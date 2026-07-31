Nhận định Birmingham City vs FC Barcelona: đội hình dự kiến Birmingham City chạm trán FC Barcelona tại St. Andrew's Stadium lúc 01:45 ngày 01/08/2026 trong trận đấu thuộc khuôn khổ Giao hữu CLB

Thông tin trận đấu

Birmingham City sẽ đối đầu FC Barcelona tại St. Andrew's Stadium lúc 01:45 ngày 01/08/2026, trong khuôn khổ Giao hữu CLB.

Đây là cuộc so tài giữa Birmingham City và FC Barcelona, với sân St. Andrew's Stadium là địa điểm tổ chức. Thời gian thi đấu đã được xác định theo thông tin trận đấu.

Nhận định trước trận

Dữ liệu được cung cấp hiện chỉ gồm cặp đấu, thời gian, sân vận động và giải đấu. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để phân tích phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Trận đấu sẽ là dịp để Birmingham City và FC Barcelona so tài trong một cuộc giao hữu. Những diễn biến trên sân, cách tiếp cận trận đấu và lựa chọn nhân sự của hai đội sẽ là các yếu tố cần theo dõi khi cuộc đối đầu diễn ra.

Thông tin cần biết

Trận đấu: Birmingham City vs FC Barcelona

Birmingham City vs FC Barcelona Thời gian: 01/08/2026 01:45

01/08/2026 01:45 Sân vận động: St. Andrew's Stadium

St. Andrew's Stadium Giải đấu: Giao hữu CLB

Birmingham City 5 trận gần nhất T T B T T FC Barcelona 5 trận gần nhất T B T B T

Tình hình lực lượng Birmingham City ✚ Marc Leonard (Achilles tendon rupture) ✚ Marvin Ducksch (Fitness) ✚ Lee Buchanan (Cruciate Ligament Injury) ✚ Ethan Laird (Hamstring Injury) FC Barcelona ✚ Frenkie de Jong (Knee Medial Ligament Tear)