Nhận định Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Bodo/Glimt thắng 3 trong 5 trận gần nhất dù đứng hạng 36 với 0 điểm, và chuẩn bị tiếp đón Borussia Dortmund tại Aspmyra Stadion lúc 02h00 ngày 15/10/2026.

Bodo/Glimt bước vào trận đấu gặp Borussia Dortmund với phong độ đáng chú ý: thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Tuy vậy, đội chủ nhà vẫn đang đứng hạng 36 với 0 điểm, nên cuộc tiếp đón đối thủ mạnh này là cơ hội để họ chuyển phong độ tốt thành điểm số. Trận đấu diễn ra tại Aspmyra Stadion lúc 02h00 ngày 15/10/2026.

Bodo/Glimt: phong độ tốt nhưng bảng điểm chưa có gì

Trong 5 trận gần nhất, Bodo/Glimt thắng 3 và thua 2. Đội chủ nhà thắng ở hai trận mới nhất, trước đó thua một trận rồi thắng một trận, và thua ở trận cũ nhất trong chuỗi này.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng cho thấy một thực tế khác. Bodo/Glimt hiện đứng hạng 36 với 0 điểm. Khoảng cách giữa chuỗi phong độ và vị trí hiện tại khiến mỗi trận đấu sắp tới trở nên quan trọng với họ.

Borussia Dortmund: chuỗi 5 trận không thua

Borussia Dortmund đến Aspmyra Stadion với phong độ ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại. Trận hòa là trận mới nhất của họ, sau chuỗi bốn trận thắng liên tiếp trước đó.

Trên bảng xếp hạng, Dortmund đứng hạng 14 với 3 điểm. Họ đang hơn Bodo/Glimt 22 bậc, cũng như hơn 3 điểm.

Thế đối đầu: lần gặp gần nhất hai đội hòa nhau

Hai đội từng gặp nhau một lần gần đây và kết quả là một trận hòa. Bodo/Glimt chưa thắng, Dortmund cũng chưa thắng. Một lần gặp chưa đủ để rút ra xu hướng rõ ràng, nhưng nó cho thấy Bodo/Glimt từng giữ được chân đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Bodo/Glimt, bài toán là tận dụng lợi thế sân nhà và đà thắng gần đây để có điểm đầu tiên trên bảng xếp hạng. Chuỗi phong độ có thắng, có thua cho thấy đội chủ nhà chưa thật sự ổn định, nên việc giữ được sự tập trung trong cả trận sẽ rất quan trọng.

Với Dortmund, thách thức là duy trì chuỗi 5 trận không thua trên sân khách. Đội khách đang có phong độ tốt hơn và vị trí cao hơn, nhưng trận hòa gần nhất cho thấy họ cũng có thể bị cầm chân.

Nhận định

Xét phong độ và thứ hạng, Borussia Dortmund nhỉnh hơn về mặt dữ liệu. Tuy nhiên, Bodo/Glimt có chuỗi 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất, từng hòa đối thủ này ở lần gặp gần nhất và được thi đấu trên sân nhà. Vì vậy, đây là cuộc đối đầu mà đội khách chưa thể chắc chắn về kết quả.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Bodo/Glimt · 0 thắng 1 hòa Borussia Dortmund · 0 thắng Borussia Dortmund 2 - 2 Bodo/Glimt Hòa

Bodo/Glimt 5 trận gần nhất T T B T B 5 Trận 3-1-1 T-H-B 12 Ghi (TB 2.4) 11 Thủng lưới Borussia Dortmund 5 trận gần nhất H T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Sporting CP 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 VfB Stuttgart 1 1 0 0 +2 3 T 9 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T … 13 Atletico Madrid 2 1 0 1 +1 3 T B 14 Borussia Dortmund 1 1 0 0 +1 3 T 15 Liverpool 1 1 0 0 +1 3 T … 24 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 1 H 25 PSV Eindhoven 2 0 1 1 -1 1 B H … 35 Slovan Bratislava 1 0 0 1 -5 0 B 36 Bodo/Glimt 1 0 0 1 -5 0 B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Bodo/Glimt ✚ O. L. Bjortuft (Red Card) ✚ H. Evjen (Knee Injury) ✚ A. Mikkelsen (Groin Injury) ✚ M. Riisnaes (Knee Injury) ✚ I. Sjong (Injury) ✚ J. Kitolano (Knee Injury) ✚ O. L. Bjortuft (Red Card) ✚ H. Evjen (Knee Injury) Borussia Dortmund ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) ✚ N. Schlotterbeck (Rest) ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) ✚ N. Schlotterbeck (Rest)