên vị trí trong nhóm đầu bảng.

Celtic cần chứng minh rằng chiến thắng ở trận gần nhất là bước ngoặt chứ không phải ngoại lệ. Nếu duy trì được tinh thần đó, họ có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Tuy vậy, xét về thứ hạng, phong độ và thành tích gặp nhau gần đây, Benfica vẫn là đội có nhiều lợi thế hơn trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Benfica · 1 thắng 1 hòa Celtic · 0 thắng Benfica 2 - 1 Celtic BEN Celtic 0 - 0 Benfica Hòa

Benfica 5 trận gần nhất T B T T T 7 Trận 5-1-1 T-H-B 21 Ghi (TB 3.0) 6 Thủng lưới Celtic 5 trận gần nhất T B B B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 6 Ferencvarosi TC 1 1 0 0 +2 3 T 7 Benfica 1 1 0 0 +2 3 T 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … 27 Levski Sofia 1 0 0 1 -1 0 B 28 Celtic 1 0 0 1 -2 0 B 29 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 -2 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Benfica ✚ D. Banjaqui (Muscle Injury) ✚ E. Barrenechea (Injury) ✚ J. Kaminski (Muscle Injury) ✚ D. Banjaqui (Muscle Injury) ✚ E. Barrenechea (Injury) ✚ J. Kaminski (Muscle Injury) Celtic ✚ C. Carter-Vickers (Health problems) ✚ C. Duran (Personal Reasons) ✚ A. Johnston (Leg Injury) ✚ S. Mheuka (Off the roster) ✚ C. Osmand (Ankle Injury) ✚ J. van den Berg (Off the roster) ✚ Yang Hyun-Jun (Hamstring Injury) ✚ C. Carter-Vickers (Health problems)