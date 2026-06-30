Thể thao Nhận định bóng đá Anh vs CHDC Congo: Tam sư rộng cửa đi tiếp Anh chạm trán CHDC Congo lúc 23h00 ngày 1/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026. Với dàn sao vượt trội và phong độ ổn định, đội bóng của Thomas Tuchel được đánh giá cao hơn rõ rệt.

Thông tin Anh vs CHDC Congo

Mục Nội dung Thời gian 23h00 ngày 01/07/2026 Địa điểm Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Vòng 1/16 Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10

Nhận định Anh vs CHDC Congo

Anh kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng L. Tam sư thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0 và vượt qua Panama 2-0, qua đó giành 7 điểm để tiến vào vòng 1/16.

Sau 3 trận, Anh ghi 6 bàn và thủng lưới 2 lần. Đội bóng của Thomas Tuchel cũng giữ sạch lưới ở 2 trận gần nhất, cho thấy hàng thủ đang dần đạt trạng thái ổn định hơn.

Harry Kane vẫn là trung tâm trong lối chơi. Khả năng làm tường, dứt điểm và kết nối với tuyến hai của tiền đạo này giúp Anh có nhiều cách tiếp cận vòng cấm. Bellingham là điểm nhấn ở phía sau nhờ khả năng di chuyển rộng và tạo đột biến.

Tam sư còn có nhiều lựa chọn tốc độ như Saka, Rashford, Madueke hoặc Gordon. Đây là lợi thế lớn khi họ cần kéo giãn hàng thủ đối phương hoặc tăng tốc trong hiệp hai.

CHDC Congo đã tạo nên hành trình đáng nhớ. Sau khi hòa Bồ Đào Nha và thua Colombia, đại diện châu Phi thắng Uzbekistan 3-1 để giành quyền đi tiếp. Cú đúp của Yoane Wissa giúp Congo bước vào vòng knock-out với tinh thần rất cao.

Dù vậy, chênh lệch đẳng cấp là rất lớn. Anh có nhiều cầu thủ thi đấu ở Premier League và Champions League, còn Congo chủ yếu dựa vào các gương mặt đang chơi tại Ligue 1, Bundesliga hoặc Championship.

Congo nhiều khả năng sẽ chọn cách đá phòng ngự phản công. Wissa, Bakambu và Elia là những điểm đến quan trọng trong các pha bóng nhanh. Tuy nhiên, để có cơ hội, họ cần giữ được sự tập trung trước sức ép liên tục của Tam sư.

Anh có thể kiểm soát bóng khoảng 60-65% và đẩy Congo lùi sâu. Nếu tạo được bàn thắng trong hiệp một, đội bóng của Tuchel sẽ có nhiều khoảng trống hơn để khai thác sau giờ nghỉ.

Vì sao Anh được đánh giá cao hơn?

Anh hơn Congo ở chất lượng nhân sự, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình. Tam sư bất bại 13 trận liên tiếp, ghi 26 bàn trong 10 trận gần nhất và giữ sạch lưới 8 trận ở cùng giai đoạn.

Congo có tinh thần tốt, nhưng phong độ chưa thật ổn định. Đại diện châu Phi thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Trước một đối thủ mạnh như Anh, chỉ tinh thần là chưa đủ.

Dự đoán số bàn thắng

Anh đang duy trì hiệu suất ghi bàn cao với 2,6 bàn/trận trong 10 trận gần nhất. Tại World Cup 2026, Tam sư có trung bình 2 bàn/trận sau vòng bảng.

Congo ghi bàn ở 8/10 trận gần đây, nhưng hàng thủ để lọt lưới 11 lần trong cùng giai đoạn. Khi phải chịu sức ép lớn, họ có nguy cơ thủng lưới nhiều hơn một bàn.

Dự đoán tổng bàn thắng: 3-4 bàn.

Khả năng cao: Anh ghi 2-3 bàn.

Tình hình lực lượng Anh vs CHDC Congo

Anh vắng Reece James và Valentino Livramento vì chấn thương. Phần còn lại của đội hình vẫn đủ chiều sâu để Thomas Tuchel xoay chuyển tùy thế trận.

CHDC Congo có lực lượng mạnh nhất. Yoane Wissa, Bakambu, Mbemba và Masuaku vẫn là những nhân tố đáng chú ý của đại diện châu Phi.

Phong độ Anh vs CHDC Congo

Đội Thành tích 5 trận gần nhất Điểm đáng chú ý Anh Thắng 4, hòa 1 Bất bại, giữ sạch lưới tốt CHDC Congo Thắng 1, hòa 2, thua 2 Vừa thắng Uzbekistan để đi tiếp

Anh ổn định hơn rõ rệt trước trận đấu này. Congo có cảm hứng từ chiến thắng ở lượt cuối vòng bảng, nhưng cần chơi vượt ngưỡng mới có thể tạo bất ngờ.

Đối đầu Anh vs CHDC Congo

Anh và CHDC Congo chưa từng gặp nhau trong lịch sử. Cuộc đối đầu tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ là lần đầu hai đội so tài.

Đội hình dự kiến Anh vs CHDC Congo

Anh: Pickford; O'Reilly, Guehi, Konsa, Spence; Anderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Rashford.

CHDC Congo: M’Pasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki; Mbuku, Wissa, Bakambu.

Thống kê nổi bật

Anh bất bại 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Tam sư giữ sạch lưới 8/10 trận gần nhất.

Anh ghi 26 bàn sau 10 trận, trung bình 2,6 bàn/trận.

7/10 trận gần đây của Anh có từ 3 bàn thắng trở lên.

CHDC Congo ghi bàn ở 8/10 trận gần nhất.

Congo nhận trung bình 2,2 thẻ vàng/trận.

Anh được hưởng trung bình 5,6 quả phạt góc/trận.

Hai đội chưa từng gặp nhau trong lịch sử.

Dự đoán tỷ số Anh vs CHDC Congo

CHDC Congo có thể nhập cuộc với tinh thần cao và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với sức ép lớn từ một đội tuyển Anh vượt trội ở nhiều vị trí.

Tam sư có đủ khả năng kiểm soát trận đấu, tạo nhiều cơ hội và giữ sạch lưới nếu hàng thủ duy trì sự tập trung.

Dự đoán: Anh 3-0 CHDC Congo.