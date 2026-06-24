Thể thao Nhận định bóng đá Nam Phi vs Hàn Quốc: Son Heung Min chờ khoảng trống ở Monterrey Nam Phi gặp Hàn Quốc lúc 8h00 ngày 25/6/2026 tại Estadio BBVA, Monterrey, Mexico, trong khuôn khổ bảng A World Cup 2026. Trận đấu được trực tiếp trên VTV2.

Đây là trận đấu mà Nam Phi không còn nhiều đường lùi. Sau hai lượt trận, đại diện châu Phi mới có 1 điểm và đang đứng cuối bảng. Hàn Quốc có 3 điểm, lợi thế tốt hơn và chỉ cần chơi đúng sức để tiến gần hơn tới vòng knock-out.

Nam Phi cần thắng nhưng mất hai nhân tố quan trọng

Nam Phi bắt đầu World Cup 2026 bằng trận thua Mexico 0-2. Đến lượt hai, đội bóng của HLV Hugo Broos có trận hòa 1-1 trước CH Séc. Kết quả này giữ lại hy vọng đi tiếp, nhưng chưa đủ để họ tự tin trước cuộc gặp Hàn Quốc.

Trận hòa CH Séc mang đến một vài tín hiệu tích cực. Nam Phi kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều cơ hội và chơi với tinh thần bền bỉ. Dù vậy, sự phung phí ở các pha xử lý cuối cùng khiến họ không thể giành chiến thắng.

Bài toán trở nên khó hơn khi Themba Zwane và Teboho Mokoena cùng vắng mặt vì án treo giò. Đây là hai cầu thủ có vai trò quan trọng trong khả năng điều tiết và kết nối lối chơi. Khi mất họ, Nam Phi có thể phải dựa nhiều hơn vào tốc độ, sức tranh chấp và các pha bóng biên.

Đội bóng châu Phi ghi 27 bàn trong 20 trận gần nhất, nhưng cũng thủng lưới 20 lần. Con số này cho thấy Nam Phi có khả năng tấn công, nhưng sự ổn định phòng ngự chưa thật sự chắc chắn. Trước một Hàn Quốc có tốc độ chuyển trạng thái tốt, đây là rủi ro lớn.

Hàn Quốc có lợi thế về bản lĩnh

Hàn Quốc đã làm được việc quan trọng ở lượt mở màn khi thắng CH Séc 2-1. Trận thua 0-1 trước Mexico khiến đội bóng xứ kim chi chưa thể sớm giành lợi thế tuyệt đối, nhưng 3 điểm hiện có vẫn giúp họ kiểm soát tốt hơn cục diện bảng A.

Hàng thủ là điểm tựa đáng chú ý của Hàn Quốc. Trong 6 trận gần nhất, đội bóng Đông Á chỉ nhận 4 bàn thua. Kim Min-jae giúp hệ thống phòng ngự có thêm sự chắc chắn, còn Hwang In-beom và Park Seung-wook hỗ trợ tuyến giữa bằng khả năng tranh chấp ổn định.

Trên hàng công, Son Heung Min vẫn là cái tên được chờ đợi nhất. Nếu Nam Phi buộc phải dâng cao, Son sẽ có thêm không gian để tăng tốc. Lee Kang In cũng có thể tạo ra khác biệt với những pha xử lý kỹ thuật ở nửa sân đối phương.

Hàn Quốc không cần chơi quá vội. Đại diện châu Á có thể nhập cuộc thận trọng, kéo Nam Phi vào thế nôn nóng rồi tìm cơ hội ở các pha phản công. Đây là kiểu trận đấu mà kinh nghiệm và sự bình tĩnh có thể tạo nên khác biệt.

Dự đoán số bàn thắng Nam Phi vs Hàn Quốc

Nam Phi có hiệu suất 1,35 bàn/trận trong 20 trận gần nhất, nhưng tại World Cup 2026, họ mới ghi được 1 bàn sau 2 trận. Khả năng tận dụng cơ hội là vấn đề khiến đội bóng của Hugo Broos phải lo lắng.

