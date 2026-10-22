Nhận định Borac Banja Luka vs KuPS: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Borac Banja Luka đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi xếp hạng 26, hơn KuPS năm bậc. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Gradski stadion Banja Luka.

Borac Banja Luka đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 26 trên bảng xếp hạng, cao hơn KuPS (hạng 31) tới năm bậc. Trận đấu giữa hai đội diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Gradski stadion Banja Luka, và có thể tác động trực tiếp đến vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

Borac Banja Luka bám đuổi nhóm đầu trên sân nhà

Chủ nhà bước vào trận với lợi thế rõ ràng về thứ hạng. Borac Banja Luka đứng hạng 26, trong khi cả hai đội hiện cùng có 0 điểm trên bảng xếp hạng. Việc được thi đấu trên sân Gradski stadion Banja Luka là thêm một điểm cộng cho đội chủ nhà trong cuộc đua bám sát nhóm dẫn đầu.

Trong bốn trận gần nhất, Borac Banja Luka thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, trận thua nằm ở lượt đấu mới nhất, trước đó đội có chuỗi ba trận không thua. Đây là bài kiểm tra về khả năng phản ứng sau thất bại của đội chủ nhà.

KuPS: phong độ thất thường và thứ hạng thấp hơn

KuPS đứng hạng 31, thấp hơn đối thủ năm bậc. Trong năm trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 3 trận. Cụ thể, KuPS thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó từng thua liên tiếp ba trận, và chỉ giành chiến thắng ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Chiến thắng gần đây giúp KuPS lấy lại một phần tinh thần. Tuy nhiên, chuỗi ba trận thua liên tiếp vẫn là điểm yếu cần khắc phục nếu muốn rút ngắn khoảng cách với đối thủ trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội mang đến hai trạng thái khác nhau. Borac Banja Luka có phong độ ổn định hơn với tỷ lệ không thua cao, trong khi KuPS thể hiện sự thiếu nhất quán qua những lần thắng xen kẽ chuỗi thua. Ở trận này, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung để không để đối thủ lấy lại nhịp độ.

Ngược lại, KuPS sẽ muốn tận dụng chiến thắng mới nhất để tạo đà. Một kết quả tích cực trên sân khách có thể giúp đội thu hẹp khoảng cách thứ hạng với Borac Banja Luka.

Nhận định

Xét về thứ hạng và phong độ tổng hợp, Borac Banja Luka nhỉnh hơn trước một KuPS đang chật vật tìm sự ổn định. Dù vậy, khi hai đội đều chưa có điểm trên bảng xếp hạng, mọi kết quả đều có thể làm thay đổi bức tranh nhóm đầu. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, nhưng KuPS vẫn đủ động lực để tạo ra một trận đấu cạnh tranh.

Borac Banja Luka 5 trận gần nhất B T H T 7 Trận 4-2-1 T-H-B 16 Ghi (TB 2.3) 9 Thủng lưới KuPS 5 trận gần nhất T B B B T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B 26 Borac Banja Luka 1 0 0 1 -1 0 B 27 Lincoln Red Imps FC 1 0 0 1 -1 0 B … 30 FC Thun 1 0 0 1 -1 0 B 31 KuPS 1 0 0 1 -2 0 B 32 Pafos 1 0 0 1 -2 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại