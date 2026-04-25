Nhận định Bologna vs AS Roma - Serie A: Thử thách tại Stadio Renato Dall'Ara Bologna tiếp đón AS Roma tại vòng 34 Serie A trong bối cảnh cả hai đội đều chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng, đặc biệt là sự vắng mặt của các trụ cột quan trọng bên phía đội khách.

Trận đấu giữa Bologna và AS Roma diễn ra vào lúc 23h00 ngày 25/04/2026 tại sân vận động Stadio Renato Dall'Ara. Đây là cuộc đối đầu mang tính bước ngoặt cho tham vọng giữ vững vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu của đội bóng áo bã trầu, đồng thời là cơ hội để Bologna cải thiện thứ hạng trong tốp 10.

Vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại

Trên bảng xếp hạng Serie A, AS Roma hiện đang đứng thứ 6 với 58 điểm, duy trì lợi thế trong cuộc đua giành vé dự giải đấu châu lục. Trong khi đó, đội chủ nhà Bologna xếp vị trí thứ 8 với 48 điểm. Khoảng cách 10 điểm giữa hai đội phản ánh sự ổn định cao hơn của Roma trong suốt mùa giải, dù phong độ gần đây của cả hai đang có dấu hiệu trồi sụt.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất AS Roma 6 58 Thắng 2, hòa 1, thua 2 Bologna 8 48 Thắng 3, thua 2

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

Bologna: Điểm tựa sân nhà

Đội bóng của huấn luyện viên chủ nhà đã trải qua 33 trận đấu mùa này với 14 trận thắng, 6 trận hòa và 13 trận thua. Đáng chú ý, Bologna thường xuyên gặp khó khăn tại Stadio Renato Dall'Ara khi đã để thua tới 8 trận trên sân nhà. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của họ khá ổn định với trung bình 1,3 bàn mỗi trận. Hàng phòng ngự của Bologna cũng duy trì mức độ tập trung tương đối tốt khi chỉ để thủng lưới trung bình 1,2 bàn/trận.

AS Roma: Nỗ lực vượt khó trên sân khách

Đội khách AS Roma sở hữu thống kê ấn tượng hơn với 18 chiến thắng sau 33 vòng đấu. Tuy nhiên, khả năng du đấu của đội bóng thủ đô là một dấu hỏi khi họ đã để thua 8 trận trên sân khách. Điểm mạnh nhất của Roma nằm ở hàng phòng ngự kỷ luật, chỉ để lọt lưới 29 bàn từ đầu mùa (trung bình 0,9 bàn/trận), giúp họ trở thành một trong những đội bóng khó bị đánh bại nhất giải đấu.

Lịch sử đối đầu và xu hướng ghi bàn

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai câu lạc bộ. Bologna giành được 2 chiến thắng, AS Roma thắng 1 trận và có 2 trận kết thúc với tỷ số hòa. Đáng chú ý, các cuộc chạm trán giữa hai đội thường xuyên diễn ra bùng nổ với nhiều bàn thắng, điển hình là trận thua 3-4 của AS Roma trước Bologna vào tháng 3/2026 hay chiến thắng 3-2 của Bologna ngay tại sân khách vào tháng 11/2024.

Tình hình lực lượng: Cuộc khủng hoảng nhân sự

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh kéo dài, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toan tính chiến thuật của các huấn luyện viên.

Bologna

L. Skorupski: Vắng mặt vì chấn thương cơ, một tổn thất lớn ở vị trí khung gỗ.

Vắng mặt vì chấn thương cơ, một tổn thất lớn ở vị trí khung gỗ. F. Bernardeschi: Vắng mặt do chấn thương hông.

Vắng mặt do chấn thương hông. T. Dallinga và N. Casale: Không thể thi đấu do chấn thương.

Không thể thi đấu do chấn thương. K. Bonifazi: Trong tình trạng không thi đấu.

AS Roma

L. Pellegrini: Đội trưởng vắng mặt vì chấn thương đùi, ảnh hưởng lớn đến khả năng sáng tạo.

Đội trưởng vắng mặt vì chấn thương đùi, ảnh hưởng lớn đến khả năng sáng tạo. A. Dovbyk: Chấn thương háng khiến hàng công mất đi mũi nhọn sắc bén.

Chấn thương háng khiến hàng công mất đi mũi nhọn sắc bén. M. Kone: Nghỉ thi đấu do chấn thương cơ.

Nghỉ thi đấu do chấn thương cơ. E. Ferguson: Chấn thương mắt cá chân.

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Dựa trên tình hình lực lượng và lịch sử đối đầu, Bologna đang có lợi thế nhất định để giành ít nhất 1 điểm. Sự vắng mặt của Pellegrini và Dovbyk bên phía Roma sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng chuyển đổi trạng thái và dứt điểm của đội khách. Các chuyên gia dự đoán tỷ lệ Bologna giành chiến thắng hoặc hòa lên tới 90%, trong khi cửa thắng của AS Roma chỉ được đánh giá ở mức 10%. Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ với ít bàn thắng hơn so với những lần đối đầu trước đây do cả hai đội đều phải thận trọng trong việc bảo toàn nhân sự còn lại.