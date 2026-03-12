Nhận định Bologna vs AS Roma - UEFA Europa League Bologna tiếp đón AS Roma tại vòng bảng Europa League trong bối cảnh đội khách khủng hoảng nhân sự trầm trọng, mở ra cơ hội lớn cho thầy trò HLV Vincenzo Italiano.

Vào lúc 00:45 ngày 13/03/2026, sân vận động của Bologna sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa đội chủ nhà và AS Roma trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong việc phân định vị trí tại nhóm giữa bảng xếp hạng, nơi hai đội chỉ cách nhau vỏn vẹn 1 điểm.

Vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng hiện tại, AS Roma đang tạm xếp trên đối thủ 2 bậc, tuy nhiên khoảng cách về điểm số là cực kỳ mong manh.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) AS Roma 8 16 Thắng 4, Hòa 1 Bologna 10 15 Thắng 3, Hòa 2

Bologna: Pháo đài sân nhà vững chắc

Bên cạnh phong độ ổn định với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, Bologna đang cho thấy sự lỳ lợm đáng kinh ngạc khi được thi đấu tại thánh địa của mình. Kể từ đầu mùa, đội bóng này vẫn chưa phải nhận bất kỳ thất bại nào trên sân nhà (thắng 2, hòa 3).

Hàng thủ của Bologna đang là điểm tựa vững chắc khi chỉ để thủng lưới trung bình 0.7 bàn/trận. Trong khi đó, hàng công duy trì hiệu suất 1.6 bàn mỗi trận, cho thấy sự cân bằng trong lối chơi mà ban huấn luyện đã xây dựng.

AS Roma: Thử thách từ cơn bão chấn thương

Mặc dù đang có phong độ cao với chuỗi trận ấn tượng, AS Roma lại hành quân đến sân của Bologna với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. Việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột trải dài ở cả ba tuyến đang đặt ra bài toán hóc búa cho đội bóng thủ đô Italy.

Đáng chú ý, hiệu suất ghi bàn của AS Roma (1.6 bàn/trận) và khả năng phòng ngự (0.8 bàn thua/trận) khá tương đồng với đối thủ. Tuy nhiên, khả năng duy trì các con số này đang bị nghi ngờ lớn khi các ngôi sao chủ chốt không thể góp mặt.

Lịch sử đối đầu: Ưu thế thuộc về chủ nhà

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng hẳn về phía Bologna. Đội chủ nhà đã giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua duy nhất 1 lần trước AS Roma. Đáng lưu ý, trong 2 lần gần nhất tiếp đón AS Roma trên sân nhà, Bologna đều bất bại (1 thắng, 1 hòa).

Tình hình lực lượng

Sự chênh lệch về quân số khả dụng có thể là yếu tố định đoạt kết quả trận đấu này.

Bologna

K. Bonifazi, L. De Silvestri, E. Fauske Helland: Vắng mặt (không thi đấu).

AS Roma

A. Dovbyk: Chấn thương vùng bẹn.

Chấn thương vùng bẹn. P. Dybala: Chấn thương đầu gối.

Chấn thương đầu gối. E. Ferguson: Chấn thương mắt cá chân.

Chấn thương mắt cá chân. G. Mancini: Vắng mặt do thẻ đỏ.

Vắng mặt do thẻ đỏ. M. Soule: Chấn thương vùng bẹn.

Chấn thương vùng bẹn. M. Hermoso: Chấn thương hông (khả năng ra sân bỏ ngỏ).

Chấn thương hông (khả năng ra sân bỏ ngỏ). L. Venturino, R. Zelezny: Không thi đấu.

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Với việc AS Roma mất đi hai họng pháo chủ lực là Dybala và Dovbyk, sức mạnh tấn công của họ chắc chắn sẽ bị suy giảm đáng kể. Ngược lại, Bologna với lực lượng gần như mạnh nhất và tâm lý thoải mái trên sân nhà sẽ chủ động kiểm soát thế trận.

Dự đoán: Bologna thắng hoặc hòa.

Nhìn chung, đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ. Cả hai đội đều có xu hướng phòng ngự tốt, do đó trận đấu khó có thể xuất hiện nhiều bàn thắng (dưới 2.5 bàn). Lời khuyên cho trận này là lựa chọn phương án Bologna thắng hoặc hòa (Double chance).