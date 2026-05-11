Nhận định Benfica vs Lech Poznan: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 9 điểm. Trận gặp Lech Poznan diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại sân vận động Estádio da Luz.

Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng khi đang đứng thứ 2 với 9 điểm. Đội chủ nhà tiếp Lech Poznan, đội đang đứng thứ 32 với 1 điểm, trong trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại Estádio da Luz.

Benfica mang theo mạch thắng trọn vẹn

Benfica đang có phong độ rất tốt khi thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này giúp đội bóng duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, đồng thời giữ khoảng cách bám đuổi ngôi đầu trong tầm tay.

Việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế đáng kể cho Benfica. Với tinh thần hưng phấn từ mạch thắng liên tiếp, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu.

Lech Poznan: phong độ khá nhưng vị trí thấp

Lech Poznan cũng không phải đối thủ thiếu sức cạnh tranh về mặt phong độ. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, cho thấy sự ổn định nhất định.

Tuy nhiên, bức tranh trên bảng xếp hạng lại khá khác biệt. Lech Poznan đang đứng thứ 32 với vỏn vẹn 1 điểm, một khoảng cách rất lớn so với Benfica ở vị trí thứ 2 với 9 điểm. Điều này đặt đội khách vào thế cần những kết quả tích cực để cải thiện thành tích của mình tại giải.

Hai lần gặp gần nhất nghiêng về Benfica

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Benfica thắng cả 2, không có trận hòa và Lech Poznan chưa có chiến thắng nào. Con số tuy chỉ phản ánh một khoảng thời gian ngắn nhưng góp phần củng cố tâm lý tích cực cho đội chủ nhà trước trận này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với chênh lệch lớn về vị trí và điểm số, Benfica có nhiều lý do để chủ động tấn công và tận dụng lợi thế sân nhà. Giữ được sự tập trung và duy trì nhịp độ như 5 trận gần nhất sẽ là yếu tố quan trọng nếu đội muốn tiếp tục bám sát nhóm đầu bảng.

Về phía Lech Poznan, phong độ khá với 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất là điểm tựa để đội khách thi đấu thoải mái hơn. Bài toán của họ là biến phong độ đó thành điểm số trên một sân đấu khó khăn.

Nhận định

Nhìn chung, Benfica có phong độ, vị trí và thành tích gặp nhau gần đây đều nghiêng về phía mình. Lech Poznan có thể dựa vào chuỗi kết quả khá để tạo ra sự cạnh tranh, nhưng thử thách tại Estádio da Luz sẽ không dễ dàng. Trận đấu là cơ hội để Benfica tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Benfica · 2 thắng 0 hòa Lech Poznan · 0 thắng Benfica 4 - 0 Lech Poznan BEN Lech Poznan 2 - 4 Benfica BEN

Benfica 5 trận gần nhất T T T T T 9 Trận 7-1-1 T-H-B 29 Ghi (TB 3.2) 8 Thủng lưới Lech Poznan 5 trận gần nhất T B T H T 7 Trận 3-2-2 T-H-B 16 Ghi (TB 2.3) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … 31 Lillestrom 3 0 1 2 -7 1 B H B 32 Lech Poznan 3 0 1 2 -8 1 H B B 33 Plzen 3 0 0 3 -5 0 B B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Benfica ✚ L. Barreiro (Inactive) ✚ E. Barrenechea (Injury) ✚ D. Lukebakio (Injury) ✚ L. Barreiro (Inactive) ✚ E. Barrenechea (Injury) ✚ D. Lukebakio (Injury) Lech Poznan ✚ A. Douglas (Ankle Injury) ✚ A. Gholizadeh (Knee Injury) ✚ M. Ishak (Inactive) ✚ W. Monka (Injury) ✚ J. Moutinho (Inactive) ✚ A. Sayyadmanesh (Groin Injury) ✚ A. Douglas (Ankle Injury) ✚ A. Gholizadeh (Knee Injury)