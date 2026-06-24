Thể thao Nhận định bóng đá Thụy Sĩ vs Canada: Xhaka và Davies trong đêm nóng ở Vancouver Thụy Sĩ vs Canada lúc 2h00 ngày 25/6/2026 tại BC Place không chỉ là trận đấu của lượt cuối bảng B World Cup 2026. Đây còn là cuộc kiểm tra bản lĩnh giữa một đội tuyển châu Âu dày kinh nghiệm và một Canada đang có lợi thế lớn từ khán đài nhà.

Lịch thi đấu Thụy Sĩ vs Canada

Thụy Sĩ vs Canada diễn ra lúc 2h00 ngày 25/6/2026 theo giờ Việt Nam, tức 19h00 GMT ngày 24/6. Trận đấu thuộc lượt 3 bảng B World Cup 2026, tổ chức trên sân BC Place tại Vancouver, Canada.

Trận đấu được phát sóng trên VTV3, VTV6. Người xem có thể theo dõi qua hệ thống VTV hoặc nền tảng VTVGo tại https://vtvgo.vn/

Vì sao trận này đáng chờ đợi?

Thụy Sĩ không phải đội bóng thường xuyên tạo cảm giác áp đảo bằng những pha tấn công dồn dập. Sức mạnh của họ đến từ sự bền bỉ, tính kỷ luật và khả năng xử lý trận đấu một cách lạnh lùng. Với Xhaka, Freuler và Aebischer ở giữa sân, đại diện châu Âu có thể làm chậm nhịp chơi của Canada, kéo trận đấu về đúng quỹ đạo mà họ mong muốn.

Canada lại thích tốc độ. Đội bóng Bắc Mỹ có những cầu thủ đủ sức gây xáo trộn hàng thủ đối phương bằng các pha bứt tốc, đổi hướng và tấn công biên. Jonathan David và Cyle Larin là cặp tiền đạo giàu sức đe dọa. Tajon Buchanan có thể tạo chiều sâu bên cánh phải. Alphonso Davies, dù chưa đạt trạng thái tốt nhất, vẫn là cái tên khiến Thụy Sĩ phải đặc biệt dè chừng.

Trận đấu vì vậy có hai nhịp đối nghịch. Thụy Sĩ muốn kiểm soát và giảm rủi ro. Canada muốn đẩy tốc độ cao hơn, khai thác lợi thế sân nhà và tạo áp lực bằng sự hưng phấn. Đội nào kéo trận đấu về đúng cách chơi của mình sẽ có nhiều cơ hội giành kết quả tích cực.

Thụy Sĩ cần khóa biên, Canada phải coi chừng tuyến giữa

Với Canada, biên trái có thể là hướng tấn công quan trọng nếu Davies ra sân. Khả năng kéo bóng và tăng tốc của hậu vệ này giúp đội đồng chủ nhà dễ mở ra các pha hãm thành. Khi bóng được đưa nhanh vào khu vực của Jonathan David hoặc Cyle Larin, hàng thủ Thụy Sĩ sẽ chịu áp lực lớn.

Tuy nhiên, Canada cũng phải rất cẩn trọng với khu vực giữa sân. Xhaka không còn là mẫu cầu thủ chỉ đá bằng sức mạnh. Anh điều chỉnh nhịp, mở hướng chuyền và giúp Thụy Sĩ thoát pressing. Nếu Canada dâng quá cao nhưng không khóa được Xhaka, họ có thể bị phản đòn bằng những đường chuyển trạng thái nhanh ra sau lưng hàng thủ.

Thụy Sĩ có lợi thế ở kinh nghiệm. Canada có lợi thế ở tốc độ và khán giả. Đây là kiểu trận đấu rất dễ được quyết định bởi một khoảnh khắc, thay vì thế trận một chiều.

Dự đoán số bàn thắng Thụy Sĩ vs Canada

Thống kê 8 trận gần nhất cho thấy hai đội có khả năng ghi bàn khá đều. Thụy Sĩ và Canada cùng có 19 bàn, trung bình 2,38 bàn/trận. Cả hai cũng ghi bàn ở 7/8 trận gần đây, nên kịch bản trận đấu có bàn thắng cho đôi bên là khá hợp lý.

Dù vậy, hàng thủ không phải điểm yếu lớn của hai đội. Thụy Sĩ chỉ thủng lưới 4 bàn sau 8 trận. Canada nhận 6 bàn trong cùng giai đoạn. Sự chắc chắn này có thể khiến trận đấu không bùng nổ quá mạnh về tỷ số.

Dự đoán số bàn thắng: 2-3 bàn.

Lực lượng Thụy Sĩ vs Canada

Thụy Sĩ thiếu Miro Muheim vì chấn thương. Đây không phải tổn thất quá lớn nếu so với chiều sâu hiện tại của đại diện châu Âu. Gregor Kobel, Akanji, Xhaka, Freuler, Embolo và Vargas vẫn là bộ khung quan trọng.

Canada vắng Ismael Kone do gãy chân. Alphonso Davies chưa có thể trạng tốt nhất, nên khả năng ra sân của ngôi sao này cần được tính toán kỹ. Nếu Davies không đá chính, anh vẫn có thể là lựa chọn đáng chú ý trong hiệp hai.

Phong độ gần đây

Thụy Sĩ có 2 chiến thắng và 3 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ ghi 10 bàn và để thủng lưới 4 lần, một thành tích đủ ổn để bước vào lượt cuối với sự tự tin.

Canada cũng thắng 2, hòa 3 trong 5 trận gần nhất. Đội đồng chủ nhà ghi 10 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua. Sự chắc chắn ở hàng thủ là điểm tựa quan trọng cho Canada trước cuộc đối đầu với Thụy Sĩ.

Đối đầu Thụy Sĩ vs Canada

Hai đội mới gặp nhau 1 lần trong quá khứ. Canada là đội thắng ở lần chạm trán duy nhất. Dù dữ liệu đối đầu chưa đủ dày để tạo ra ưu thế rõ rệt, kết quả này vẫn mang lại thêm tự tin cho đội bóng Bắc Mỹ trước trận đấu tại Vancouver.

Đội hình dự kiến Thụy Sĩ vs Canada

Thụy Sĩ:

Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler; Dan Ndoye, Breel Embolo, Ruben Vargas.

Canada:

Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Liam Millar, Alphonso Davies; Jonathan David, Cyle Larin.

Thống kê đáng chú ý

Thụy Sĩ đang bất bại 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Đội bóng này cũng bất bại 45/47 trận sân nhà gần nhất, đồng thời thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên ở 4 trận sân nhà gần đây.

Canada không thua 7 trận liên tiếp và bất bại 10/11 trận gần nhất. Đáng chú ý, 6 trận sân khách gần nhất của Canada đều có dưới 2,5 bàn thắng. Thống kê này cho thấy đội bóng Bắc Mỹ thường chơi khá chặt chẽ khi rời xa sân nhà, dù trận tới họ được thi đấu tại Canada.

Dự đoán tỷ số Thụy Sĩ vs Canada

Thụy Sĩ có kinh nghiệm, nhưng Canada đang có nhiều yếu tố thuận lợi hơn về tinh thần và bối cảnh thi đấu. Nếu Davies góp mặt và Canada tận dụng tốt tốc độ hai biên, đội đồng chủ nhà đủ khả năng tạo ra khác biệt.

Dự đoán: Thụy Sĩ 1-2 Canada.