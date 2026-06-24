Thể thao Nhận định bóng đá Scotland vs Brazil: Gần 30 năm sau nỗi đau World Cup 1998 Scotland gặp Brazil lúc 5h00 ngày 25/6/2026 tại Miami, Mỹ, trong khuôn khổ lượt trận 3 bảng C World Cup 2026. Trận đấu được trực tiếp trên VTV3, VTV6.

Với Scotland, đây không chỉ là một trận đấu để kiếm điểm. Sau 8 lần tham dự World Cup và chưa từng vượt qua vòng bảng, đội bóng châu Âu đang đứng trước cơ hội đặc biệt. Đối thủ lại là Brazil, đội từng thắng họ 2-1 tại World Cup 1998 trên hành trình vào chung kết.

Scotland đi tìm trận đấu lịch sử

Scotland đã mở màn giải đấu bằng chiến thắng 1-0 trước Haiti. Đó là kết quả quan trọng, bởi nó giúp đội bóng của Steve Clarke thoát khỏi áp lực thường thấy ở ngày ra quân. Tuy nhiên, trận thua Morocco 0-1 ở lượt hai khiến mọi thứ trở nên khó lường hơn.

Bàn thua ngay giây thứ 70 trước Morocco là cú đánh rất mạnh vào kế hoạch của Scotland. Họ cố gắng vùng lên trong hiệp hai, nhưng không tung ra cú sút trúng đích nào. Với một trận đấu cần điểm trước Brazil, đây là vấn đề buộc HLV Steve Clarke phải xử lý.

Scotland vẫn còn cơ hội đi tiếp. Nếu thắng Brazil, họ chắc chắn vào top 2 bảng C. Nếu hòa, khả năng lọt nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt vẫn rất sáng. Nếu thua, hy vọng chưa khép lại hoàn toàn, nhưng hiệu số bàn thắng bại sẽ trở thành yếu tố rất quan trọng.

Điểm tựa của Scotland nằm ở tinh thần chiến đấu. Robertson, McTominay, Gilmour và McGinn đều là những cầu thủ có khả năng tạo nhịp tranh chấp mạnh mẽ. Khi Scotland chơi đúng cường độ, họ có thể khiến đối thủ gặp khó bằng những pha áp sát và bóng dài ra hai cánh.

Brazil trở lại đúng lúc

Brazil đã có phản ứng cần thiết sau trận hòa Morocco 1-1. Chiến thắng 3-0 trước Haiti giúp Selecao lấy lại nhịp tự tin, nhất là khi Matheus Cunha lập cú đúp và Vinicius Junior cũng ghi bàn. Đây là chiến thắng đưa Brazil trở lại vị thế ứng viên hàng đầu của bảng C.

HLV Carlo Ancelotti có trong tay một đội hình giàu kinh nghiệm và chất lượng. Alisson là chốt chặn an toàn, Marquinhos cùng Gabriel Magalhaes tạo lớp bảo vệ vững chắc, còn Casemiro và Bruno Guimaraes giúp tuyến giữa có sức mạnh lẫn khả năng kiểm soát.

Sức hút lớn nhất vẫn nằm ở Vinicius Junior. Ngôi sao của Brazil có thể phá vỡ thế trận chỉ bằng một pha tăng tốc. Trước hàng thủ Scotland có xu hướng phải dâng cao trong thời điểm tìm bàn, Vinicius sẽ là mối đe dọa thường trực.

Brazil cần thận trọng vì lượt trận cuối vòng bảng không phải lúc nào cũng dễ chịu với họ. Thất bại trước Cameroon ở Qatar là bài học còn mới. Scotland chắc chắn không muốn rời giải trong im lặng, nên Selecao phải duy trì sự tập trung từ đầu đến cuối.

Trận đấu có thể diễn ra ra sao?

Brazil nhiều khả năng cầm bóng nhiều hơn. Các thống kê cho thấy Selecao có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 56%, còn Scotland ở mức 40%. Số pha tấn công trung bình của Brazil cũng cao hơn hẳn, đạt 92,83 pha/trận so với 54,25 của Scotland.

Scotland có thể chọn cách phòng ngự chặt, không để Brazil dễ dàng xuyên phá trung lộ. Robertson và Hickey sẽ có vai trò quan trọng ở hai biên, vừa phải chống tốc độ của Brazil, vừa cần hỗ trợ tấn công khi Scotland có cơ hội.

Nếu Brazil ghi bàn trước, Scotland sẽ rơi vào thế rất khó. Khi buộc phải đẩy cao đội hình, họ có thể để lộ khoảng trống cho Vinicius Junior hoặc Luis Henrique. Ngược lại, nếu Scotland giữ sạch lưới trong hiệp một, trận đấu sẽ căng hơn nhiều với Selecao.

Dự đoán số bàn thắng Scotland vs Brazil

Scotland ghi 14 bàn sau 8 trận gần đây, đạt hiệu suất 1,75 bàn/trận. Dù vậy, họ cũng thủng lưới 10 bàn trong cùng giai đoạn. Khi gặp một đối thủ có nhiều cầu thủ tốc độ như Brazil, hàng thủ Scotland sẽ phải chịu áp lực lớn hơn hẳn.

Brazil ghi 7 bàn sau 6 trận gần nhất, trung bình 1,17 bàn/trận. Tại World Cup 2026, Selecao mới nhận đúng 1 bàn thua. Đây là cơ sở để Brazil có thể kiểm soát rủi ro tốt hơn Scotland.

Tính chất lượt trận cuối có thể khiến Scotland phải chơi chủ động hơn. Kịch bản trận đấu xuất hiện 2-3 bàn là hợp lý.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Lực lượng Scotland vs Brazil

Scotland có đầy đủ lực lượng. Đây là lợi thế quan trọng trong trận đấu mà Steve Clarke cần những lựa chọn tốt nhất ở cả hàng thủ lẫn tuyến giữa.

Brazil có Raphinha chấn thương và chưa chắc ra sân. Dù vậy, với Cunha, Vinicius Junior và Luis Henrique, hàng công Selecao vẫn còn nhiều phương án tốc độ.

Đội hình dự kiến Scotland vs Brazil

Scotland:

Gunn; Hickey, Souttar, McKenna, Robertson; McTominay, Gilmour, Christie; McGinn, Adams, Doak.

Brazil:

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Paqueta; Luis Henrique, Cunha, Vinicius Junior.

Phong độ Scotland vs Brazil

Scotland thắng 4, hòa 1 và thua 1 trong 6 trận gần nhất. Đây là thành tích khá tích cực, đặc biệt khi họ từng thắng Đan Mạch 4-2, Hy Lạp 3-1 và Belarus 2-0.

Brazil thắng 3, hòa 1 và thua 2 trong 6 trận gần đây. Phong độ chưa quá áp đảo, nhưng Selecao vẫn đang dẫn đầu bảng C với 4 điểm và có lợi thế lớn trước lượt trận cuối.

Lịch sử đối đầu Scotland vs Brazil

Brazil áp đảo trong lịch sử đối đầu với Scotland. Sau 5 lần gặp nhau, Selecao thắng 4 và hòa 1. Lần chạm trán gần nhất vào năm 2011 kết thúc với chiến thắng 2-0 cho Brazil.

Ký ức đáng chú ý nhất là World Cup 1998, khi Brazil thắng Scotland 2-1. Gần ba thập kỷ sau, Scotland có cơ hội gặp lại đối thủ lớn này trong một trận đấu mang ý nghĩa sống còn.

Thống kê đáng chú ý

Scotland thắng 4/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Brazil đang dẫn đầu bảng C World Cup 2026 với 4 điểm sau 2 lượt trận. Scotland ghi 14 bàn sau 8 trận gần nhất, trung bình 1,75 bàn/trận. Brazil kiểm soát bóng trung bình 56%, cao hơn mức 40% của Scotland. Selecao cũng tạo ra trung bình 92,83 pha tấn công/trận, vượt xa con số 54,25 của đội bóng châu Âu.

Dự đoán tỷ số Scotland vs Brazil

Scotland có tinh thần và mục tiêu rất lớn, nhưng Brazil sở hữu nhiều ngôi sao có thể định đoạt trận đấu. Nếu đội bóng châu Âu không cải thiện khả năng dứt điểm, cơ hội tạo bất ngờ sẽ giảm đi đáng kể.

Brazil có thể không thắng quá dễ, nhưng Selecao vẫn nhỉnh hơn ở chất lượng cá nhân và khả năng tận dụng khoảng trống.

Dự đoán: Scotland 1-2 Brazil.

Brazil có vị thế tốt hơn. Sau trận hòa Morocco 1-1, Selecao thắng Haiti 3-0 nhờ cú đúp của Matheus Cunha và bàn thắng của Vinicius Junior. Kết quả này giúp Brazil lấy lại sự tự tin và tiếp tục nắm quyền tự quyết.

Đội hình Brazil có sự cân bằng tốt. Alisson đứng trong khung gỗ, Marquinhos và Gabriel Magalhaes án ngữ trung tâm hàng thủ, Casemiro cùng Bruno Guimaraes giữ nhịp tuyến giữa. Trên hàng công, Vinicius Junior là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Scotland.

Dù được đánh giá cao hơn, Brazil cần tránh sự chủ quan ở lượt trận cuối. Selecao từng thua Cameroon ở trận cuối vòng bảng World Cup tại Qatar. Trước một Scotland đang chơi vì cơ hội lịch sử, đại diện Nam Mỹ phải duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.