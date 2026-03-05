Nhận định Bologna vs Cagliari - Cuộc đối đầu giữa tham vọng top 10 và cuộc đua trụ hạng Serie A Bologna đặt mục tiêu củng cố vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng khi tiếp đón đối thủ đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng Cagliari tại sân vận động Stadio Renato Dall'Ara.

Vòng đấu tới của Serie A chứng kiến cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa Bologna và Cagliari vào lúc 17h30 ngày 03/05/2026. Trong khi Bologna đang nỗ lực duy trì vị thế vững chắc trong top 10, Cagliari lại đang đứng trước áp lực nghẹt thở của cuộc đua trụ hạng khi chỉ cách nhóm nguy hiểm một khoảng cách mong manh.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Bologna hiện đang đứng ở vị trí thứ 9 với 48 điểm sau 34 vòng đấu. Đội chủ sân Stadio Renato Dall'Ara sở hữu thành tích khá cân bằng với 14 trận thắng, 6 trận hòa và 14 trận thua. Đáng chú ý, hàng công của họ đã ghi được 42 bàn thắng, trong khi hàng thủ cũng để lọt lưới 41 bàn, cho thấy một lối chơi tương đối cởi mở.

Ngược lại, Cagliari đang trải qua một mùa giải đầy sóng gió khi xếp vị trí thứ 16 với 36 điểm. Với chỉ 9 chiến thắng sau 34 trận, đội khách đang thực sự cảm nhận được hơi nóng từ nhóm cầm đèn đỏ. Điểm yếu lớn nhất của Cagliari nằm ở hàng phòng ngự khi họ đã để thủng lưới tới 49 bàn (trung bình 1,4 bàn mỗi trận), điều này sẽ là bài toán khó giải khi đối đầu với sự hiệu quả từ chủ nhà.

Lịch sử đối đầu: Sự áp đảo của Bologna

Dữ liệu từ những cuộc chạm trán gần đây cho thấy Bologna đang nắm giữ lợi thế tâm lý tuyệt đối. Trong 5 trận đối đầu gần nhất, Bologna đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Đặc biệt, trong 3 lần chạm trán gần nhất từ cuối năm 2024 đến nay, Bologna toàn thắng và ghi được 6 bàn vào lưới đối phương.

19/10/2025: Cagliari 0 - 2 Bologna

02/03/2025: Bologna 2 - 1 Cagliari

30/10/2024: Cagliari 0 - 2 Bologna

14/01/2024: Cagliari 2 - 1 Bologna

02/09/2023: Bologna 2 - 1 Cagliari

Khủng hoảng nhân sự ở cả hai chiến tuyến

Cả hai huấn luyện viên đều đang phải đau đầu với danh sách bệnh binh kéo dài, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến sơ đồ chiến thuật và khả năng xoay tua đội hình.

Bologna: Thiếu vắng trụ cột hàng công

Đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của K. Bonifazi, N. Cambiaghi (chấn thương cơ) và Joao Mario. Đáng lo ngại hơn, khả năng ra sân của chân sút chủ lực T. Dallinga, J. Rowe và thủ thành L. Skorupski vẫn còn bỏ ngỏ do các vấn đề về cơ bắp. Sự vắng mặt của các nhân tố này có thể khiến sức mạnh tấn công của Bologna giảm sút đáng kể.

Cagliari: Hàng thủ rách nát

Tình hình của Cagliari thậm chí còn bi đát hơn khi họ mất hàng loạt cầu thủ quan trọng vì chấn thương đầu gối và đùi như G. Borrelli, M. Felici, R. Idrissi và tiền đạo kỳ cựu L. Pavoletti. Những cầu thủ khác như L. Mazzitelli, P. Mendy và J. Rodriguez cũng chưa chắc chắn có tên trong danh sách thi đấu chính thức.

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Với ưu thế sân nhà và lịch sử đối đầu vượt trội, Bologna được đánh giá cao hơn với tỷ lệ giành chiến thắng khoảng 45%. Tuy nhiên, phong độ gần đây của cả hai đội đều không thực sự ổn định, dẫn đến tỷ lệ trận đấu kết thúc với kết quả hòa cũng ở mức cao là 45%.

Bologna dự kiến sẽ kiểm soát thế trận và gây áp lực ngay từ đầu. Trong khi đó, Cagliari nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu để tìm kiếm ít nhất 1 điểm trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ. Dự báo đây sẽ là một trận đấu không có quá nhiều bàn thắng, với kịch bản chủ nhà ghi dưới 2,5 bàn và khách khó có thể ghi quá 1 bàn thắng.

Nhìn chung, một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho Bologna là kịch bản khả thi nhất tại Stadio Renato Dall'Ara vào chiều chủ nhật này.