Nhận định Beşiktaş vs Hapoel Beer Sheva: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Beşiktaş đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 7 điểm. Trận gặp Hapoel Beer Sheva diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Batumi Arena.

Beşiktaş đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8 và 7 điểm. Khi tiếp đón Hapoel Beer Sheva, đội bóng này có cơ hội củng cố vị thế ở nhóm đầu bảng xếp hạng trước một đối thủ đang ở cuối bảng.

Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Batumi Arena.

Beşiktaş giữ nhịp tốt ở nhóm đầu

Beşiktaş đang có phong độ đáng tin cậy. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Với 7 điểm, họ xếp hạng 8, tức là nằm trong nhóm đang cạnh tranh ở phía trên bảng xếp hạng.

Chuỗi kết quả này cho thấy Beşiktaş biết cách giành điểm trong phần lớn các trận gần đây. Đây là nền tảng để họ duy trì sức ép lên các đối thủ cùng nhóm.

Hapoel Beer Sheva đang ở chiều ngược lại

Hapoel Beer Sheva bước vào trận với tình thế khó khăn hơn nhiều. Họ chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất và thua 3 trận. Hiện đội xếp hạng 33 với vỏn vẹn 1 điểm.

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là rất lớn, cả về thứ hạng lẫn điểm số. Hapoel Beer Sheva cần một kết quả tích cực để thoát khỏi vị trí thấp này.

Hai lần chạm trán gần nhất nghiêng về Beşiktaş

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Beşiktaş thắng cả hai, còn Hapoel Beer Sheva chưa có trận thắng hay trận hòa nào. Xu hướng này khớp với bức tranh phong độ hiện tại của hai đội.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vị thế đang bám sát nhóm đầu, Beşiktaş nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ và tìm cách giải quyết trận đấu sớm. Việc giữ được sự ổn định sau chuỗi trận khá tốt sẽ là yếu tố quan trọng giúp họ khai thác khoảng cách về chất lượng.

Ở chiều ngược lại, Hapoel Beer Sheva cần giữ được sự chắc chắn trong cách tổ chức trận đấu. Họ buộc phải tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi để tạo bất ngờ, vì phong độ gần đây của đội chưa thật thuyết phục.

Nhận định

Mọi chỉ dấu đều nghiêng về Beşiktaş: thứ hạng cao hơn, phong độ tốt hơn và hai lần thắng trong các lần gặp gần nhất. Nếu duy trì sự tập trung, đội chủ nhà hoàn toàn có thể giành thêm điểm quý giá để giữ vững vị trí trong nhóm bám đuổi phía trên. Hapoel Beer Sheva cần một màn trình diễn vượt trội nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Beşiktaş · 2 thắng 0 hòa Hapoel Beer Sheva · 0 thắng Beşiktaş 2 - 1 Hapoel Beer Sheva BEŞ Hapoel Beer Sheva 1 - 3 Beşiktaş BEŞ

Beşiktaş 5 trận gần nhất T T B H T 10 Trận 7-1-2 T-H-B 19 Ghi (TB 1.9) 9 Thủng lưới Hapoel Beer Sheva 5 trận gần nhất B B T T B 4 Trận 0-1-3 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 7 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 +7 9 B T T T 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … 32 Celtic 4 1 0 3 -5 3 T B B B 33 Hapoel Beer Sheva 4 0 1 3 -7 1 B B B H 34 Lillestrom 4 0 1 3 -8 1 B B H B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Beşiktaş ✚ U. Akdag (Red Card) ✚ C. Keles (Off the roster) ✚ M. Rashica (Off the roster) ✚ E. Agbadou (Inactive) Hapoel Beer Sheva ✚ D. Biton (Heart Problems) ✚ Lucas Ventura (Muscle Injury) ✚ E. Peretz (Inactive) ✚ I. Rotman (Inactive) ✚ Y. Stoyanov (Off the roster)