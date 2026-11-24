Nhận định Bodo/Glimt vs Lask Linz: Màn so tài của hai đội vào phom Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Lask Linz thắng trọn 5 trận gần nhất, còn Bodo/Glimt thắng 3 trong 5 lần ra sân gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 25/11/2026 tại Aspmyra Stadion.

Bodo/Glimt và Lask Linz cùng bước vào trận đấu với phong độ tốt. Lask Linz đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, trong khi Bodo/Glimt thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 00:45 ngày 25/11/2026 trên sân Aspmyra Stadion.

Lask Linz mang theo chuỗi thắng trọn vẹn

Phong độ gần đây của Lask Linz là điểm nhấn lớn nhất của trận đấu. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, chưa để mất điểm nào trong giai đoạn này. Chuỗi kết quả liền mạch ấy cho thấy một tập thể đang vận hành ổn định và có nhiều niềm tin.

Tuy vậy, thành tích trên bảng xếp hạng chưa phản ánh đầy đủ đà đi lên đó. Lask Linz hiện đứng hạng 16 với 6 điểm. Chuỗi thắng gần đây vì thế là nền tảng để đội bóng này tìm kiếm thêm điểm số trong chuyến làm khách.

Bodo/Glimt giữ nhịp tốt trước trận đấu

Về phía chủ nhà, Bodo/Glimt cũng đang ở trạng thái đáng chú ý. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Hai trận gần đây nhất đều kết thúc bằng chiến thắng, cho thấy đội đã lấy lại mạch thắng sau trận hòa và trận thua trước đó.

Đáng chú ý, trận thua nằm ở cuối chuỗi phong độ, tức là trận cũ nhất trong 5 trận. Bodo/Glimt đã đáp lại bằng chuỗi kết quả tích cực hơn, nên bước vào cuộc tiếp đón trong tâm thế khá hưng phấn.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Bodo/Glimt đứng hạng 25 với 4 điểm, kém Lask Linz 9 bậc và 2 điểm. Sự chênh lệch này không lớn về điểm số. Phong độ gần đây của chủ nhà cho thấy đội hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách ngay trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu mang dáng dấp một cuộc đối đầu giữa hai đội đang lên. Một bên sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, bên kia vừa có hai chiến thắng gần nhất và được thi đấu tại Aspmyra Stadion. Đội nào giữ được sự ổn định và tận dụng tốt cơ hội trong những phút đầu sẽ có lợi thế lớn trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Nhận định

Với phong độ hiện tại của cả hai đội, đây là cuộc so tài được kỳ vọng có nhiều cạnh tranh. Lask Linz có lợi thế về chuỗi thắng và vị trí trên bảng xếp hạng. Bodo/Glimt lại có thể dựa vào sân nhà và đà phục hồi sau trận thua cũ nhất trong chuỗi 5 trận. Trận đấu vì thế hứa hẹn cân bằng, nơi từng chi tiết nhỏ có thể tạo ra khác biệt.

Bodo/Glimt 5 trận gần nhất T T H T B 8 Trận 4-2-2 T-H-B 16 Ghi (TB 2.0) 15 Thủng lưới Lask Linz 5 trận gần nhất T T T T T 6 Trận 3-0-3 T-H-B 15 Ghi (TB 2.5) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Real Madrid 4 4 0 0 +6 12 T T T T 3 Arsenal 4 3 1 0 +5 10 T H T T … 8 Liverpool 4 3 0 1 +4 9 B T T T 9 Club Brugge KV 4 3 0 1 +4 9 T T T B … 15 Inter 4 2 0 2 +2 6 T T B B 16 Lask Linz 4 2 0 2 +1 6 T T B B 17 Manchester United 4 2 0 2 0 6 T B B T … 24 PSV Eindhoven 4 1 1 2 -1 4 B T B H 25 Bodo/Glimt 4 1 1 2 -5 4 H B T B 26 FC Porto 4 1 0 3 -1 3 T B B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Bodo/Glimt ✚ H. Evjen (Knee Injury) ✚ A. Mikkelsen (Groin Injury) ✚ I. Sjong (Injury) Lask Linz ✚ G. Bello (Muscle Injury) ✚ K. Cheikne (Off the roster) ✚ R. Harakate (Knee Injury) ✚ A. Smakaj (Off the roster)