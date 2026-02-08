Nhận định Bologna vs Parma - Serie A: Điểm tựa sân nhà và bài toán hàng công Bologna đặt mục tiêu củng cố vị trí giữa bảng xếp hạng khi tiếp đón Parma đang khủng hoảng lực lượng. Đội khách đối mặt thử thách lớn khi chỉ ghi trung bình 0,7 bàn mỗi trận.

Bologna chuẩn bị tiếp đón Parma tại sân vận động Stadio Renato Dall'Ara trong khuôn khổ Serie A với mục tiêu tìm lại mạch thắng. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều đang trải qua giai đoạn khó khăn về phong độ, nhưng Bologna vẫn nắm giữ những lợi thế nhất định để giữ lại 3 điểm trên sân nhà.

18h30 ngày 08/02/2026 - Vòng đấu Serie A

Cuộc đối đầu tại Stadio Renato Dall'Ara không chỉ là trận cầu vì điểm số mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho hàng công của cả hai phía. Bologna hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 30 điểm, trong khi Parma xếp vị trí thứ 15 với 23 điểm. Khoảng cách 7 điểm phản ánh sự ổn định cao hơn của đội chủ nhà dù họ vừa trải qua những vòng đấu không như ý.

Phong độ và thống kê chuyên sâu

Bologna: Cần cải thiện khả năng dứt điểm

Đội chủ nhà đã thi đấu 23 trận mùa này với thành tích 8 trận thắng, 6 trận hòa và 9 trận thua. Đáng chú ý, Bologna ghi được 32 bàn thắng (trung bình 1,4 bàn/trận) nhưng cũng để thủng lưới 30 lần. Trong 5 trận gần nhất, phong độ của họ khá phập phù khi chỉ giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và nhận tới 3 thất bại. Tuy nhiên, việc được chơi tại Dall'Ara luôn là nguồn động lực lớn khi 4 trong 8 chiến thắng của họ từ đầu mùa đến từ thánh địa này.

Parma: Hàng công là nỗi lo lớn

Trái ngược với chủ nhà, Parma đang đối mặt với bài toán ghi bàn trầm trọng. Sau 23 vòng đấu, họ mới chỉ có 15 lần sút tung lưới đối phương, đạt tỷ lệ thấp kỷ lục 0,7 bàn/trận. Phong độ 5 trận gần đây của Parma cũng không mấy khả quan với 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Điểm sáng duy nhất là khả năng kiếm điểm trên sân khách của họ khá tương đồng với sân nhà khi đã có được 3 chiến thắng trong những chuyến hành quân xa.

Lịch sử đối đầu áp đảo

Số liệu thống kê lịch sử đang nghiêng hẳn về phía đội bóng áo đỏ-xanh. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Bologna chiếm ưu thế tuyệt đối với 4 trận thắng và chỉ hòa 1 trận. Đáng chú ý nhất là chiến thắng 3-0 ngay tại sân của Parma vào năm 2021 và hai chiến thắng liên tiếp trong năm 2025. Sự tự tin về mặt tâm lý sẽ là vũ khí quan trọng để Bologna áp đặt lối chơi ngay từ đầu.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai đội đều chịu tổn thất về nhân sự, nhưng Parma là đội chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Đội khách sẽ hành quân mà không có sự phục vụ của thủ thành Suzuki do chấn thương ngón tay, cùng với đó là Estevez và Frigan đều vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Ngoài ra, Ndiaye (háng) và Valenti (cơ) cũng không thể góp mặt.

Phía bên kia chiến tuyến, Bologna thiếu vắng K. Bonifazi và lão tướng L. De Silvestri do căng cơ bụng. Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình tốt hơn, HLV của Bologna được kỳ vọng sẽ có những phương án thay thế xứng tầm để duy trì cường độ lối chơi.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Dựa trên các chỉ số thống kê, Bologna có tỷ lệ thắng lên tới 45%, trong khi khả năng thắng trận của Parma chỉ được đánh giá ở mức 10%. Kịch bản trận đấu nhiều khả năng sẽ chứng kiến Bologna kiểm soát thế trận và dồn ép đối phương. Với hàng công chỉ ghi 0,7 bàn/trận, Parma khó lòng gây ra bất ngờ nếu không có những thay đổi đột biến trong lối chơi phòng ngự phản công.

Các chuyên gia nhận định đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ. Lựa chọn an toàn nhất là phương án Bologna thắng hoặc hòa, khi đội chủ nhà sở hữu đủ các yếu tố từ lịch sử đối đầu đến lợi thế sân bãi để giành kết quả khả quan.