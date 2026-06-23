Thể thao Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Uzbekistan lúc 0h ngày 24/6/2026: Selecao châu Âu tìm lại vị thế Bồ Đào Nha vs Uzbekistan lúc 00h00 ngày 24/6 tại sân NRG, Houston là trận đấu có ý nghĩa bản lề ở bảng K World Cup 2026, khi Ronaldo cùng đồng đội cần 3 điểm sau cú sảy chân trước CHDC Congo.

Thông tin trận đấu Bồ Đào Nha vs Uzbekistan hôm nay 24/6/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Bồ Đào Nha vs Uzbekistan Giải đấu World Cup 2026 Thời gian 00h00 ngày 24/6/2026, giờ Việt Nam Giờ quốc tế 17h00 GMT ngày 23/6 Địa điểm Sân NRG, Houston Bảng đấu Bảng K, lượt 2 Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan được phát sóng trên VTV3, VTV6 và VTV9. Người hâm mộ có thể theo dõi qua hệ thống truyền hình VTV hoặc các nền tảng trực tuyến chính thức như VTVGo.

Link xem trực tiếp chính thức: https://vtvgo.vn/

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Nhận định thắng thua giữa Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Bồ Đào Nha bước vào trận đấu này trong trạng thái không thật sự thoải mái. Trận hòa 1-1 trước CHDC Congo ở lượt ra quân khiến thầy trò Roberto Martinez bỏ lỡ cơ hội bứt lên tại bảng K. Dù João Neves ghi bàn từ rất sớm, Selecao châu Âu lại không duy trì được thế chủ động cần thiết và phải trả giá bằng bàn thua sau đó.

Kết quả ấy khiến cuộc gặp Uzbekistan trở thành trận đấu buộc phải thắng với Bồ Đào Nha. Một kết quả hòa nữa sẽ khiến Ronaldo cùng đồng đội rơi vào thế khó trước lượt trận cuối. Vì vậy, đại diện châu Âu nhiều khả năng nhập cuộc với cường độ cao, đẩy mạnh kiểm soát bóng và tạo áp lực sớm lên phần sân đối thủ.

Về chất lượng nhân sự, Bồ Đào Nha vẫn vượt trội. Cristiano Ronaldo là điểm đến quan trọng trong vòng cấm, Bruno Fernandes giữ vai trò sáng tạo, Bernardo Silva giúp đội bóng xoay chuyển nhịp tấn công, còn Rafael Leao đem đến tốc độ và khả năng đột phá ở biên. Bên cạnh đó, Vitinha và João Neves giúp tuyến giữa có thêm khả năng luân chuyển bóng nhanh.

Áp lực lớn nhất đang đặt lên Ronaldo. Ở tuổi cuối sự nghiệp quốc tế, mỗi trận đấu tại World Cup đều có ý nghĩa đặc biệt với thủ quân Bồ Đào Nha. Trước Uzbekistan, một bàn thắng không chỉ giúp anh giải tỏa sức ép cá nhân mà còn có thể mở ra thế trận dễ chơi hơn cho toàn đội.

Sự trở lại của Ruben Dias cũng rất quan trọng. Bồ Đào Nha đã thủng lưới 14 bàn trong 11 trận gần nhất, con số không quá an toàn với một đội bóng đặt mục tiêu tiến sâu. Ruben Dias có thể giúp hàng thủ ổn định hơn, chỉ huy tuyến dưới và hạn chế các pha phản công tốc độ của Uzbekistan.

Ở chiều ngược lại, Uzbekistan bước vào lượt trận thứ hai sau thất bại 1-3 trước Colombia. Dù kết quả không thuận lợi, bàn thắng của Abbosbek Fayzullaev vẫn là cột mốc đáng nhớ với bóng đá Uzbekistan tại World Cup. Đội bóng của HLV Fabio Cannavaro chắc chắn không muốn dừng lại ở một khoảnh khắc danh dự.

Uzbekistan có những điểm mạnh riêng. Họ thắng 18 trong 30 trận gần nhất, sở hữu tổ chức phòng ngự kỷ luật và thường chọn thời điểm phản công khá nhanh. Với các đội bóng mạnh hơn, Uzbekistan có thể lùi sâu, bó hẹp không gian trung lộ rồi chờ cơ hội đưa bóng ra biên.

