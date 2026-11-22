Nhận định Bologna vs Udinese: Khách quyết chặn đà sa sút Udinese phải chặn đà sa sút khi làm khách của Bologna, đội đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu bắt đầu lúc 21h00 ngày 22/11/2026 tại Stadio Renato Dall'Ara.

Udinese phải chặn đà sa sút ngay trong chuyến làm khách trên sân của Bologna. Đội khách chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi chủ nhà đang có chuỗi kết quả rất tốt. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 22/11/2026 tại Stadio Renato Dall'Ara.

Udinese cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Phong độ của Udinese là điểm đáng lo nhất trước trận này. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 4 trận và hòa 1 trận, chưa có chiến thắng nào. Trận mới nhất của họ cũng kết thúc bằng thất bại, nên đây là chuỗi sa sút kéo dài, không phải một cú vấp đơn lẻ.

Trên bảng xếp hạng, Udinese đang đứng thứ 20 với 5 điểm. Con số này cho thấy đội đã gặp khó khăn từ đầu mùa và rất cần một kết quả tích cực để thay đổi tâm lý. Một trận đấu trên sân khách trước đối thủ đang hưng phấn sẽ là phép thử khó cho tinh thần của họ.

Bologna đang chơi với sự tự tin cao

Ở chiều ngược lại, Bologna bước vào trận với phong độ ấn tượng. Đội thắng 4 trận liên tiếp gần đây, và lần thua duy nhất trong 5 trận gần nhất nằm ở trận cũ nhất của chuỗi. Điều đó cho thấy họ đang giữ được sự ổn định và tự tin.

Bologna hiện đứng thứ 9 với 17 điểm. Khoảng cách với Udinese là 12 điểm, một chênh lệch lớn cho thấy hai đội đang ở hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Lại được thi đấu trên sân nhà, chủ nhà có nhiều lý do để tin vào một trận đấu thuận lợi.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bologna thắng 2 trận, hòa 3 trận còn Udinese chưa thắng lần nào. Xu hướng này cho thấy Bologna chưa từng thua trong loạt đối đầu gần đây, nhưng ba trận hòa cũng cho thấy Udinese từng đủ sức làm khó đối thủ. Đó có thể là điểm tựa để đội khách tìm lại sự tự tin.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với một đội đang chơi thiếu may mắn như Udinese, sự chắc chắn trong phòng ngự sẽ là yếu tố đầu tiên. Họ cần giữ cự ly đội hình chặt chẽ, hạn chế sai sót trước một Bologna đang thắng liên tục. Nếu để chủ nhà ghi bàn sớm, áp lực tâm lý sẽ càng đè nặng lên đội khách.

Bologna thì nhiều khả năng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà và sự hưng phấn để chủ động kiểm soát nhịp độ. Thách thức của họ là giữ sự tập trung trước đối thủ đang cần điểm số, tránh để trận đấu rơi vào thế giằng co như nhiều lần gặp nhau trước đó.

Nhận định

Mọi chỉ số đang nghiêng về Bologna: phong độ tốt hơn rõ rệt, thứ hạng cao hơn, lợi thế sân nhà và thế đối đầu thuận lợi. Tuy vậy, Udinese không còn nhiều thứ để mất và từng có ba lần cầm hòa chủ nhà trong 5 lần gặp gần nhất. Với họ, mục tiêu trước mắt là chặn đà sa sút, bắt đầu bằng một trận đấu kỷ luật và quyết tâm hơn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bologna · 2 thắng 3 hòa Udinese · 0 thắng Bologna 1 - 0 Udinese BOL Udinese 0 - 3 Bologna BOL Udinese 0 - 0 Bologna Hòa Bologna 1 - 1 Udinese Hòa Bologna 1 - 1 Udinese Hòa

Bologna 5 trận gần nhất T T T T B 11 Trận 5-2-4 T-H-B 16 Ghi (TB 1.5) 14 Thủng lưới Udinese 5 trận gần nhất B B H B B 11 Trận 1-2-8 T-H-B 12 Ghi (TB 1.1) 25 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 12 10 2 0 +19 32 T H T T T 2 AS Roma 12 9 3 0 +25 30 T T T T H 3 Inter 11 9 1 1 +15 28 T B T T T … 8 Juventus 11 5 3 3 +3 18 H T B T B 9 Bologna 11 5 2 4 +2 17 T T T T B 10 Cagliari 12 5 1 6 -7 16 B T B B B … 19 Venezia 11 2 0 9 -13 6 T B B B T 20 Udinese 11 1 2 8 -13 5 B B H B B

Tình hình lực lượng Bologna ✚ O. El Azzouzi (Thigh Injury) ✚ J. Enem (Achilles Tendon Injury) ✚ T. Heggem (Coach's decision) ✚ E. Holm (Thigh Injury) ✚ J. Miranda (Muscle Injury) Udinese ✚ D. Alaba (Calf Injury) ✚ N. Bertola (Thigh Injury) ✚ I. Gueye (Ankle Injury) ✚ K. Davis (Injury)