Hàn Quốc ghi 10 bàn trong 6 trận gần đây, đạt trung bình 1,67 bàn/trận. Đội bóng xứ kim chi cũng ghi bàn ở 5/6 trận, cho thấy khả năng duy trì sức ép khá ổn.

Kịch bản hợp lý là trận đấu có bàn thắng nhưng không quá cởi mở. Nam Phi cần đẩy cao đội hình, còn Hàn Quốc đủ khả năng khai thác khoảng trống.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Lực lượng Nam Phi vs Hàn Quốc

Nam Phi mất Themba Zwane vì thẻ đỏ và Teboho Mokoena do nhận đủ thẻ vàng. Đây là tổn thất lớn, đặc biệt ở tuyến giữa. Các vị trí còn lại sẵn sàng thi đấu.

Hàn Quốc có đội hình mạnh nhất. HLV Hong Myung-bo có thể sử dụng bộ khung quen thuộc, với Kim Min-jae ở hàng thủ, Lee Kang In hỗ trợ sáng tạo và Son Heung Min đá cao nhất.

Đội hình dự kiến Nam Phi vs Hàn Quốc

Nam Phi:

Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Thabo Maseko, Ime Okon, Aubrey Modiba; Sphephelo Sithole, phương án thay Teboho Mokoena; Mbekezeli Mbokazi, Iqraam Rayners, Oswin Appollis; Jayden Adams.

Hàn Quốc:

Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Lee Gi-hyeok, Kim Min-jae, Hwang Jae-won; Park Seung-wook, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Yang Min-hyeok; Son Heung-min.

Phong độ Nam Phi vs Hàn Quốc

Nam Phi thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Dù không quá sa sút, đội bóng châu Phi vẫn thiếu một chiến thắng tại World Cup 2026 sau hai lượt trận.

Hàn Quốc thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần đây. Đại diện châu Á có sự ổn định tốt hơn, đặc biệt ở hàng thủ khi chỉ thủng lưới 4 bàn trong 6 trận gần nhất.

Lịch sử đối đầu Nam Phi vs Hàn Quốc

Nam Phi và Hàn Quốc chưa gặp nhau tại World Cup. Trận đấu ở Monterrey vì vậy là màn chạm trán đáng chú ý, nhất là khi cả hai đều còn mục tiêu rõ ràng tại bảng A.

Thống kê đáng chú ý

Nam Phi ghi 27 bàn sau 20 trận gần nhất, nhưng cũng nhận 20 bàn thua. Hàn Quốc có 10 bàn trong 6 trận gần đây và chỉ thủng lưới 4 lần. Đội bóng xứ kim chi ghi bàn ở 5/6 trận gần nhất, còn Nam Phi ghi bàn ở 13/20 trận.

Hàn Quốc được hưởng trung bình 7 quả phạt góc/trận, cao hơn mức 4,65 quả/trận của Nam Phi. Về thẻ phạt, Nam Phi đã nhận 42 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ sau 20 trận, còn Hàn Quốc chưa nhận thẻ đỏ trong 6 trận gần nhất.

Dự đoán tỷ số Nam Phi vs Hàn Quốc

Nam Phi có lý do để chơi quyết tâm, nhưng thiếu hai trụ cột khiến họ khó duy trì sự cân bằng. Nếu phải đẩy cao đội hình, đại diện châu Phi sẽ đối mặt nguy cơ bị Hàn Quốc khai thác sau lưng hàng thủ.

Hàn Quốc có nhiều phương án hơn để kiểm soát thế trận. Với Son Heung Min và Lee Kang In, đội bóng xứ kim chi đủ khả năng tạo ra khoảnh khắc quyết định.

Dự đoán: Nam Phi 0-1 Hàn Quốc.