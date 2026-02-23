Nhận định Bologna vs Udinese - Serie A: Màn so tài cân não tại Renato Dall'Ara Trận đấu giữa Bologna và Udinese diễn ra lúc 02h45 ngày 24/02/2026 mang tính quyết định cho vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng khi hai đội chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm.

Sân vận động Stadio Renato Dall'Ara sẽ là nơi chứng kiến cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa Bologna và Udinese trong khuôn khổ vòng đấu thứ 26 của Serie A. Đây là màn so tài trực tiếp giữa hai câu lạc bộ đang bám đuổi sát sao ở khu vực giữa bảng xếp hạng, nơi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến trật tự vị trí thay đổi hoàn toàn.

Bối cảnh và phong độ hiện tại

Bologna bước vào trận đấu này với vị thế là đội đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, sở hữu 33 điểm sau 25 vòng đấu. Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khi họ đã để thua tới 4 trận trong 5 lần ra quân gần nhất, chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng.

Ngược lại, Udinese xếp ngay sau ở vị trí thứ 11 với 32 điểm. Dù cũng phải nhận 3 thất bại trong 5 trận gần đây, nhưng 2 chiến thắng quan trọng đã giúp đội khách duy trì được sự tự tin nhất định trước chuyến hành quân đến Dall'Ara. Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa hai đội:

Thông số Bologna Udinese Vị trí bảng xếp hạng 10 11 Điểm số 33 32 Số trận đã đấu 25 25 Hiệu suất ghi bàn (trận) 1.4 1.1 Hiệu suất thủng lưới (trận) 1.3 1.5

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Nhìn vào lịch sử đối đầu, sự cân bằng là điều dễ dàng nhận thấy. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, mỗi đội đều đã giành được 1 chiến thắng, trong khi có tới 3 trận kết thúc với tỉ số hòa. Đáng chú ý, trong trận lượt đi vào tháng 11 năm 2025, Bologna đã xuất sắc đánh bại Udinese với tỉ số 3-0 ngay trên sân khách.

Tại mùa giải năm nay, Bologna đã giành được 4 chiến thắng trên sân nhà nhưng cũng đã để sẩy chân 6 lần tại đây. Trong khi đó, Udinese tỏ ra khá nguy hiểm khi thi đấu xa nhà với 5 chiến thắng trên sân khách, chiếm hơn một nửa tổng số trận thắng của họ từ đầu mùa.

Tình hình lực lượng và đội hình

Cả hai huấn luyện viên đều đang phải đối mặt với những bài toán nhân sự hóc búa do chấn thương. Bên phía Bologna, họ sẽ không có sự phục vụ của K. Bonifazi và B. Dominguez (do bị ốm), cùng với đó là chấn thương gân kheo của C. Lykogiannis.

Đội khách Udinese chịu tổn thất nặng nề hơn khi danh sách vắng mặt kéo dài với K. Davis, H. Kamara và A. Zanoli (chấn thương đầu gối). Khả năng ra sân của O. Solet vẫn còn bỏ ngỏ do chấn thương cơ chưa hoàn toàn hồi phục.

Dự đoán diễn biến trận đấu

Dựa trên các phân tích chiến thuật và phong độ, Udinese được đánh giá có khả năng giành điểm cao hơn trong cuộc đối đầu này. Với tỉ lệ dự đoán chiến thắng hoặc hòa lên tới 90% (chia đều 45% cho cửa thắng và 45% cho cửa hòa), đội khách đang nắm giữ lợi thế tâm lý nhất định.

Xét về khía cạnh bàn thắng, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ và không có quá nhiều pha lập công. Cả hai đội đều được dự báo sẽ ghi dưới 2.5 bàn thắng. Lời khuyên hợp lý cho trận đấu này là lựa chọn phương án Udinese thắng hoặc hòa (Double chance).

Cập nhật đội hình lúc 02:15 24/02/2026

Đội hình chính thức

Bologna

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Vincenzo Italiano

Đội hình xuất phát:

1. Łukasz Skorupski (G)

17. João Mário (D)

41. Martin Vitík (D)

26. Jhon Lucumí (D)

33. Juan Miranda (D)

23. Simon Sohm (M)

8. Remo Freuler (M)

4. Tommaso Pobega (M)

7. Riccardo Orsolini (F)

9. Santiago Castro (F)

11. Jonathan Rowe (F)

Dự bị:

25. Massimo Pessina

13. Federico Ravaglia

29. Lorenzo De Silvestri

16. Nicolò Casale

5. Eivind Helland

19. Lewis Ferguson

10. Federico Bernardeschi

21. Jens Odgaard

6. Nikola Moro

20. Nadir Zortea

24. Thijs Dallinga

28. Nicolò Cambiaghi

Udinese

Sơ đồ: 3-5-2

HLV: Kosta Runjaic

Đội hình xuất phát:

40. Maduka Okoye (G)

27. Christian Kabasele (D)

31. Thomas Kristensen (D)

28. Oumar Solet (D)

19. Kingsley Ehizibue (M)

24. Jakub Piotrowski (M)

8. Jesper Karlström (M)

14. Arthur Atta (M)

33. Jordan Zemura (M)

10. Nicolò Zaniolo (F)

18. Adam Buksa (F)

Dự bị: