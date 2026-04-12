Nhận định Bologna vs Lecce - Serie A lúc 23h00 ngày 12/04/2026 Bologna đặt mục tiêu bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu khi tiếp đón Lecce, đội bóng đang chìm sâu trong khủng hoảng tại nhóm xuống hạng Serie A.

Cuộc đối đầu giữa Bologna và Lecce tại Stadio Renato Dall'Ara vào lúc 23h00 ngày 12/04/2026 mang tính chất quan trọng đối với mục tiêu của cả hai đội. Trong khi đội chủ nhà Bologna nỗ lực duy trì vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng, Lecce lại đang phải gồng mình trong cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.

Vị thế trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Bologna đang giữ vị trí thứ 8 với 45 điểm sau 31 vòng đấu. Ở chiều ngược lại, Lecce đang xếp thứ 18 – vị trí phải xuống hạng – với chỉ 27 điểm. Khoảng cách về mặt trình độ và phong độ giữa hai đội là khá rõ rệt trước giờ bóng lăn.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Bologna 8 45 Thắng 3, Thua 2 Lecce 18 27 Thắng 1, Thua 4

Phân tích phong độ và thống kê

Bologna: Điểm tựa sân nhà

Đội chủ nhà Bologna đang có một mùa giải tương đối ổn định với 13 chiến thắng sau 31 trận. Đáng chú ý, hiệu suất ghi bàn của họ đạt trung bình 1,3 bàn/trận, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới 1,2 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, việc để thua 8 trận trên sân nhà mùa này là một thống kê mà huấn luyện viên đội bóng cần lưu ý để cải thiện tính ổn định.

Lecce: Khủng hoảng hàng công

Lecce đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn khi đã nhận tới 18 thất bại kể từ đầu mùa. Vấn đề lớn nhất của đội khách nằm ở khâu ghi bàn với hiệu suất thấp kỷ lục, chỉ đạt 0,7 bàn/trận. Trên sân khách, họ cũng chỉ giành được 3 chiến thắng sau 15 chuyến hành quân, khiến cơ hội tạo nên bất ngờ tại Stadio Renato Dall'Ara trở nên mong manh.

Lịch sử đối đầu ưu thế cho chủ nhà

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Bologna đang giữ thành tích bất bại trước Lecce với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Các kết quả cụ thể bao gồm:

28/09/2025: Lecce 2 - 2 Bologna

10/02/2025: Lecce 0 - 0 Bologna

02/11/2024: Bologna 1 - 0 Lecce

11/02/2024: Bologna 4 - 0 Lecce

03/12/2023: Lecce 1 - 1 Bologna

Tình hình lực lượng

Bologna tổn thất nhân sự

Đội chủ nhà sẽ bước vào trận đấu này với sự thiếu vắng đáng kể của nhiều trụ cột. Lewis Ferguson vắng mặt do án treo giò (thẻ đỏ), trong khi thủ thành Lukasz Skorupski và tiền vệ B. Dominguez lần lượt gặp chấn thương cơ và hông. Khả năng ra sân của Thijs Dallinga và Charalampos Lykogiannis vẫn còn bỏ ngỏ.

Lecce thiếu vắng chủ chốt

Đội khách cũng không có được đội hình mạnh nhất khi M. Berisha gặp chấn thương đùi và F. Camarda chấn thương vai. Những cái tên như K. Gaspar và R. Sottil đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận chiến quan trọng này.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Dựa trên các dữ liệu thống kê, Bologna được đánh giá cao hơn với tỷ lệ giành chiến thắng hoặc hòa lên tới 90%. Khả năng trận đấu có ít bàn thắng là rất cao khi cả hai đội đều đang gặp những vấn đề nhất định về nhân sự và hiệu suất dứt điểm. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho Bologna là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Dự đoán tỷ số: Bologna 1 - 0 Lecce