Tuy nhiên, khoảng cách đẳng cấp giữa hai đội là khá rõ. Khi đối thủ là Bồ Đào Nha với nhiều cầu thủ có thể xử lý tốt trong phạm vi hẹp, việc phòng ngự thụ động quá lâu sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ cần Bruno Fernandes hoặc Bernardo Silva có khoảng trống để chuyền bóng, hàng thủ Uzbekistan có thể bị đặt vào thế báo động.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra theo hướng Bồ Đào Nha kiểm soát nhịp độ, còn Uzbekistan chờ các pha chuyển trạng thái. Nếu đội bóng châu Á đứng vững trong hiệp một, họ có thể khiến Selecao châu Âu nôn nóng. Nhưng nếu Bồ Đào Nha mở tỷ số sớm, thế trận sẽ nghiêng hẳn về Ronaldo cùng đồng đội.

Với khoảng 57% khả năng giành chiến thắng, Bồ Đào Nha vẫn là lựa chọn sáng hơn. Uzbekistan có thể gây khó chịu, nhưng để tạo bất ngờ trước một đối thủ đang khát điểm là nhiệm vụ rất nặng.

Dự đoán số bàn thắng Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Hàng công Bồ Đào Nha đang có thông số tốt với 28 bàn trong 11 trận gần đây, trung bình 2,55 bàn/trận. Đội bóng của Roberto Martinez ghi bàn ở 9/11 trận, cho thấy khả năng duy trì sức ép khá ổn định.

Uzbekistan ghi 8 bàn sau 6 trận gần nhất, đạt hiệu suất 1,33 bàn/trận. Đây không phải hiệu suất quá cao, nhưng đại diện Trung Á vẫn biết cách tận dụng thời cơ khi đối thủ để lộ khoảng trống. Họ cũng chỉ nhận 5 bàn thua sau 6 trận và giữ sạch lưới 4 lần.

Bồ Đào Nha buộc phải thắng, còn Uzbekistan cũng cần điểm sau trận thua Colombia. Vì vậy, kịch bản trận đấu có bàn thắng cho cả hai đội khá dễ xảy ra, nhưng thế trận khó bùng nổ quá mạnh nếu Uzbekistan chơi thấp.

Dự đoán: Trận đấu có từ 2 đến 3 bàn thắng.

Dự đoán phạt góc Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Bồ Đào Nha thường tạo ra nhiều tình huống phạt góc nhờ lối chơi tấn công biên. Sau 11 trận gần nhất, họ được hưởng 69 quả phạt góc, trung bình 6,27 quả/trận.

Uzbekistan cũng có trung bình 5,33 quả phạt góc/trận trong 6 trận gần đây. Dù không kiểm soát bóng nhiều bằng Bồ Đào Nha, đội bóng châu Á vẫn có xu hướng phản công ra biên và tạo áp lực bằng các pha tạt bóng.

Với thống kê của cả hai đội, số phạt góc có thể ở mức cao.

Dự đoán: Trận đấu có từ 10 đến 12 quả phạt góc.

Dự đoán thẻ phạt Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Bồ Đào Nha nhận 20 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ sau 11 trận gần nhất. Uzbekistan nhận 9 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trong 6 trận. Hai đội không có xu hướng đá quá quyết liệt, nhưng tính chất quan trọng của lượt 2 bảng K có thể khiến nhịp tranh chấp tăng cao.

Bồ Đào Nha cần pressing để giành lại bóng nhanh, còn Uzbekistan có thể phải phạm lỗi chiến thuật nhằm ngăn các tình huống tăng tốc của Rafael Leao, Bernardo Silva hoặc Bruno Fernandes.

Dự đoán: Trận đấu có từ 3 đến 4 thẻ phạt.

Tình hình lực lượng Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Bồ Đào Nha không có Tomas Araujo vì chấn thương. Đây là tổn thất ở nhóm phương án phòng ngự, nhưng HLV Roberto Martinez vẫn còn Ruben Dias, Inacio, Cancelo và Nuno Mendes để xây dựng bộ tứ hậu vệ.

Uzbekistan thiếu Masharipov, Ashurmatov và Karimov. Những ca vắng mặt này ảnh hưởng đến khả năng xoay tua cũng như chiều sâu đội hình của HLV Fabio Cannavaro, nhất là khi họ phải đối đầu với một đối thủ có sức ép lớn như Bồ Đào Nha.

