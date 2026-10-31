Nhận định Bologna vs Monza: Chuyến đi nhiều thử thách Monza thi đấu chưa tốt khi xa nhà và sẽ gặp thử thách lớn trước Bologna, đội chưa thua họ trong 5 lần đối đầu gần nhất. Trận đấu bắt đầu lúc 21:00 ngày 31/10/2026.

Monza thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách tới Stadio Renato Dall'Ara vào 21:00 ngày 31/10/2026 hứa hẹn nhiều thử thách. Họ gặp một Bologna có phong độ vượt trội, vị trí cao hơn và thế đối đầu hoàn toàn có lợi.

Monza mang theo phong độ đáng lo ngại

Trong 5 trận gần nhất, Monza chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trận. Đáng chú ý, đội khách đang trải qua chuỗi 2 trận thua liên tiếp ở thời điểm gần nhất. Trước đó, họ có một chiến thắng, rồi lại thua, và trận hòa là kết quả xa nhất trong chuỗi 5 trận này.

Những con số ấy cho thấy Monza chưa tìm được sự ổn định. Với một đội đang thiếu mạch kết quả tích cực, việc phải làm khách trước đối thủ có phong độ tốt hơn là bài toán không dễ giải.

Bologna có phong độ tốt và lợi thế sân nhà

Ngược lại, Bologna thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội chủ nhà đang thắng liên tiếp 2 trận gần đây nhất, tạo tâm lý hưng phấn trước thềm cuộc tiếp đón Monza.

Trận thua duy nhất trong chuỗi 5 trận nằm ở giữa hành trình, và Bologna đã phản ứng bằng chiến thắng ngay sau đó. Điều này phản ánh khả năng hồi phục tốt, một phẩm chất quan trọng khi thi đấu trên sân nhà trước đối thủ đang chật vật.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Bologna

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bologna thắng 3 trận, hòa 2 trận, còn Monza chưa có chiến thắng nào. Bologna chưa thua Monza trong chuỗi đối đầu này, và đó là lợi thế tâm lý đáng kể cho chủ nhà.

Ngược lại, Monza chưa tìm ra cách vượt qua đối thủ trong các lần chạm trán gần đây. Điều đó khiến chuyến hành quân lần này càng thêm khó khăn.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Bologna đang đứng thứ 11 với 11 điểm, trong khi Monza xếp thứ 16 với 7 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 4 điểm, tương đương một chiến thắng và một trận hòa.

Với Monza, một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp họ rút ngắn khoảng cách với đối thủ. Với Bologna, chiến thắng sẽ củng cố vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng và nới rộng cách biệt với đội khách.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bologna có nhiều lý do để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Họ đang có phong độ tốt, thi đấu trên sân nhà và nắm lợi thế trong các lần gặp gần đây. Việc duy trì sự tự tin và kiên nhẫn trước một đối thủ đang thiếu niềm tin sẽ là chìa khóa.

Về phía Monza, thử thách lớn nhất là chấm dứt chuỗi 2 trận thua liên tiếp ngay trên sân đối phương. Muốn làm được điều đó, họ cần thi đấu chắc chắn từ những phút đầu và hạn chế sai sót, bởi một bàn thua sớm có thể đẩy đội khách vào thế khó vì phong độ hiện tại.

Nhận định

Nhìn chung, mọi yếu tố đều nghiêng về phía Bologna: phong độ tốt hơn, thứ hạng cao hơn, thế đối đầu thuận lợi và lợi thế sân nhà. Monza thi đấu chưa tốt khi xa nhà nên sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có điểm. Dù vậy, bóng đá luôn có bất ngờ, và đội khách vẫn có cơ hội nếu sớm tìm lại được sự ổn định.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bologna · 3 thắng 2 hòa Monza · 0 thắng Bologna 3 - 1 Monza BOL Bologna 4 - 0 Monza BOL Monza 1 - 2 Bologna BOL Bologna 0 - 0 Monza Hòa Monza 0 - 0 Bologna Hòa

Bologna 5 trận gần nhất T T B T H 9 Trận 3-2-4 T-H-B 12 Ghi (TB 1.3) 12 Thủng lưới Monza 5 trận gần nhất B B T B H 9 Trận 2-1-6 T-H-B 16 Ghi (TB 1.8) 22 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 9 8 1 0 +15 25 T T T T H 2 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 3 AS Roma 9 6 3 0 +15 21 T H T H H … 10 Cagliari 9 4 1 4 -5 13 B B B H T 11 Bologna 9 3 2 4 0 11 T T B T H 12 Atalanta 9 3 2 4 -1 11 H H B T B … 15 Sassuolo 9 2 2 5 -8 8 B B B H B 16 Monza 9 2 1 6 -6 7 B B T B T 17 Udinese 9 1 2 6 -9 5 H B B B B …

Tình hình lực lượng Bologna ✚ L. De Silvestri (Muscle Injury) ✚ J. Enem (Achilles Tendon Injury) ✚ E. Holm (Thigh Injury) ✚ R. Piccoli (Hamstring Injury) ✚ L. De Silvestri (Muscle Injury) ✚ J. Enem (Achilles Tendon Injury) ✚ E. Holm (Thigh Injury) ✚ R. Piccoli (Hamstring Injury) Monza ✚ M. Folorunsho (Coach's decision) ✚ Y. Maye (Muscle Injury) ✚ M. Pessina (Knee Injury) ✚ J. Ziolkowski (Foot Injury) ✚ M. Folorunsho (Coach's decision) ✚ Y. Maye (Muscle Injury) ✚ M. Pessina (Knee Injury) ✚ J. Ziolkowski (Foot Injury)