Phong độ gần đây của Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Bồ Đào Nha Thắng 3, hòa 2, thua 0 Bất bại nhưng cần cải thiện khả năng kết liễu trận đấu Uzbekistan Thắng 2, hòa 0, thua 3 Có kỷ luật, nhưng dễ gặp khó khi bị ép sâu

Bồ Đào Nha chưa thua trong 5 trận gần nhất. Vấn đề của họ không nằm ở khả năng tạo cơ hội, mà ở cách duy trì sự tập trung và kiểm soát thế trận sau khi dẫn bàn.

Uzbekistan thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần đây. Đội bóng này vẫn có khả năng phòng ngự tốt ở một số thời điểm, nhưng khi phải đối mặt với sức ép kéo dài, các khoảng trống bắt đầu xuất hiện rõ hơn.

Kết quả đối đầu Bồ Đào Nha vs Uzbekistan gần nhất

Hai đội chưa từng gặp nhau trước trận đấu tại World Cup 2026. Đây là lần đầu Bồ Đào Nha và Uzbekistan chạm trán ở một giải đấu lớn.

Ngày Trận đấu Kết quả Tính chất Chưa có Bồ Đào Nha vs Uzbekistan Chưa từng gặp -

Lần gặp đầu tiên này mang ý nghĩa lớn với cả hai. Bồ Đào Nha cần chiến thắng để khẳng định vị thế ứng viên đi tiếp, còn Uzbekistan cần điểm để nuôi hy vọng tại bảng K.

Đội hình xuất phát Bồ Đào Nha vs Uzbekistan dự kiến

Đội hình xuất phát Bồ Đào Nha dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo.

Phương án khác: Nếu muốn gia tăng sức ép trung lộ, Roberto Martinez có thể kéo Bernardo Silva vào trong nhiều hơn. Bồ Đào Nha cũng có thể dùng thêm một tiền đạo cắm ở cuối trận nếu Uzbekistan phòng ngự quá thấp.

Đội hình xuất phát Uzbekistan dự kiến theo sơ đồ 4-4-1-1

Yusupov; Alijonov, Aliqulov, Eshmurodov, Sayfiyev; Erkinov, Shukurov, Urunov, Fayzullaev; Iskanderov; Sergeev.

Phương án khác: HLV Fabio Cannavaro có thể chuyển sang 5 hậu vệ khi cần bảo vệ tỷ số hoặc giảm sức ép từ hai biên. Fayzullaev là lựa chọn quan trọng trong các pha phản công nhanh.

Thống kê đáng chú ý Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Thống kê Dữ liệu Bồ Đào Nha ghi bàn 28 bàn sau 11 trận gần nhất Hiệu suất ghi bàn của Bồ Đào Nha 2,55 bàn/trận Phạt góc của Bồ Đào Nha 6,27 quả/trận Uzbekistan ghi bàn 8 bàn sau 6 trận gần đây Hàng thủ Uzbekistan 5 bàn thua trong 6 trận gần nhất Sạch lưới Uzbekistan 4/6 trận gần đây Trận ra quân Bồ Đào Nha Hòa CHDC Congo 1-1 Trận ra quân Uzbekistan Thua Colombia 1-3 Thẻ đỏ Mỗi đội nhận 1 thẻ đỏ trong chuỗi thống kê gần nhất Xác suất chiến thắng Bồ Đào Nha khoảng 57%

Các thống kê tấn công nghiêng rõ về Bồ Đào Nha. Uzbekistan có thông số phòng ngự khá tốt, nhưng thử thách tại sân NRG sẽ rất khác khi họ phải đối đầu với Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva và Rafael Leao.

Dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Bồ Đào Nha có nhiều lý do để đẩy cao quyết tâm. Trận hòa CHDC Congo khiến họ không được phép chủ quan, còn chất lượng đội hình hiện tại đủ giúp Selecao châu Âu kiểm soát phần lớn thời lượng bóng lăn.

Uzbekistan có thể tạo ra một vài pha phản công đáng chú ý, nhất là khi Bồ Đào Nha dâng cao. Dù vậy, đại diện Trung Á sẽ rất khó đứng vững nếu phải chống đỡ sức ép liên tục từ hai biên và trung lộ.

Dự đoán: Bồ Đào Nha 2-1 Uzbekistan.